美國「邊境牆」問題有解？　特朗普陷入兩難選擇

當地時間周一（2月11日），美國民主、共和兩黨於華盛頓召開閉門會議，就邊境牆的問題達成初步協議，或能避免美國政府再次陷入停擺的困局。不過，兩黨所達成的協議仍需得到美國總統特朗普（Donald Trump）的簽署才能獲得通過。

根據美聯社報道，民主、共和兩黨同意撥款13.75億美元用於邊境建設。這一經費遠低於特朗普提出的57億美元。而兩黨達成原則性協議的消息傳出之時，特朗普在德州（Texas）位於美墨邊境交界處的城市厄爾巴索（El Paso）舉行政治集會。

特朗普在集會上向民眾傳達了兩黨協商取得進展的消息，當即引來現場觀眾的歡呼。不過，特朗普並未明確表示是否會接受協議。

特朗普在集會上向民眾傳達了兩黨協商取得進展的消息，當即引來現場觀眾的歡呼。（路透社）

兩黨達成的協議是好消息嗎？

回想起剛剛結束的美國史上最長停擺，整整歷時35天，約80萬聯邦公務員遭受「無糧出」的日子，亦影響美國民眾的日常生活。直至1月25日，特朗普簽署臨時法案，令政府恢復運作三周，至本周五（2月15日）。

根據美國國會預算辦公室（CBO）1月28日發表的統計數據，這場為期35天的政府停擺，對美國造成約110億美元的經濟損失，遠高於特朗普要求的57億美元的建牆費用，而特朗普的民望亦在政府停擺期間下跌。

然而，政府重啟之後，特朗普仍然難以與民主黨就「邊境牆」問題達成一致的共識，令美國上下紛紛擔憂政府將再次陷入停擺危機。雖然特朗普仍然在Twitter上對民主黨人的表現發表諸多不滿，不過此次兩黨的協商取得初步成果，對特朗普來說，亦是一件能夠向民眾交代的事情。

政府停擺期間，受影響的聯邦僱員可能會被納入失業人口，民眾的生活亦受影響。（路透社）

在厄爾巴索的集會上，特朗普連續兩次強調「當下，就在當下」協商取得了進展，可見特朗普亦不願深陷在與民主黨的談判僵局之中。

顯然，特朗普認為兩黨在「邊境牆」問題上取得共識是一個好消息，但他仍然保留餘地，在集會上表示，最終的選擇權還是在他手上，而這一協議是否稱得上「進展」，還有待確定。

時至今日，聯邦政府重啟法令只餘約三天的生效時間，倘若兩黨未能在本周五之前達成協議，聯邦政府將再一次陷入停擺的狀態。雖然民主、共和兩黨之間能夠在「邊境牆」議題上取得初步共識，已經是對持續近兩個月僵局的突破，但特朗普未明確表態，亦不能稱得上停擺危機的消除。

接受還是不接受？

特朗普在厄爾巴索的集會，除了向民眾宣傳興建「邊境牆」的重要性，亦是對2020年大選的一次造勢。特朗普欲爭取連任，最重要的事情就是獲得選民的支持。此前的政府停擺僵局令他的民望下跌，如若政府再次陷入停擺，或會令特朗普大失民心。鑒於特朗普一直難以找到與民主黨取得共識的突破口，此次兩黨的協議可以為特朗普提供解決問題的機會，避免政府再次陷入停擺僵局。

不過，兩黨達成協議的撥款額度，僅可以建設約88公里的「圍欄」，不管是經費額度還是「邊境牆」的長度，都與特朗普當初的要求相差甚遠。

對於特朗普來說，興建「邊境牆」是履行當初的競選宣言，勢必要建牆亦是為了鞏固選民基本盤。如若特朗普接受了兩黨所達成的協議，或會引起這部分支持建牆的選民的不滿，認為特朗普無力兌現競選承諾。而這一顧慮亦是特朗普與民主黨僵持不下的原因之一。

在在厄爾巴索的集會上，特朗普的支持者高舉「把牆建起來」（Finish The Wall）的宣言。（路透社）

雖然特朗普或能接受13.75億美元的建牆費用，將之當作「邊境牆」的首期費用，然而當下的這一結果能否被支持他的選民所接受，對特朗普來說亦是存疑。

然而，因政府停擺僵局而引起的民怨，對於特朗普來說，亦是難以忽視的問題。因此，這道選擇題擺在特朗普面前，是一個兩難的選擇：如若接受兩黨達成的協議，或會動搖選民基本盤；如若不接受，接連出現政府停擺的局面，亦令自己的執政難有說服力。如今，聯邦政府能否在本周五避免再度停擺，就要看特朗普如何決定。