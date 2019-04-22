硬不足兩周：美國悄然放寬對伊朗革命衛隊制裁

所謂「光陰似箭、日月如梭」，美國去年11月對8個國家或地區的伊朗石油制裁豁免期，將於5月2日結束。據《華盛頓郵報》報道，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），將宣布有關豁免將不獲延續。 此等強硬制裁政策走向，與美國在月初將伊朗革命衛隊（IRGC）打成國外恐怖組織的做法同出一轍。不過，路透社卻引述美方官員指出，美國已悄然放寬對革命衛隊的制裁，容許外國政府、公司、非牟利機構與衛隊保持一定關係。

根據路透社消息，有關放寬將使外國政府，以及向革命衛隊提供「實質支援」的機構，不會自動落入「第三梯次恐怖組織」的分類，因此其成員也不會被自動禁止進入美國國境。

所謂「第三梯次恐怖組織」，即是不在任何美國恐怖組織名單上、卻被美國政府認為有參與恐怖活動的組織。其組織成員將不能進入美國國境。

這一種放寬制裁，看似是雞毛蒜皮的小事，卻顯出美國外交決策者欠缺專業。

圖左是伊朗革命衛隊的海報。其指揮官日前遭最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）換人，未知所為何事。（路透社）

革命衛隊盤根錯節 牽一髮動全身

伊朗革命衛隊與伊朗政、商、軍、民階層都息息相關，與伊朗有關的外國政府與人道組織人員，幾乎不能避免與革命衛隊進行合作。例如最近的伊朗水災，國際紅十字會要參與救援，就不得不與同時協助救援的伊朗革命衛隊有某種程度上的合作。

由此可見，把伊朗革命衛隊打成國外恐怖組織，將牽連甚廣，不止是國際人道組織，還有美國當地的友國政府，諸如與伊朗關係密切的伊拉克政府等。

而且，這次是美國首次將國外政府組織定性為恐怖組織；據路透社引述美國官員消息指，政策出台時，下面的官員卻沒有得到具體操作的指引，因而造成混亂──實際困難可想而知：例如一個隸屬伊拉克外交部門的官員要進入美國國境時，關員是要馬上拒絕其入境要求，還是另行請示上級？

伊朗戈勒斯坦省（Golestan Province）月初的水災情況。（路透社）

這次放寬，大概是因為上層政策落實後，才遇上下層官員在實際操作上的種種難處，因此不得不為。

不過，國務院在推行此等政策時，竟然沒有想及類似的情況就貿然落實，也可見美國外交決策者的盲目與無能。