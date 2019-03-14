【英國脫歐】「延期」投票在即　英國的6條出路

繼周二（12日）文翠珊脫歐協議再次大敗後，英國國會在周三（13日）通過「反對無協議脫歐」的動議，文翠珊將兌現承諾於周四（14日）讓國會議員投票決定是否要延後3月29日的脫歐大限，好為英國爭取時間再作打算。 離脫歐墜崖之日不足三個星期，脫歐路途還能往哪走？

按文翠珊的最新表態，國會議員周四將要決定是否支持以下選項：

一、如果國會在3月21日歐盟峰會前表決通過文翠珊的脫歐協議，文翠珊政府將向歐盟要求延後脫歐至6月底，以作準備。 二、若國會屆時仍不通過脫歐協議，文翠珊將會要求「長久」的脫歐延期。

英國國會外有脫歐支持者抗議，指押後脫歐是對他們的背叛。（路透社）

可能一：國會否決脫歐延期

雖然國會周三已表態反對無協議脫歐，然而是無論根據英國的《脫歐法》，還是歐盟的《里斯本條約》第50條，無協議脫歐將於3月29日自動發生。因此，若國會否決延期，英國脫歐將會「硬着陸」，與歐盟回到世貿規制的關係上，在雙方通關、國安合作、資訊交換、人民來往等項目造成重大震盪。

不過，國會否決延期之後，脫歐墮崖危機迫近，在毫無退路之下，原本反對文翠珊脫歐協議的國會議員，也許會在最後一刻含淚支持文翠珊協議，以避無協議脫歐之險。

英國政府1月時曾為多弗港（Dover）進口車龍模擬「無協議脫歐」通關延誤實測。根據英國政府2017年的內部研究，如果多弗港貨車通關出現70秒的延誤，車龍將需6日才能解決，嚴重打響英國對歐物流。（路透社）

可能二：國會支持延期 又轉軚支持文翠珊協議

如果國會周四通過支持脫歐延期，又「奇蹟般」在21日前大舉轉向支持文翠珊協議，那麼文翠珊政府將會與歐盟要求短期延後脫歐。

由於協議已過國會，有關要求料將獲得歐盟27國一致同意，讓脫歐能延後至6月底新一屆歐洲議會開鑼前夕，給予英國3個月時間去為「有協議下」的脫歐進行多項國內立法。

然而，在歐盟不願再修改現有脫歐協議的情況下，此等奇蹟該不會出現。

歐盟脫歐事務談判代表巴尼耶，將英國國會對無協議脫歐的支持，形容為「以投票方式搬走冰山」的無意義舉措。（路透社）

可能三：國會支持延期 卻繼續反對文翠珊協議

若國會堅持反對文翠珊協議，文翠珊政府將會向歐盟要求以年月計的「長久延期」，以為英國另尋出路。

然而，由於英國脫歐並無新出路，延後脫歐只會將同樣的問題拖延下去，因此歐盟也將不願接受此等延期要求。歐盟脫歐事務談判代表巴尼耶（Michel Barnier）及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在文翠珊協議大敗後，就相繼表明：「任何延期，都不能用作重新就現有脫歐協議再作談判。」

由於脫歐延期須歐盟27國全體同意，此等「長久延期」實難通過，因此英國國會對脫歐延期的支持，只會是一紙空談，無改英國在3月29日如期硬着陸的既定路向。

馬克龍是針對英國的強硬派，一直對脫歐無故延期表達不滿。（路透社）

可能四：歐盟為避無協議脫歐 讓脫歐延期至6月底

在是否容許英國延期的問題上，德國算是歐盟27國中對英國最包容的國家。德國總理默克爾（Angela Merkel）就有傳曾私下表示：「要得到歐盟領袖同意讓脫歐延後至6月底，是很容易的事。」

由於歐洲議會將於5月底進行選舉，在7月開展新一屆會期，脫歐延期將會造成「英國要否參與新一屆歐洲議會」的歐盟憲政危機，因此讓英國脫歐拖至6月底已是歐盟仁至義盡之舉。

然而，正如文翠珊一直強調，脫歐延期本身不是解決脫歐困局的出路。就算脫歐大限延至6月底，在英國政治大局不變的情況下，只會是將脫歐硬着陸危機延後3個月的操作而已。

德國執政基民盟（CDU）新任黨主席卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer），曾在英國報章聯署，希望英國轉向留在歐盟。（路透社）

可能五：英國以「其他脫歐選項」換取脫歐延期

如果國會在3月29日脫歐大限之前「奇蹟地」有多數支持歐盟能接受的選項，或許能夠博得歐盟同意延後脫歐。

目前，英國的其他選項有四，其中兩項是「脫了跟沒脫差不多」的軟脫歐，另兩項則是「不能根本解決困局的賭博」。

不過，除了文翠珊的脫歐協議外，其他脫歐選項需時甚久，且國內分歧甚大，極難在3月29日得到解決。

在英國政壇大亂之中，歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）上月就曾說：「對於脫歐這個問題，我們都在上帝手中，而且我們從來都不知道上帝何時會真的接手處理。」（路透社）

軟脫歐：挪威模式與關稅同盟

軟脫歐選項分別有：「加強版挪威模式」及「永久性英歐關稅同盟」。前者是將英國留在歐盟單一市場及關稅同盟之中，後者則是脫離單一市場卻保留關稅同盟的安排。

兩者的最大問題是，它們似乎都未能滿足2016年脫歐公投的民意：在單一市場中的英國不只要接受歐盟法規、接受歐盟國家人口的自由流動、接受歐洲法院的管制，還要支付鉅額的歐盟預算；而在關稅同盟中的英國，則會使英國不能自主與他國建立貿易關係。

工黨黨魁郝爾彬經歷上月黨裂危機後，對脫歐進程突然積極起來，如今不排除支持二次公投之餘，又繼續主張英國留在關稅同盟，以及提前大選。（路透社）

挽回脫歐的賭博：提前大選及二次公投

另外兩項或能使歐盟同意脫歐延期的選項，就是提前大選或舉行二次脫歐公投。其背後的邏輯是，兩者都有可能重新聚合「留歐」的民意，打倒2016年的公投結果，讓英國能中止脫歐，重回歐盟大家庭。

由於兩者都無法保證留歐民意會勝出，因此只是一場豪賭。如果脫歐支持者再次勝出，將無改今日困局。

更重要的是，無論是「挪威模式」、「關稅同盟」、「提前大選」又或是「二次公投」，照目前形勢看來，都不能在英國國會獲得簡單多數通過，因此能以之換取延期的機會甚微。

文翠珊周二在國會就脫歐協議辯論時，聲線沙啞，幾乎失聲。（Youtube影片截圖）

可能六：英國政界「政治自殺式留歐」

最後，由於2016年的脫歐公投並無法律效力，純屬政治表態，英國政府有權在3月29日前，單方面收回脫歐申請（《里斯本條約》第50條），取消英國脫歐程序。

此法無疑是政治自殺，可能性極低。然而，以上五大可能出路，若非「此路難通」、「無故拖延」，就是「脫歐硬着陸」。因此，也難說最後這一條「混亂了兩年多又重回原路」的前景完全沒有可能。