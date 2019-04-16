印尼大選再現2014年「兩雄交鋒」　法律條文成為主因？

印尼5年一度的總統大選即將於周三（4月17日）上演，屆時印尼現任總統佐科維多多（Joko Widodo）與大印尼運動黨主席、退役將軍普拉博沃（Prabowo Subianto）將一決勝負。不過，這不是兩人的第一次交鋒。回顧2014年印尼大選中佐科維多多與普拉博沃的對壘局面，外界亦戲稱今次大選是2014年大選的重演。

印尼自2004年開始實行總統選舉制度以來，今年是第4次舉行大選。大選之日是印尼的法定假期，選民將於當日前往各地的投票站投票。而印尼政府亦於海外設置130個投票所，讓身處海外且符合投票資格的選民能夠參與大選之中。

不過，在印尼諸多政黨當中，為何5年之後仍然是一場佐科維多多與普拉博沃的對決？

參選的門檻

當前，印尼國會有諸如鬥爭民主黨（PDI-P）、大印尼運動黨（Gerindra）、專業集團黨（Golkar）、印尼民主黨（Partai Demokrat）以及國民使命黨（PAN）等重要黨派。

4月15日，印尼大選工作人員在投票站為即將到來的總統大選作準備。（路透社）

一方面，屬於鬥爭民主黨（PDI-P）的佐科維多多於今次大選尋求連任，出現在這次選舉之中亦是意料之中；而另一方面，印尼政黨要推舉總統候選人，必須能夠符合選舉法案所規定的要求。

2017年，印尼頒布「2017年第7號法令」，其中對選舉條例進行明確的規定：政黨如若要推舉總統候選人，則需符合2個條件：該政黨在國會佔有超過20%的席位，或是在上一屆立法選舉中獲得超過25%的選票。

實際上，印尼2008年的選舉法案中已出現這一參選門檻，不過引起了一定的爭議──相較之下在2004年印尼的首次總統大選中，政黨只須在國會有3%議席，或在上屆選舉中有5%得票，就能提名總統候選人。

顯然，在這一法令的規定之下，沒有一個黨派能夠單獨滿足推舉候選人的條件，即使是鬥爭民主黨、專業集團黨以及大印尼運動這三大黨，亦需要組成聯盟才能符合條件。

而在2014年大選之後，印尼國會已經形成了以鬥爭民主黨為首的輝煌聯盟，和以大印尼運動黨為首的紅白聯盟這兩派對壘的格局。此前支持大印尼運動黨的專業集團黨，則已被佐科維多多成功拉攏。

根據民調顯示，佐科維多多的支持率大幅領先對手。（路透社）

有利有幣

從一定程度上看，在選舉制度中設下參選門檻，可以避免選舉過程出現良莠不齊的候選人，降低選舉的冗雜程度，減少選舉過程中不必要的金錢與人力上的消耗。不過，凡事總有利與幣，門檻的設置亦會出現被政客利用的情況。

正如上文所述，早於2008年，印尼已經出現了參選門檻的說法，且一直存有爭議。而佐科維多多於上台不久，便於2016年推動選舉法案的修訂，而這一法案於2017年正式通過，亦是對總統候選人門檻的確立。因此，佐科維多多的做法引起外界的猜測，認為佐科維多多欲借助這一條例，減少參與大選的競爭人數，並為自己塑造競選優勢。

當前，根據民調顯示，佐科維多多的支持度大幅領先對手普拉博沃。不過，不論最後由誰勝出，未來幾年的印度政壇仍然會是以鬥爭民主黨為首的聯盟與大印尼運動黨為首的陣營這兩大派系交鋒的局面。