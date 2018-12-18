【美國內政】「通俄門」死纏特朗普　中選後遺洶湧而來

「明顯的是，所有訊息都明確地是想讓共和黨，特別是特朗普，獲得利益。」 美國參議院委託牛津大學等機構，對俄羅斯散播不實訊息的報告在周一（17日）公布，報告指出，在2016年美國大選期間，來自俄國的訊息散播，主要對特朗普選情有利。 「通俄門」繼續被炒作，也預示了特朗普在國內愈加陷入困境的情況。

特朗普「認受性」 繼續受損

參議院報告指出，除了散播對特朗普選情有利的不實訊息外，俄羅斯內容農場「互聯網研究機構」（Internet Research Agency，IRA）更針對非裔美國人群體，透過散布不實的投票程序資訊，或將希拉里與白人至上組織連結，以圖減弱非裔群體傳統上對民主黨的支持。

雖然參議院未必會為此報告背書，而且報告內容也不會牽涉特朗普本人的作為，這類報告卻會被媒體大幅炒作，讓特朗普勝出總統選舉的認受性（Legitimacy）繼續為外界質疑。（堅持自己獲選的認受性，一直是特朗普極為執着之事。）

特別檢察官米勒的「通俄門」調查，繼續發酵，揭出愈來愈來與特朗普有關連的醜事及不法行為。（視覺中國）

「通俄門」愈揭愈多 成特朗普頭上之劍

同時，由特別檢察官米勒（Robert Mueller）領導的「通俄門」調查，愈揭愈多。即使在特朗普換走不願介入調查的前司法部長塞申斯（Jeff Sessions）後，調查的進展似乎仍然未有大變。

目前，米勒已使得曾言會為特朗普「擋子彈」的前私人律師科恩（Michael Cohen）公開指責特朗普令他「道德淪喪」，更使後者入獄3年。

科恩早在豔星門掩口費的不法選舉經費一事，供出他是為特朗普主使，更大爆特朗普在競選總統時，依然繼續推動在莫斯科建「特朗普大樓」的計劃，繼續打擊特朗普的威信。

12月12日，科恩到紐約法院聽取判決結果，其神情甚為沮喪。（路透社）

奇怪的是，科恩如此「調轉槍頭」，竟還遭米勒建議法官對他作出刑罰；相較之下，曾向美國聯邦調查局作假證的前國家安全顧問弗林（Michael Flynn），卻因與有與米勒調查的「實質」合作，而獲建議免受刑責。其合作內容為何，至今仍未公開。

如果科恩如此拉特朗普下水，還不夠「實質」，弗林的供辭，可能會有更大爆炸性。這將成為未來懸在特朗普頭上的「達摩克利斯之劍」。

民主黨啟動6個委員會 調查浪潮將至

同時，在上月中期選舉奪得眾議院多數的民主黨，雖然仍由取態較為溫和的佩洛西（Nancy Pelosi）領導，阻撓了不少主張直接彈劾特朗普的激進派，然而如今民主黨傳將啟動眾議院的6個委員會主導對特朗普的調查。

11日，特朗普與佩洛西在媒體面前激辯「邊境建圍牆」的爭議，同場還有副總統彭斯，以及民主黨參議院領袖舒默。（路透社）

其調查項目極廣，未來就算在法律上未能影響特朗普，在政治上及觀感上，將會造成極大困擾。

民主黨預計會調查的項目： (1) 特朗普的稅務狀況及地產生意； (2) 其2016年競選團隊與俄國干預的關係； (3) 其生意業務在總統任內收受利益，有否違反憲法； (4) 違反選舉經費法的掩口費是否牽涉特朗普本人。

由此可見，未來白宮與眾議院的關係，將是火花處處。上周特朗普與佩洛西等民主黨人，在媒體見證下的互罵情況，可說是為來年戰況劃下開端。

特朗普的「外憂內患」

其實，特朗普的國內困逼情況，不用先等到明年。

如今他因為「邊境建圍牆」的經費問題，與民主黨鬧得不可開交，聯邦政府在21日更有可能因此要部份停擺；而目前仍在共和黨手中的眾議院，也不願聲援特朗普。

另外，特朗普在用人方面，也處處碰壁，似乎沒有人想冒上被他「搞臭」的風險。例如，與特朗普不和的幕僚長凱利（John Kelly）年底將離任，其繼任人選卻一直沒有着落。

原本傳將繼任的副總統幕僚長艾爾斯（Nick Ayers）寧願返回老家喬治亞州（Georgia），也不願出任位高權重的白宮幕僚長一職；而如今只由曾公開指特朗普是個「爛人」的白宮預算總監馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）署任幕僚長職務。

美國股市表現不滯，除了特朗普本人不再提及之外，紐約州交易所的交易員也搖頭歎息。（路透社）

特朗普面對執政團隊內外交困之間，他一直高舉的美國經濟成就，也有傾倒之危。除了股市不斷下挫之外，美國人對來年經濟信心亦同時大降──據《華盛頓郵報》調查，有33%受訪美國人認為來年經濟會轉差，比認為會轉好的28%為高，是自2013年以來首次。

在美國對外關係一直緊張之下，如今國內政治也是凶險處處，特朗普將會如何應對，會否棄外守內，實在值得關注。