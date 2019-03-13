【中美貿易談判】最後絆腳石：特朗普與幕僚的路線之爭？

在各界對「習特會」延期多有猜測之際，負責對華貿易談判的美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）周二（12日）在美國參議院聽證的表態中，卻似有透露談判疑有延阻的玄機，其中顯出他與特朗普的分歧。

中國副總理劉鶴周一（11日）與周三（13日）都有與萊特希澤等人進行通話，為談判「下一步」打點。

在如此密鑼緊鼓的談判節奏中，萊特希澤亦表示「希望雙方已進入達成協議的最後數周」，不過他卻補充指如果有重大問題未能「以對美國有利」的方式解決，將無協議可言。

萊特希澤的執着：執行機制、執行機制、執行機制

他口中的「重大問題」，卻似非諸如知識財產權等所謂的「結構性問題」──對此，他表示美國已在談判中「準確地」處理──萊特希澤所指的「重大問題」，是所謂「執行機制」問題。

2月15日，美國代表團訪華期間，萊特希澤與劉鶴在釣魚台國賓館等待拍照時互相交談。（路透社）

其中，他明言美國要保留「在中國違反協議的情況下再加關稅」的權利；而對於「美方關稅會否在協議達成後即時取消」，他就指這是「中方的談判焦點」，卻聲言雙方仍在「討論當中」，似乎暗示他想藉現有關稅，作為監督中方執行協議的條件。

在中方強調在「雙向、公平且平等」基礎上談判之時，萊特希澤的堅持也許就成了雙方談判最後解難之爭。

萊特希澤在聽證中又重申，如果協議沒有此等執行機制，「任何東西都不會改變」，盡顯他對中國的不信任。

商務副部長王受文周六（9日）透露，中美貿易談判在一些重要問題上已取得實質性進展，所達成的協議將會取消所有相互加微的關稅；他同時強調任何執行機制必須「雙向、公平且平等」。（新華社）

特朗普的意願：盡快簽約 宣揚勝利

然而，萊特希澤對於執行機制的堅持，卻似非特朗普本人的意願。

早在1月底劉鶴訪美進行貿易談判之時，特朗普已在白宮被記者問及他眼中的執行機制是如何。當時，他的回應甚為玄妙。首先，他將記者問題中的「執行機制」，轉換成「執行語言」，又指出協議中的「執行語言」將是「雙向」，與萊特希澤強調的「對美國有利」頗有出入，卻反而與中國最近的表態相符。

在周二的國會聽證上，萊特希澤也想暗示他與特朗普的立場不同，而協議最後定案的責任只在特朗普一人身上。他說：「在不長的時間內，我們可能會有好結果，也可能有壞結果，我沒有特定的時間框架，這也不是由我決定。我只能盡力而為，總統會告訴我時間到了，或者中國會。」

站在特朗普身後的美國貿易談判代表萊特希澤，是美國貿易政策的強硬派，如今與特朗普意見似有不合。（視覺中國）

此話之玄機在於，萊特希澤似乎會堅持中方不可能接受的執行機制，直到最後特朗普決定不再堅持而簽訂協議，或直至中方覺得美方誠意欠奉而暫止談判。

目前，貿易談判最後里程的延誤，也許是卡在萊特希澤對中國的不信任，以及其嚴苛執行機制的堅持上。

然而，想借中美貿易協議作為政績的特朗普，只願盡早緩解中美貿易紛爭，好為美國農產品出口者、由中國入口生產配件者等受影響階層舒困，並以中方本已有之的結構性改革，宣揚為自己的勝利，當然對萊特希澤礙事的執着頗有微言。

政壇對華趨強硬 特朗普陷兩難

不過，如果特朗普拒絕萊特希澤的堅持，而同意簽訂沒有嚴苛執行機制的貿易協議，美國國內無論是右翼的共和黨、部分商界，還是民主黨，皆或會有所反彈，在輿論中將特朗普心中的「勝利」貶抑為「急於求成的讓步」。

1月31日在白宮中，劉鶴向特朗普解說中方立場。當他提及中國採購美國大豆的計劃時，特朗普即時興致勃勃。（美聯社）

雖然特朗普的國際貿易政策操作一直不得人心，但正如共和黨參議員格拉斯利（Chuck Grassley）談及美國在世貿改革上的強硬做法時所言：「我未必同意這種手法，不過如今事已至此，我們也不應花費時間去抱怨（特朗普的）行事策略。」

套用在中美貿易矛盾上，這無疑是說：「關稅戰畢竟已經開打了，那就為美國利益爭取到底吧。」

在民主黨方面，俄勒岡州（Oregon）參議員魏登（Ron Wyden）就要求萊特希澤正面承諾在中方證明能落實協議前，不要取消現有關稅。可見民主黨也變成了對華貿易強硬派。

2020年美國大選距今似遠實近，特朗普早已密鑼緊鼓籌備應戰。圖片攝於周日（10日）美國賓夕法尼亞州（Pennsylvania）的一場特朗普支持者集會。（路透社）

美國政壇對華強硬的堅持，如果真的放在萊特希澤的執行機制上，其實只是對一紙空談的追求，因為國際上根本沒有統一的強制力，沒有實際有效的執行機制，所以國與國之間的協議本質上從來只是「君子協定」，講求雙方在基本的互信上才能簽署、落實、執行；若無互信，執行機制的協議條文寫得如何天花亂墜也沒實際功用。

不過，政治風向總非理性，美國政壇對華強硬的趨向，特朗普自己也曾是重要旗手，如今要退下來，也不容易。

特朗普目前的兩難局面正出於此：一方面他要談成中美貿易協議，另一方面卻不能讓國內輿論有把柄指責他退縮。

如何走出這兩難，包裝好協議的公關形象，又能妥善化解與萊特希澤等貿易強硬派的分歧，也許就是如今中美談判最後一公里還未走完的原因，也是習近平未願與特朗普見面、特朗普對會面成果也未能完全安心的原因。