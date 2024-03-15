老年黃斑病變可致盲 新型藥物 雙重療效 助延緩病情

「乾性黃斑病變」是年老退化的視力問題，雖然對視力影響緩慢，但需留意切勿延誤治療，否則可演變成濕性黃斑病變，甚至因此致盲。現時，有注射式藥物能夠減少眼內血管滲漏及增生，然而患者需要頻繁接受治療，或因未能依從治療而令病情復發，而近年就有研究顯示雙重療效的新型藥物能減少注射次數，更能穩定病情，避免視力持續受損。



82歲的張伯伯，年多前求診發現患上乾性黃斑病變，因他沒有察覺到明顯病徵，就沒有加以理會，以為只是年紀大老眼昏花而已。隨著時間過去，他的視力又起變化，漸覺影像模糊及扭曲，再次求醫後證實病情有所惡化。主診醫生為他注射血管內皮生長因子抑制劑，病情雖有所改善，但在停藥數月後又再復發，他一度擔心自己會因此失明。

濕性病變 突如其來

老年黃斑病變是一種與年齡增長相關的疾病，眼科專科醫生吳天心指出，這種眼疾分為乾性及濕性，前者佔個案九成，主要因為視網膜上皮細胞退化，導致中央視力逐漸受損。

至於濕性病變，很多時由乾性個案演變而成。乾性患者可能會因視網膜及脈絡膜出現不正常血管增生，導致滲漏及出血，最終引起濕性病變，破壞黃斑區內的感光細胞，令視力進一步下降。

吳醫生說，由於乾性病變的徵狀是緩慢地出現，徵狀並不明顯，令不少患者如個案中的張伯伯般，未有意識到病情。假如黃斑點的感光細胞受損，後果更是不可逆轉。她提醒，除了年紀因素，吸煙、長時間接觸紫外線、膽固醇過高及家族遺傳等因素，也會增加患上黃斑病變風險。如長者留意到視力有所變化，必須盡早接受診斷。

針對乾性黃斑病變，吳醫生指暫時未有方法根治，至於濕性黃斑病變，則可注射血管內皮生長因子抑制劑進行治療，惟這類藥物需要頻繁使用（約四星期至八星期一次）才能維持治療效果，對患者或造成不便。張伯伯當時就因為未有依從治療而使眼疾復發。醫生建議嘗試使用新型雙抗眼內注射藥物（Dual Inhibition）才能穩定病情。

雙抗藥物 預防復發

吳醫生說，這類藥物能夠同時抑制血管內皮生長因子及血管生成素-2（ANG-2），前者能阻礙血管增生、減少血管滲漏，後者則能減少血管異常增生及內皮細胞炎症功能︰「研究顯示病情穩定後，大約八成個案可以延長至每三至四個月才注射一次，能夠減少注射次數，方便患者安排日程，維持視力健康，安全性亦高。」

由於乾性黃斑病變屬於年老退化的現象，較難作出預防，吳醫生就建議長者利用「阿姆斯勒方格表」定期自行驗眼，用「睜一眼閉一眼」方式檢查，如發現視力中心出現黑點或扭曲，必須盡早求醫，亦可每年接受眼科檢查掃描黃斑點，以及早識別病情。

吳醫生提醒患者，必須因應個人病情、治療成效、注射次數、安全性及預算等因素與主診醫生商討選擇治療方案。