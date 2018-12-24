波音前高層署任國防部長　特朗普玩「商人治軍」？

明示與特朗普「道不同不相為謀」的國防部長馬蒂斯（James Mattis）上周四（20日）原決定將在明年2月底離任，不過特朗普周日（23日）突然決定要馬蒂斯提早在本年底離開，轉由副國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）署任。 這位沙納漢究竟是何方神聖？對美國國防政策的未來走向又有甚麼啟示？

人稱「戰士僧人」（Warrior Monk）的馬蒂斯，早在成立「太空部隊」（Space Force）、調動軍人到美墨邊境等問題上，與特朗普意見不合；後者更曾批評他是個「民主黨人」。特朗普上周接連決定撤出敘利亞及阿富汗，更成為使馬蒂斯決定辭職的「最後一根稻草」。

馬蒂斯在其辭職信上，公開表明不同意特朗普的軍事、外交政策，暗批他的單邊主義，並間接叫他另請高明，惹來美國國內輿論界哄動。特朗普對此極為不滿，因此要求馬蒂斯在本年年底「收拾包袱」，由副國防部長沙納漢署任。

年屆68歲的單身漢馬蒂斯，被稱為「戰士僧人」。圖片攝於2001年，是他在阿富汗擔任准將時，自己拿裝備的情況。（路透社）

由波音到國防部 軍工業領導國防？

沙納漢的出身，卻與馬蒂斯大相逕庭。沙納漢在2017年7月才加入國防部，成為副國防部長，負責國防部的內部管理，此前並無軍事、外交經驗。

在加入國防部之前，他30年的職業生涯都在波音公司渡過。擁有機械工程及商業管理碩士學位的沙納漢，在波音公司內曾管理多個型號商用飛機的發展，其間亦參與多項與國防部的合作，包括軍用直升機、導彈防禦系統、機載雷射武器系統等計劃，至2016年4月更升任波音公司的高級副總裁，主理供應鏈及日常運作。

沙納漢的軍事工業背景，曾受在本年身故、軍人出身的共和黨參議員麥凱恩公開質疑；在本年10月亦有國防部官員指出沙納漢並未學懂國防部的「文化」，其下屬不斷替換之餘，更與軍事部門關係緊張。

馬蒂斯與特朗普素有不和，前者離任也似乎符合了特朗普中選後大改人事布局的意圖。（視覺中國）

不過，特朗普新成立的「太空部隊」，背後細節似乎卻由沙納漢打點。該計劃的草案就是由他負責，而「太空部隊」的其中一大要點，就是它的附屬部門會負責「新世代技術」的採購，正合沙納漢的軍工業背景。

國防政策的商業考慮

沙納漢似乎代表了特朗普的「商人治軍」趨向，讓國防部與美國的軍事工業走得更為密切，除了以政府採購等方法支援後者外──特朗普的國防預算已創歷史新高──還會將「賣軍火」的商業考量帶入國防政策之中。

特朗普上周四在社交媒體上宣布馬蒂斯辭職之時，他稱讚馬蒂斯的說法，並不是「美軍如何幫助消滅伊斯蘭國」等軍事項目，而是說在馬蒂斯任內，國防部「買了新的軍事裝備」，以及使北約盟國多付了軍費。

....equipment. General Mattis was a great help to me in getting allies and other countries to pay their share of military obligations. A new Secretary of Defense will be named shortly. I greatly thank Jim for his service! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月20日

由此可見，在國防政策上，本着商家考量的特朗普，最着重的並非軍事成就，而是軍火買賣等實利項目。特朗普最近取消「不賺錢」的軍事項目──從敘利亞、阿富汗撤軍──也顯出其以商業考量掛帥的趨向。

此種強調實利的國防政策，當然讓純軍人出身的國防部高層，心感不滿，當下就有傳聞指國防部不少高層官員也有可能會隨馬蒂斯之去而請辭。

未來值得觀察的是，特朗普此番操作能否壓得住國防部的軍人勢力，而此等國防政策又會如何影響美國在外的軍事行動。