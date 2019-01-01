右翼總統上任　「巴西版特朗普」有幾「特朗普」？

「天主在上，巴西高於一切。」 「有一個死了的兒子比有一個同性戀的兒子好。」 「人權是暴徒的廢話。」 以上言論都出自於1月1日元旦上任的巴西新總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）之口。其右翼主張，加上口出狂言的習性，為他贏得「熱帶特朗普」之名。

（按：由於熱帶地區已有其他領袖堪比特朗普，本文將稱博爾索納羅為「巴西版特朗普」，以作區別。）

極似特朗普 博爾索納羅「異軍突起」

博爾索納羅在去年10月底的巴西次輪總統選舉，大比數擊敗工人黨的候選人哈達德（Fernando Haddad），並以政壇異類的新晉形象，帶領其原是國會小黨的社會自由黨（PSL）一舉成為巴西國會第二大黨。

他觀點極右，高舉反貪、治安、經濟改革等主張，極力批評領導巴西13年的工人黨將巴西經濟「委內瑞拉化」，獲得城市民眾及商界支持，而使巴西變天。

以口出狂言見稱的博爾索納羅，乘右翼民粹風潮崛起，一舉擊敗巴西所有傳統政黨的候選人。（視覺中國）

作為眾議員27年的博爾索納羅，除了口出狂言──例如指一位女議員因為長得太醜不值得被強姦──並無重大建樹。

不過，隨意更變政黨、沒有固定政策、善用社會媒體、高舉政壇新人形象、不斷大罵媒體作「假新聞」，又曾大讚特朗普本人是他「榜樣」的博爾索納羅，的確與特朗普極有相似之處。

高舉宗教道德、槍權

在道德宗教議題方面，他極力反對同性戀及墮胎，更曾聲言他當選後會將婚姻定義為「男女之間的結合」，使他當選的巴西突然迎來了同性戀者結婚潮，擔心此後機會不再。連巴西律師公會也出言鼓勵同性戀者要趕快結婚，以防萬一。

另外，力主以強硬手法改善治安的博爾索納羅，除了極力維護警方先開槍殺罪犯之外，還與特朗普一樣，高舉槍權。他在上月底就說，他準備讓所有沒有犯罪紀錄的人擁有槍械。

博爾索納羅以「手槍」為其招牌競選手勢。（視覺中國）

雖然其細節未明，不過今日巴西槍管甚嚴，一般人要有住址及工作證明，並且通過技術及心理評估才能獲准擁槍，違者或會面臨4年監禁。在謀殺案例極多的巴西，有關槍管法例及政府回購槍支的做法在2003年才通過，如今也許會面臨倒退。

跟特朗普初上台時一樣，軍方出身的博爾索納羅非常重用軍方背景人士，其副總統，以及7名主要官員也是前軍官。

氣候變化是「左翼奪權陰謀」？

在環保問題上，博爾索納羅同樣質疑氣候變化，並且支持農民開墾亞馬遜森林及原住民土地。他當選之初曾主張要把農業部及環境部合併，由農業界人士主持，甚至威脅要退出「巴黎氣候協議」。

雖然他目前並沒有實行上述主張，不過他的外交部長阿羅祖（Ernesto Araujo）就曾在其名為「反全球主義」的博客上面，指氣候變化的議題是全球左翼的「奪權陰謀」。

2018年的最後一日，博爾索納羅的支持者包車出發到巴西首都巴西利亞參加其就職儀式。圖中他們正在祈禱。（路透社）

在政治意識形態上，博爾索納羅可謂極度痛恨左翼。除了常以委內瑞拉的例子去攻擊巴西工人黨外，他更要求在巴西工作的近兩萬名古巴醫生不能將薪金交付古巴政府，導致古巴政府召回所有醫生，使巴西突然面臨醫生不足的情況。

外交緊跟特朗普 成國際右翼聯盟？

在外交方面，博爾索納羅也跟足特朗普，除了使對華關係漸趨緊張外，又說將巴西駐以色列大使館搬到主權受爭議的耶路撒冷不是「如果」而是「甚麼時候」的問題。

早在11月底，深受特朗普重用的白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton），就曾出訪巴西，與博爾索納羅共商大計。

今日出席博爾索納羅就職儀式的國家元首，包括以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），以及匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）。其國際右翼盟友的色彩極濃。

12月28日，博爾索納羅接見到訪巴西的以色列總理內塔尼亞胡，兩人相見甚歡。（路透社）

巴西經濟、勞工改革 成最大挑戰

與特朗普一樣，博爾索納羅也以振興經濟的旗幟爭取支持。由於巴西的社會福利政策過於慷慨，而且稅務繁瑣、國營企業效益不彰，民眾都寄望有右翼政府上台，能大行自由化的經濟政策。

巴西經濟的部份結構性問題： - 巴西並無最低退休年齡，男女平均在56及53歲退休，而其退休金平均可達其退休前工資的70%。 - 退休金開支更佔聯邦政府開支超過50%，而政府20年來連連赤字，近年更達至GDP的10%左右。 - 巴西稅制繁雜，其企業平均每年花費2,038個小時去準備報稅，是OECD國家平均值的12倍。

自認「不懂經濟」的博爾索納羅，其實在其眾議員任內，並沒有明顯的經濟自由主義傾向，不過選舉期間為爭取民眾及商界支持，他就任用了芝加哥大學出身的銀行家古迪斯（Paulo Guedes）為其經濟顧問，未來他更會成為經濟部長。

外界認為，博爾索納羅唯一的經濟政策就是古迪斯的任命。

博爾索納羅的經濟王牌古迪斯，上月中會見巴西商界人士。（路透社）

至於其自由化改革能否成事，如今仍是未知之數。首先，巴西國會黨派分裂嚴重，連最大政黨也只得約10%議席，而博爾索納羅主動放棄過去「分豬肉」的團結政黨做法，而改以逐位議員說之以理的方法爭取支持，其成效值得懷疑。

其次，因博爾索納羅的右翼意識形態而支持他的選民，未必會支持損及自身利益的勞工改革。雖然如今有65%巴西人認為博爾索納羅未來能改善巴西經濟，但是改革切及自身之時，他們的看法也許會變得不一樣。

這位乘右翼民粹政治風潮而起的巴西新總統，能否一改巴西的經濟困局，仍有待觀察。