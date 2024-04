免疫治療資助擴大 「低表達」晚期肺癌伯伯抗癌成功

晚期肺癌的治療上,近年出現免疫治療等新療法作個人化治療。本港關愛基金近月擴大資助範圍,讓沒有EGFR/ALK驅動基因而PD-L1蛋白「低表達」(表達水平於1至49%之間)的晚期肺癌病人亦可申請資助。內科腫瘤科專科醫生李兆澄表示,免疫治療配合化療有助這類病人控制腫瘤,其生活質素亦不受影響,而即使是高齡病人也同樣有效。一位年近八旬的「低表達」肺癌病人,由於確診時已屬晚期,並出現肺積水等嚴重徵狀,一度以為即將要與妻子和兒孫分離,幸好當時他接受免疫治療配合化療後情況快速改善,僅約三個月即能將病情控制至穩定,其後繼續弄孫為樂,共聚天倫。

混合使用免疫治療和化療 有助「低表達」病人抗癌

約三分之一肺癌病人的PD-L1蛋白水平落在1至49%之間,是為「低表達」病人。這些病人若沒有EGFR/ALK驅動基因,傳統上多以化療作為治療選項。幸好免疫治療近年面世,啟動自身免疫系統攻擊癌細胞,與化療作混合治療能更有效抗癌。李醫生進一步解釋:「混合使用免疫治療和化療其中一個好處是化療殺死癌細胞後,便會製造更多免疫細胞能夠辨認的癌症抗原,從而有效發揮免疫治療的療效。」李醫生補充道:「混合使用免疫治療和化療,與單獨進行化療相比,能助降低死亡風險。」

李醫生表示PD-L1「低表達」病人混合使用免疫治療和化療,有助延長預期壽命。

79歲伯伯抗癌成功 回復正常生活

據香港癌症資料統計中心於2021年的資料顯示,肺癌是香港頭號殺手,不少案例發現時已經是晚期,此情況出現在年邁長者身上時,病人存活率便會更低。75歲或以上確診肺癌的病人當中,平均的5年相對存活率只有約10%。

好消息是,混合使用免疫治療和化療對年長病人同樣有效。李醫生其中一個病例正是一位已屆79歲的伯伯。他有長期吸煙習慣,亦有高血壓和膽固醇過高等慢性病。他確診肺癌時已屬晚期,不但久咳不癒、氣喘和肺片見陰影,及後更要入院抽肺積水,出院時亦要配備氧氣,情況並毫不樂觀。「由於這位伯伯沒有適合的驅動基因,不適合使用標靶藥,但仍可循混合使用免疫治療和化療方向思考。他的PD-L1表達大約為20至30%,屬於『低表達』病人,所以我當下建議混合使用免疫治療和化療。」李醫生回憶道。

對長者來說,他們未必能一時三刻接受抗癌治療,可能要考慮自己身體能否承受治療方式和藥物副作用。然而,伯伯聽取免疫治療的資訊,在太太和兒女的支持下,接受以免疫治療和化療抗癌,用藥後約三個月已經達到理想效果。李醫生表示:「十分幸運地,他的治療進度很理想,經過4個週期的治療後,已經成功控制腫瘤,亦沒有產生很多令他不適的副作用,回復正常生活,飲茶和湊孫等活動一切如常!」

關愛基金放寬免疫治療資助限制

關愛基金當時只資助PD-L1蛋白「高表達」(表達水平大於50%)的晚期肺癌病人,於是伯伯決定自費接受免疫治療。喜訊是關愛基金近月放寬申請資格,令伯伯這類「低表達」病人同樣可獲資助,大大減輕病人負擔。李醫生對晚期肺癌病人的前景抱有積極的態度:「不論是從甚麼層面考慮,申請資格放寬絕對是一件好事,因為免疫治療現時已是治療晚期抗癌的基石。如果有更多的經濟支援,確實能夠為這班病人帶來莫大的幫助!」

當病人沒有適合的驅動基因時,李醫生表示免疫治療已是晚期肺癌病人的抗癌基石。

