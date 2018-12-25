美國公布對日貿易談判目標 　再施「毒丸」或難奏效

《日本經濟新聞》周二（24日）報道，美國貿易代表辦公室（USTR）21日發布了對日本貿易談判的具體談判目標摘要，列明了「貨物貿易」、「服務貿易」和「匯率」等22項磋商事項，隨著談判方針的發布，日美將於2019年1月下旬啟動談判。

美國貿易代表辦公室於12月10日舉行聽證會，在聽取產業界的意見之後制定該談判目標。關於美國總統特朗普（Donald Trump）十分關注的汽車貿易問題，該摘要寫入「消除日本非關稅壁壘和增加在美國生産和僱用等條款」。

至於農產品方面，該摘要表示將在關稅削減和取消方面推動日本開放市場。此前，美日雙方官員於8月舉行的首輪談判中，在農產品開放等議題爭持不下；雙方於9月發布的共同聲明中亦確認，日本在農產品領域不會做出超過跨太平洋夥伴關係協定（TPP）等過去經濟合作協定（EPA）的讓步。

日本首相安倍晉三和美國總統特朗普（Donald Trump）有意在出席2019年1月22日起在瑞士舉行的世界經濟論壇年會前後，舉行日美首腦會談。（視覺中國）

摘要除了提出磋商禁止誘導貨幣貶值的匯率條款之外，將通訊和金融等服務貿易也納入談判內容，這展現了美國力爭實現全面的自由貿易協定（FTA）的態度，而日本方面則一直將此次談判的目的歸結為以貨物為對象的「貨物貿易協定」（TAG）談判。雙方對於談判性質的定義存在了極大的分歧。

美國欲再拿出「毒丸」條約

就在雙方對於貿易談判尚存爭議之時，美國列出了一條方針「USTR希望美日貿易協定（USJTA）能提供一個機制以確保透明度、在日本與非市場國家（non-market country）協商自由貿易協定時能夠採取適當行動。」

該方針與美加墨三國簽署的「美國—墨西哥—加拿大協議」（USMCA）協定裏所包含的「毒丸」條約類似。USMCA的32.10條款（Article 32.10: Non-Market Country FTA）訂明「如果簽約過其中一方準備與非市場國家簽訂自由貿易協議，其他兩國的其中一方有權在6個月通知期過後終止這項三方協議並以相同的條件簽訂雙邊協議。」

USMCA簽約：G20峰會開幕前，加拿大總理杜魯多（右）、美國總統特朗普（中）、墨西哥總統涅托（左）簽署新的三邊自由貿易協定。（路透社）

根據《朝日新聞》周日（23日）報道，美國政府11月底表示，USMCA將是包括美日協定在內的未來貿易協定的雛形。目前，日本仍未就這一談判目標作出明確表態。根據《共同社》周日（23日）報道，日美首腦有意於2019年1月22日起在瑞士舉行的世界經濟論壇前後，舉行日美首腦會談，安倍晉三將在會談上與美方在貿易問題上謀求一致的共識。

「毒丸」條約難以適用於日本

美國在談判目標中提出有關於「非市場國家」的方針，雖然沒有明確指出具體國家，但是劍指中國的意味明顯。然而該方針對日本來說，本身具有危害性，這將會限制日本貿易外交的自由度。

另一方面，雖然日本對美國有所依賴，但是在貿易方面，中國成為了日本最大的貿易夥伴國。反觀加拿大與墨西哥，則在經貿上嚴重依賴美國。美國在兩國的貿易總額都佔據七成以上，這也決定了加墨兩國難以和美國「唱反調」的局面。

與此同時，日本與中國和東盟的貿易規模遠遠大於加墨兩國與中國和東亞等「第三方市場」的貿易往來。2017年，中日兩國貿易額達到3000億美元的規模，比2016年增長10%。今年第一季度，中日貿易額達757.3億元，同比增長10.1%。

隨著這一年多來中日關係的回暖，中日兩國之間的貿易關係漸趨緊密。（視覺中國）

相比之下，加墨兩國與中國的貿易規模則顯得較小。雖然中國是加拿大的第二大貿易夥伴，但是根據加拿大統計局數據顯示，2017年中國與加拿大雙邊貿易額為727.7億美元，佔加拿大貿易總額的4.3%。同年，中國與墨西哥的貿易額則為476.7億美元。

從數據上看，隨著這一年多來中日關係的回暖，中日兩國之間的貿易關係漸趨緊密，而與加墨兩國不同的是，日本與「第三方市場」的貿易規模已經超越與美國的貿易數額。此外，日本在維護日美關係的同時，與中國重修舊好，加強與東盟的合作等，亦顯示了日本有意平衡依賴美國的情況。

而今年11月份結束的東盟峰會上，新加坡總理李顯龍表示《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）正處在最後談判階段，如若RCEP生效，涉及的經濟體包括中日韓三國以及東盟諸國，規模將占全球GDP的 29.34%，這或許能成為牽制美國的手段之一。

可以看到，美國所發布的美日貿易談判目標企圖心明顯。當日本主張貿易磋商為「貨物協定」之時，美國在堅持實現全面的自由貿易協定之際，還意圖餵下另一顆「毒丸」，無疑加大雙方的談判分歧。即使美國想再現USMCA的模式，但這顆「毒丸」或難以再次奏效。