美朝第二次峰會　或可「一人讓一步」取得成果

美朝第二次峰會即將舉行。回顧2018年兩國新加坡舉行歷史的首次峰會，未有太大實質成果。但這次將不同，沒有「歷史第一次」的銜頭，國際社會正期待會面將能帶來具體成果，為解決朝核問題踏出更大一步。

美朝2018年在新加坡舉行峰會，因是歷史首次被視為象徵意義大於一切，但第二次再見面會失去這此「銜頭」，需得出一定成果才算對話成功。（Getty Images）

美朝第二次峰會將能帶來甚麼樣的成果？分析認為相比2018年的首次峰會，第二次會面會雙方均會有較具體的承諾。不論是為了對外顯示美朝關係進一步改進、朝鮮半島局勢將進一步緩和，還是半島核化更進一步，雙方各讓一步是有可能發生的。

美國示意可「同時並行」解決朝核問題

金正恩在1月的新年賀詞中，明確提到棄核是雙向的，朝鮮需要美國先作出相應的回應，才會繼續棄核下一個階段。美國過去堅持朝鮮需要「先完全放棄核武」，才會給予包括鬆綁制裁的回應。

如此令談判在新加坡峰會後一度陷入僵局。但近日美國態度有放軟跡象，美國對朝鮮問題特使比根（Stephen Biegun）在1月31日，出席史丹福大學智庫沃爾特・肖倫斯坦亞太研究中心（Shorenstein APARC）活動。他表示美國會按新加坡峰會的協議，「同時並行」（Simultaneously and in parallel）地與平壤討論多個不同方案，解決朝核問題。這個「同時並行」被解讀美國願意採取「一人讓一步」的方式，推動朝鮮進入棄核下一個階段。

馬息嶺滑雪場是朝鮮僅有的滑雪度假村，原意之一是開放成旅客區。（Getty Images）

拆除核設施換鬆綁

有意見認為，美朝會在新一輪談判中給予一定行動承諾。朝鮮可能會拆除部分核設施，美國可能會放寬部分制裁。

其中一個可能，是朝鮮會拆除寧邊核設施。2018年9月韓朝在平壤舉行峰會，朝鮮在共同宣言中表示會考慮永久廢棄寧邊核設施，韓國總統文在寅後向記者補充道，金正恩會跟據美國的回應作出廢棄寧邊核設施行動。

至於美國給予的回應，相信是放寬部分制裁。韓聯社在上周三（6日）報道，現正關閉的開城工業區有機會在這次美朝第二峰會後重開，這是其中一個訊號。

朝鮮自2018年起改變國家政策，由「核與經濟並行路線」改為集中發展經濟。特朗普曾在多個場合表示「朝鮮可以成為富有國家」，相信是在回應朝鮮的訴求。雖然距離美國企業直接投資仍遠，但允許重開開城工業區，重開金剛山旅遊區，允許韓朝鐵路工程展開等，都會是選項之一。

其他還包括簽署和平條約，或給予更多的維持金正恩政權承諾。若美國願意雙方各讓一步，以上均有可能發生。