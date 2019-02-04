【脫歐困局】文翠珊對抗歐盟的荒謬新招

繼上周贏得國會支持向歐盟要求修改愛爾蘭邊境的「補底方案」（Backstop）後，文翠珊預計將於本周內前往布魯塞爾正式提出請求。 唐寧街首相府亦為此成立了「替代安排工作小組」，於周一（4日）展開會議研究「補底方案」以外的安排。 文翠珊上周轉軚，一改其力挺「補底方案」的立場，爭回了保守黨疑歐派及執政盟黨北愛爾蘭民主統一黨（DUP）的支持，如今似乎是想將脫歐談判失敗的責任歸咎於歐盟身上。

文翠珊出爾反爾 歐盟震怒

現有的「補底方案」實際上是11月歐盟讓步的結果：為避免脫歐後愛爾蘭島上的硬性邊境關卡，歐盟原先提出只將北愛爾蘭留在歐盟關稅同盟之中，被指分裂英國；後來在文翠珊極力爭取之下，終於同意成立「英歐關稅同盟」，將英國本土也保留在關稅同盟安排中。

歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）就指現有脫歐協議不能再改。（路透社）

此刻文翠珊突然轉軚反對「補底方案」，難怪歐盟會勃然大怒。歐盟委員會主席容克就呼籲歐盟27國要為「最壞情況作好準備」；愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）更直指「替代安排工作小組」只會重覆「早已被否決」的方案。

公關操作向歐盟卸責 見文翠珊的底線

文翠珊的「突然轉向」主要是為了維護保守黨的團結，並借國會多數的背書，再向歐盟請求讓步，希望造成「歐盟一步不讓、太過死板」的印象，再給歐盟壓力。

由此可見，文翠珊的底線似乎是寧願脫歐失敗，也不能讓保守黨分裂。

她的內閣成員周日（3日）就紛紛受訪，為此公關操作造勢。內政大臣賈偉德（Sajid Javid）就說英國的邊防部門早向他指出就算沒有「補底方案」，英國脫歐後也有辦法以「現有科技」去解決愛爾蘭邊境問題；他又批評目前唯一缺乏的只是「歐盟的善意」。

內政大臣賈偉德，屬於疑歐派，是下屆保守黨領袖的潛在人選之一。（路透社）

「科技解決」其實是去年就由疑歐派提出的說辭，不過至今仍然未有全面的方案能說明如何完全避免兩個關稅區之間的硬性邊境關卡。歐盟方面就指出這種提案幾乎是「魔術性的想法」。

因此，文翠珊今日的公關操作只是老調重彈的把戲。自去年11月與歐盟達成脫歐協議後，文翠珊一直站在歐盟立場，與黨內疑歐派對抗。其脫歐協議上月國會表決大敗後，她轉而站到疑歐派的一貫立場上，去對抗歐盟。

然而，歐盟與疑歐派之間的分歧早已有之，文翠珊無論站哪一方，都無法真正解決困局。

保守黨的團結 只是曇花一現

更有甚者，文翠珊企圖團結保守黨的策略，似乎很快就會出現裂痕。

前脫歐事務次長貝克，近來頻頻代表疑歐派放話。（路透社）

屬疑歐派的前脫歐事務次長貝克（Steve Baker），周日就指有至少60名議員的疑歐派團體「歐洲研究組織」（ERG）只會支持將「補底方案」完全刪除的替代安排，並說他們對現有脫歐協議亦有其他重大不滿，警告文翠珊未來「麻煩陸續有來」。

有傳文翠珊想要求歐盟利用「附加條款」（codicil）的方法，去為「補底方案」的暫時性背書。這安排的確是目前歐盟最有可能作出的讓步，不過卻被疑歐派掛上「此路不通」的警號。

倫敦街頭掛滿支持留歐的標語。（路透社）

文翠珊抗衡歐盟的新招，只為她贏得了短暫的聲勢，不止難以推動歐盟讓步，更因其出爾反爾而破壞歐盟對其政府的信任。更可悲的是，疑歐派見她無奈轉向，更回頭向她進迫，再次讓保守黨重陷分裂之危。

英國脫歐的荒謬本質，在文翠珊的取態上，又再次得到明證。