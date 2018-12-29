沙特阿拉伯改組內閣　「卡舒吉案」主導人事變動

沙特阿拉伯國王薩勒曼（King Salman）周四（27日）改組內閣，撤換多名主要官員，一般相信，他意在改善因「卡舒吉案」而大幅倒退的國際形象。 內閣改組後，相當幹練的原任外相朱拜爾（Adel al-Jubeir）被降為「外交事務國務大臣」，其職位由曾遭王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）拘禁、忠誠度成疑的前財相易卜拉欣（Ibrahim al-Assaf）接替。

外相「護主不力」遭降職

56歲的朱拜爾不是王族，卻先後擔任沙特駐美國大使、外相兩大職務，這在由王室成員壟斷政府要職的沙特而言算是異數，某程度上也反映出其過人能力。然而，「卡舒吉案」卻成為改變其仕途的關鍵，最要命的是「護主不力」。

眾所周知，這宗謀殺案重創沙特國際形象及聲譽，而被指策劃事件的王儲穆罕默德，亦一度被傳「儲位不穩」。在此中間，朱拜爾「拆彈」時的口風一改再改，未能說服國際社會相信穆罕默德並不知情，令事件持續發酵。

朱拜爾就「卡舒吉案」頻頻為王儲撲火，可惜無法消除國際社會對「王儲就是兇手」的質疑。最終他在今次內閣改組中被降職。(視覺中國)

朱拜爾未能為上司「分憂」，或許因此受到降職懲處。阿拉伯研究中心政策分析主管卡巴蘭（Marwan Kabalan）更直指，朱拜爾只是一個「替罪羊」。

新外相曾遭王儲拘禁

同樣值得留意的是新任外相阿薩夫（Ibrahim al-Assaf）。他早年曾在大學任教，1996年起出任財相達20年之久，2016年底才由王儲穆罕默德的親信接任。

不得不提的是，穆罕默德曾在2017年11月拘禁大批王室成員、高官及商人，現年69歲的阿薩夫是其中一人，兩個月後才獲釋。由是觀之，阿薩夫不算王儲心腹，他今次出掌重要的外交部，自然惹來揣測。

阿薩夫曾在2017年底遭王儲拘禁，如今出任外相要職，頗為令人意外。(視覺中國)

一個可能性是，利雅德想借助阿薩夫豐富的財金經驗，向外界重申一個訊息：一時的外交風波不會阻礙穆罕默德推動「願景2030」計劃。

不動如山的王儲

另一種可能性是，備受壓力的王儲必須確保，曾經受他打壓的王室成員和高官不會利用「卡舒吉案」伺機而動，從而力保「儲君」之位。在這種考量下，任用曾被拘禁的阿薩夫，可能是王儲平衡內部反抗力量的一種嘗試。

如果從王儲在內閣改組後地位不變、繼續擔任副首相兼國防大臣，以及兩個重要委員會主席的事實來看，內部抗衡力量似乎暫時已被擺平，至於那位「護主不力」的朱拜爾，只能慨嘆自己倒霉了。