【勝利醜聞】BIGBANG經理人公司YG一直沉默　韓娛樂圈需要的變革

韓國偶像天團，BIGBANG勝利醜聞爆發至今近一個月。涉事者固然應受懲罰，但BIGBANG的經紀人公司YG娛樂亦難辭其咎。事發至今YG娛樂市值已蒸發了2200億韓圜（約15.4億港元），公司積極迴避的態度成為眾矢之的，置身風暴的中心。

BIGBANG經理人事務所，YG娛樂。（視覺中國）

上周五（22日）YG娛樂舉行股東大會，但股東大會只開了15分鐘。YG娛樂創辦人兼行政總裁梁鉉錫當日向記者表示，對勝利醜聞事件非常重視，會坦誠並協助所有調查。

YG繼續保持沈默

這是YG娛樂在事發後首次的正式表態，一個月以來YG盡可能保持沉默，即使有傳媒嘗試接觸，員工亦拒絕透露任何消息。而即使有願意回應的，也因不知道內部正發生什麼事，無法給予答案。

不只外界無法得知YG內部消息，業界亦無法摸清YG將有什麼動作。有音樂製作人稱勝利的醜聞不只影響了YG，更是影響了整個業界。包括BIGBANG在內，YG旗下組合去向未明，投資者及支持者們均不知方向。

在YG娛樂事務所外的一幅牆上，寫滿了粉絲們對偶像的支持語句。（視覺中國）

經理人公司放任造就「藝能黑社會」

但YG的沉默無法令事件引起的爭議平息，韓國國內已出現愈來愈的聲音，指責YG管理不善。如BIGBANG這類的旗手級組合，有團員在背後有組織犯罪，YG豈能完全不知道。有輿論批評事件正好反映韓國娛樂界的醜陋，經理人公司的放任造就「勝利」這類的「藝能黑社會」。

支持者固然對涉事藝人極為失望，亦嚴重打擊了韓國藝人在外聲譽。有來自日本歌迷稱「作為粉絲令人羞愧」，韓流在全球受到了衝擊。

要成為偶像必需艱苦受訓，韓國不少年輕偶像在中、小學生時已接受訓練。（Getty Images）

娛樂界缺乏偶像道德教育

事件同時曝露韓國娛樂圈欠缺針對年輕偶像的教育：韓國偶像大都少年成名，最早在小學或是初中時已離家，投身藝能學校接受訓練。例如「勝利」年僅16歲便出道。

少年時期正好是一個人道德成長的階段，面對競烈的行內競爭讓年輕一輩壓力增加，缺乏正確指導容易讓他們走上歪路。藝能學校需要加入道德教育，指導偶像如何面對壓力，以及處理唾手可得的名聲與財富。

分析指YG需要一段長的時間才能恢復過來，同時亦期望事件能為韓國娛樂圈敲響警鐘，成立制度積極管理藝人操守，在技能訓練的同時加入道德教育，避免同類事件再發生。