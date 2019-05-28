特朗普兩赴日本存心思　安倍並沒照單全收

美國總統特朗普在日本受到的「國王」級別待遇，但是實際上特朗普選擇此時出訪也相當罕見。只是，對特朗普的心願清單，安倍並不能照單全收。

美國總統特朗普訪日之行結束，而在6月底他還將來到日本參加二十國集團峰會。在日本大阪舉行的國際峰會之前，特朗普這次非同尋常的訪問，目的也逐漸浮現。

此次訪日，外界關注到特朗普（Donald Trump）在日本受到的「國王」級別待遇，但是實際上特朗普選擇此時出訪也相當罕見。

兩個月內訪問日本兩次，本就令人意外。另外此番訪問正值美國陣亡將士紀念日（每年5月的最後一個周一），美國歷屆總統很少在這一重要節日期間出訪。就算有日本「令和時代」開啟、新天皇首次會見外國領導人的理由，特朗普此次長達4天的日本行也絕不簡單。

費盡心思的恐嚇

就像在對華貿易戰中的極限施壓一樣，特朗普這次訪日帶着諸多要求而來。

實際上，特朗普在5月26日抵達東京之後，第一個活動就是會晤日本商界主管，敦促日本商界領袖增加對美國的投資，同時他指責日本在貿易方面具有「實質性優勢」。他甚至笑道「也許這就是為什麼你們如此喜歡我們（美國）」。

當天特朗普發佈推特（Twiter）表示，「我們（美國）與日本的貿易協商取得巨大的進展，在農產品及牛肉方面。還有很多要等到他們7月（參院）選舉後，我預料會有很大的交易！」

會晤日本新天皇德仁（右）只是一個理由，特朗普訪日另存目的。（視覺中國）

接下來，5月27日和安倍的雙邊會晤上，特朗普繼續把貿易放在嘴邊。他再度強調美日貿易的不平衡，甚至單方面表示美日可能在8月宣布達成一定程度的共識，貿易會「很快」變得平衡。這可能讓日本首相安倍晉三始料未及，之後日本官員不得不對此「闢謠」。

其實，在4月末安倍晉三訪美之後，特朗普在一系列的支持者集會上發表演講，稱期待日本擴大進口美國農產品。

特朗普已經通過這次訪日製造出了安倍即將在貿易問題上讓步的輿論氣氛，一派和氣下是他對安倍的警告和施壓。

特朗普的心願單

特朗普在日本想談的議題很清楚，他在和安倍舉行會談時表示，貿易、軍售、朝鮮，這三個問題就是他要和安倍談判的內容。

貿易上，特朗普近期正在四處「促銷」美國的農產品。無論是美日貿易談判，還是美歐貿易談判，特朗普幾乎都把農產品市場作為了最重要的議題之一。

特朗普向駐日美軍發表演講，要求他們保障美國在亞太的戰略利益。（路透社）

中美貿易戰僵持不下，剛剛對農產品出口產生信心的美國農民再次受挫。偏偏天公不作美，潮濕天氣令種植計劃延後，美國農民更換農機設備的需求大幅萎縮。特朗普不得不再度推出農業補貼160億美元，彌補農民的損失。

一邊是美國輿論狠批貿易戰對農民的不良影響，否定特朗普的農業政策，另一邊又是中期選舉北京反制措施給特朗普帶來的票倉損失，這件事上特朗普不得不認真。

軍售則是特朗普出訪的「保留項目」。特朗普此行最大的收穫，就是日本計劃採購105架美國製造的F-35隱形戰機的「大單」。5月28日，特朗普在安倍的陪同下視察日本自衛隊「加賀」號軍艦，宣稱美國具有「可怕」的武器製造能力，別國還「差得遠」。

特朗普一直以最會推銷美國軍火為驕傲。此前，特朗普利用《武器出口管制法》的漏洞繞開國會監管，以美國進入「緊急狀態」為由批准向沙特、阿聯酋兩國出售總價值約80億美元的軍火，極具爭議。但他認為這對美國經濟和就業有利。

當然，特朗普最在意的，應該是與美國軍火商之間的利益關係，畢竟這才是他政治資本的重要部分。2020年，特朗普還需要軍火商的支持。

安倍晉三對於美日關係，有著自己的考量，並不會輕易向美國讓步。（路透社）

無論是貿易、軍售還是朝鮮問題，每個都聯繫着特朗普連任最看重的政績。在「通俄門」報告仍舊陰魂不散，特朗普和民主黨領袖們的爭執再度升級的情況下，得不到貿易上的讓步，至少要得到軍售上的實惠，不然在集會上，豈不是少了一些自誇的素材？

「勝利」不容易

特朗普說預計在日本參院選舉之後達成共識，言外之意是安倍只是暫時不願妥協，可是事實可能並沒那麼簡單。

在5月27日的記者會上，安倍和特朗普之間的分歧還是顯露出來了。當日本記者問道是否會以跨太平洋夥伴協議（TPP）的內容為上限來談判農產品市場的問題，安倍默認了。不僅如此，他還表示希望中美「作為第一和第二大經濟體」能夠構建穩定的經濟關係。日本並不願承擔中美貿易戰的不良後果。

特朗普隨即表示，美國和TPP「一點關係也沒有」，再度狠批了TPP對美國汽車行業「毀滅性」的影響，並且態度強硬地表示，美國還沒準備好和中國簽署協議。

而在朝鮮問題上，特朗普幾次表示金正恩發射的短程導彈並不算什麼，而安倍則明確表示這違反了聯合國對朝鮮的制裁條例。

安倍在軍售上願意簽「大單」，更多意義上是為以此表示日本對減小美日貿易逆差的誠意，同時加強自身的國防能力。這並不代表安倍會在貿易問題上很快向特朗普讓步。

特別是在中美貿易戰仍然懸而未決的情況下，深知利害的安倍更不會輕舉妄動。雙方都讚頌美日同盟的「最好時期」的同時，特朗普對日本的「勝利」可能還會更難。