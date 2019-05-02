英國防大臣遭革職中能解讀的三件事　洩密、中美角力與脫歐

英國國防大臣韋廉信（Gavin Williamson）因涉嫌洩露該國同意華為有限度參與英國5G網絡建設的消息，遭首相文翠珊革職。事件引來廣泛討論，因這不只是一件洩密風波，還是關連到外交及國內政治層面的巨大事件。

韋廉信2018年5月前往參加英國遠征軍聯合部隊的演習活動，與士兵交流。（Getty Images）

事件源起：有人向媒體洩密

英國《每日電訊報》3月時報道，文翠珊在一次國家安全會議上，決定華為可以有限度參與及提供國內5G網絡設備服務。事件很快引起英國政府內部警覺，結果英國政府在尋找洩密者的過程中，懷疑發現韋廉信曾與電訊報副編輯通電話的記錄，認定韋廉信是洩密者。

韋廉信承認他曾與電訊報的編輯通電話，但稱內容僅限脫歐與歐洲議會選舉，他否認洩露相關消息，甚至用上孩子的性命做擔保。韋廉信拒絕接收文翠珊的辭退信，並要求調查以還他清白。

「官員洩密」非新鮮事 但這次涉及國安

英國議員愛用Whatsapp群組，有指群組中不時混有記者，會把會議紀錄和內容外傳。有些是意外，但有些是「故意」。特別在脫歐審議過程，Whatsapp為各大報社提供報道材料。作為這次事件中的主角《每日電訊報》，也評論稱「閣僚本來就有『權利』去洩密」。

《泰晤士報》評論中也直接指出「洩密是英國政治的家常便飯」，但亦提到有兩項東西不能洩露：第一是沒甚麼人知道的事；第二是「真的、正式的且很機密的事」。這次涉及的國安機密正是這兩者，是國安會議的內容，程度不一樣。

試想英國下星期要發動軍事行動，然後今天有傳媒率先披露───儘管批准華為參與5G不是軍事行動，但在當地政府眼中，認為是無法讓人接受的事。根據英國《國家機密法案》，假若韋廉信洩密可被定罪判囚，文翠珊有足夠理由即時把他撤職。

眾多英國報章對韋廉信被革職均表示支持或無奈下，唯有主角《每日電訊報》反過來質疑只會令文翠珊陷入更大的困難，以另一個手法對韋廉信表示同情。（每日電訊報截圖）

莫佩琳將接替韋廉信擔任防衛大臣，成為英國第一位女防衛大臣。（路透社）

洩密震撼英美關係

同一時間，因事件涉及華為，與中美角力扯上關係。美國揭盡全力呼籲同盟國棄用華為設備，英國過去一直有傳正尋求方法限制，但不完全阻止華為進入英國5G市場，敲響「五眼聯盟」的警號。

正當澳洲及紐西蘭相繼禁用華為設備時，有報道突然稱「文翠珊同意了讓華為參與國內5G業務」，對美國而言是一大打擊。美國參議院外交關係委員會，共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）敦促英國「重新考慮這一決定」，不要「陷五眼聯盟的合作於險境」。

英國廣播公司（BBC）以「五眼聯盟的第一道大裂痕」形容英國政府的決定，事件即使不是軍事行動，但已足夠提升至英美外交層面，對英國而言帶來沉重負擔。

解決內閣在脫歐立場的異議者

事件亦對英國政治，在脫歐上造成影響。韋廉信在脫歐議題上表現並不突出，唯立場屬於脫歐派。韋廉信在3月接受英媒《Express & Star》訪問時，稱他「會致力期待英國會3月29日直接脫歐」，並稱「即使硬脫歐英國亦可繁榮倡盛」。

但文翠珊並不希望硬脫歐。文翠珊在3月國會通過脫歐協議失敗後，便改為遊說國會延長里斯本第50條，給予英國更多時間。在議案提交國會前，文翠珊與閣僚會面增取支持。但實際是即使身為閣僚，文翠珊政府內部也出現分裂。

最經典的例子是脫歐大臣柏建熙（Stephen Barclay），他在3月12日的國會上宣讀着文翠珊政府的立場，遊說國會接納延長里斯本第50條，讓文翠珊爭取與歐盟談判的機會。結果他本人在投票一刻，竟跑去投反對票。

工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）稱文翠珊政府陷入混亂，他並沒有說錯，因為連閣僚也正與文翠珊唱反調，難以相信文翠珊如何在保守黨內取得信任。

後任接替的莫佩琳（Penny Mordaunt）雖然也是熱烈的脫歐支持者，但最少至今她在所有國會脫歐投票中，均忠於文翠珊的方向。因此把韋廉信辭職，也可視為是為統一政府內部意志，推動脫歐的舉動。