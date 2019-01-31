資本不認人　中美貿易戰長遠對華有利

中美新一輪高級別貿易談判周三（30日）在白宮開展。雙方分別由中國國務院副總理劉鶴，及美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）率領。 貿易休戰期3月1日將盡。觀乎雙方在所謂「結構性」問題的談判項目，其實中方若在有關項目採取積極回應，長遠而言對中國極為有利。

美國除了要中國多買美國貨，以改善大額貿易逆差之外，對中國的結構性要求，不外乎以下5大項目：

(1) 向美國公司開放中國市場 (2) 加強保障知識產權 (3) 改善網絡安全操作，包括網絡間謀或盜取資訊等 (4) 制止強迫性技術轉移 (5) 改善國家補貼的問題

雖然其中一些項目對中國的指責，可圈可點──例如國外企業為賺取中國市場的利益，而願意作出技術轉移的妥協，似乎不算違反商業倫理──不過如果中國在有關問題上，主動出擊，積極回應，長遠卻會對中國發展有利。

有份參與談判的美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）日前就表示華為事件與貿易談判分開。（路透社）

談判未果 中方已出動出擊

目前，中國在開放市場方面、知識產權保障，以及強迫性技術轉移的問題上，已先行作出回應。

早在12月初，中國就公布了加大侵犯版權罰則範圍的計劃；最近又通過讓標準普爾（S&P）對中國本地的債券發行進行評級，而穆迪、Visa、MasterCard等美國金融機構也正等待中國政府准許進入金融市場。

另外，中國也計劃在3月通過新的外國投資法，主動禁止地方政府以行政手段迫使國外公司轉移技術。

以紐約為總部的MasterCard日前就表示正就進入中國國內市場與中國有關當局進行商談。（路透社）

完善體制 有助中國躋身國際市場

此類積極回應，對中國本身的發展極為有利。例如開放金融市場，加上知識產權的完善法制，能吸引各國金融機構聚集，就有助上海發展成與倫敦、紐約齊名的國際金融中心。

建立符合國際標準的完善制度框架，亦有助中國本身的產業發展。

例如美國經常指責中國政府補貼國企（不過，美國自身豈不是一直透過國防部、美國太空總署等各種項目，去補貼美國特定私人企業的發展？）。中國的回應，該是要透過立法等方式，諸如建立明確的投標制度，完全按照國際慣例去作「明有競爭，實是補貼」的操作。到時候，美國就算明有用心要針對中國，也無口實入手。

美國科技、軟件公司甲骨文（Oracle）的名字，就是來自美國中央情報局（CIA）1977年的一項計劃。（視覺中國）

今日的美國企業 他朝隨時「中國化」

更重要的是，資本是不認人的。如果中國的各項法規保障都存在之時，乘其市場不斷擴大之勢，如今支持特朗普政府迫使中國改革的美國商家，未來也難保不會為求實利而變成了「中國企業」。

例如Tesla就要在中國建廠，吃中國電動車市場的水路；而深圳也藉其硬件便利的優勢，愈來愈能吸引外資初創企業以此為家。（最近英國電器公司Dyson便決定因市場、生產、研發便利的關係，遷策新加坡，靠近亞洲市場；如果中國建成符合國際慣例的規制，也許遷到中國會是更佳選擇。）

中美貿易戰，是危亦是機。美國對中國的種種批評，也許於實無據，不過也可作為中國政府加快推進長遠有利改革的良機。