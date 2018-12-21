美國聯邦政府聖誕停擺？　特朗普被右翼民粹「逼上梁山」

聖誕節臨近，美國總統特朗普原計劃到佛羅里達州（Florida）「放大假」，不過聯邦政府部份服務卻因國會「開支法案」爭議，而有可能在周五（21日）開始進入停擺，特朗普的渡假大計也行將告吹。 本周初白宮已放風聲指特朗普可能會軟化狀態，不再堅持「開支法案」要預留50億美元給他興建邊境圍牆，以使華盛頓各黨政客皆可歡度聖誕。 然而，事情卻在周四（20日）急轉直下：特朗普突然180度改變立場，堅持要有圍牆開支才會收貨。

軟化立場：「過聖誕」比「建圍牆」重要？

繼上周特朗普與眾議院民主黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi）在媒體面對公開對罵、聲言「為邊境安全，不惜讓政府停擺」後，特朗普在周二（18日）開始，就軟化立場，似乎不會堅持國會兩院的「開支法案」必定要包括其圍牆開支。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）當日會見傳媒時，就說特朗普可以接受民主黨只給16億美元興建邊境圍牆的法案，指他會在其他聯邦政府部門的現有預算中尋得餘額，去實現其建牆大業的競選承諾。

參議院在周三（19日）亦通過「臨時開支法案」，為聯邦政府「續命」七個星期，希望將建牆爭議延後再議，好讓國會議員可安渡聖誕。由於今日的眾議院仍在共和黨手中，要通過法案，理應毫無難度。

11日，特朗普與佩洛西在媒體面前激辯「邊境建圍牆」的爭議，同場還有副總統彭斯，以及民主黨參議院領袖舒默。（路透社）

美國右翼民粹大反彈：「特朗普不能連任」？

不過，美國右翼民粹勢力卻堅拒特朗普及共和黨的讓步。北卡羅來納州（North Carolina）的極保守共和黨眾議員米道斯（Mark Meadows）就提醒特朗普「興建圍牆」是他的「競選核心承諾」。

眾議院議員佐頓（Jim Jordan）則指出，如果今日不為建牆預算開支，明年眾議院由民主黨控制，根本就不可能再實現建牆大業。

包括Breitbart在內的極右民粹媒體也對特朗普言誅筆伐，指他是「退縮」、「敗走」，說他的作為比「甚麼也沒有得到更差」。

《信仰特朗普》（In Trump We Trust）的作者安古特(Ann Coulter)，更預言特朗普將不能連任。

連立場極親共和黨的霍士新聞台，也有主持嘲笑特朗普，指他競選時承諾「又大又美的牆」中間有道「又大又美的門」，如今卻變成「中門大開」，連「門框也沒有」。

It was supposed to be a “big beautiful wall” with a “big beautiful door.” Now it’s just an open door with no frame. Unreal. #BorderDisorder #GOPFail — Laura Ingraham (@IngrahamAngle) 2018年12月20日

民粹壓力之下 特朗普轉軚：停擺迫在眉睫

特朗普見勢馬上轉軚。白宮發言人桑德斯周四晚就再稱特朗普仍在考慮，而特朗普本人亦在社交媒體上明言他不會簽署任何沒有「完美邊境安全」撥款的開支法案，暗示就算國會兩院通過「臨時開支法案」，他也不會簽署。

The Democrats, who know Steel Slats (Wall) are necessary for Border Security, are putting politics over Country. What they are just beginning to realize is that I will not sign any of their legislation, including infrastructure, unless it has perfect Border Security. U.S.A. WINS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月20日

右翼民粹輿論的形勢也迫得原本未有太支持建牆的眾議院共和黨議員，群起支持建牆。他們在周四晚，就憑其多數將50億美元的建牆預算加進了「臨時開支法案」之中。

新版的「臨時開支法案」要重新通過參議院才能交送特朗普簽署，然而門檻卻是60票，因此在沒有民主黨參議員的支持下，法案將不會獲得通過，政府聖誕停擺迫在眉睫。

特朗普就將在周五會見議員，希望能夠尋得一個既可建牆，又可避免停擺的方案，希望挽回大家的聖誕、新年假期，不過目前情況實在不容樂觀。

給民粹政客的教訓

由特朗普在此事上的轉軚可見，雖然他一直憑其「非典型」主張，鼓動美國右翼民粹情緒而獲取政治本錢──無論是2016年的總統選舉，還是本年11月的中期選舉亦如此──然而，他鼓動起來的右翼民粹風潮，卻似乎有反向騎劫他的危機。

美國聖地牙哥（San Diego）和墨西哥蒂華納（Tijuana）之間的邊境圍牆。（路透社）

這也是所有利用民粹主義情緒崛起的政客所要面對的共同困境：以激進主張鼓動起民眾支持後，稍有「不夠激進」的務實作為，就要冒上民粹反撲的危機。

沒有意識形態束縛，非左非右的特朗普，當日下了決心借右翼民粹主義崛起，今日行事就更難只走務實主義，而不顧其支持基本盤──特別在這個2020年大選距今不遠、美國經濟又已見頂的時候。

今次特朗普被民粹主義「逼上梁山」，失掉聖誕假期只是小事，這種被極右騎劫的趨勢如果長此下去，更會嚴重影響其未來的重大政策走向──諸如在對華態度上等等。

想借民粹上位的各國政客，實應以此為戒。