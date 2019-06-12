默克爾轉任歐盟主席眾望所歸？

五月底歐洲議會選舉結果公布後，法國總統馬克龍所屬的歐洲自由民主黨團聯盟（ALDE）成為第三大勢力，成為決定歐盟委員會主席人選的關鍵。 擺明反對默克爾（Angela Merkel）屬意主席人選的「造王者」馬克龍（Emmanuel Macron），周二（11日）卻表示如果默克爾親身上陣，他「必定支持」。究竟默克爾有否可能提前離任德國總理一職，搖身一變成整個歐盟的代表性領袖？

現任主席：我不相信默克爾會消失

其實即將在10月底離任的現任歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker），早在4月中已公開表示默克爾「非常有資格」擔任主席一職。愛好花言巧語的容克更稱默克爾「不只是一個值得尊重的人，更是一件完美又讓人喜愛的藝術品」。

默克爾的基民盟（CDU）去年底在兩次德國地方選情不利之後，已承諾在其第四屆總理任期於2021年完結之後，全面退出政壇，不過容克就指他很難想像默克爾能夠這般輕易的消失。與此同時，容克5月時也再次表示表示「默克爾完全可以勝任歐盟委員會主席」，對此有歐洲高級官員透露，默克爾曾私下明言自己對出任歐盟一把手一事不感興趣。

可是，當容克和馬克龍皆再三呼籲，且歐洲政壇溫和派明顯式微，默克爾恐怕即使自己希望告老還鄉，也無法如願。

容克2014年登上主席寶座，正是因為得到默克爾的支持，而壓過英國的反對。（路透社）

當然，下屆主席人選最遲大概要在本年9月決定，默克爾似乎難以趕上這班車。如果要再待5年後競逐再下一屆主席，到時候默克爾已年近70歲，加上未來數年淡出歐盟政壇之後，她能否再有今天的政治能量——在任14年的默克爾仍有超過50%的民意支持，在西方民主國家之中可算是「奇蹟」——也成疑問。

不過，德國的國內政治形勢卻為她「提早下台」，趕上歐盟委員會主席人選程序的尾班車，帶來了些許契機。

聯政同盟離心 提前大選成可能

德國的「基民盟—基社盟」（CDU-CSU）在2017年大選後，幾乎組不成政府。最後，為免再行大選讓極右勢力有機可乘，中間偏左的社民黨（SPD）才放棄當反對黨，再與默克爾組成大聯盟政府。

默克爾的政治能量，卻是社民黨的毒藥。自2005年與默克爾組成大聯盟政府後，社民黨的得票由當時的34.2%跌至2017年大選期間的20.5%。在剛過去的歐洲議會選舉，社民黨得票更跌至15.8%，排在綠黨之後，慘變德國「第三大黨」。

同時在一個二戰後長期由社民黨控制的州份落敗後，社民黨主席納勒斯（Andrea Nahles）只得辭職。其中最大影響，就是社民黨有可能退出大聯盟政府，導致默克爾下台，而要提前大選。

納勒斯擔任社民黨主席才剛超過一年，便被政治形勢逼了下台。（路透社）

屬於社民黨的德國副總理肖爾茨（Olaf Scholz）就表明該黨不會再參與大聯盟政府——不過，在綠黨民調大幅拋離社民黨、成為德國中間左翼代表的今天，社民黨似乎也沒有再組成大聯盟政府的本錢。

根據社民黨高層的表態，社民黨正考慮與極左左翼黨（Die Linke）與綠黨組成聯盟，以籌組德國近15年來的第一個左翼政府——然而，目前此三黨組合並沒有國會多數，因此這個「左翼大計」的前提，就只有解散政府、提前大選。

雖然社民黨似乎會待至本年秋季原訂對大聯盟政府的重新評估之後，才能決定前途何往，不過在支持不斷流失的背景下，難保社民黨不會提前破局。

接班人不成大器 不如放眼歐盟？

另一邊廂，默克爾一直栽培的接班人、現任基民盟主席卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）似乎政治能力甚為不足，其民望自上任以來不斷下挫之餘，更無力挽回基民盟支持漸減的勢頭——在上月底的歐洲議會選舉中，「基民盟—基社盟」得票只餘28.9%，比2017年大選的32.9%，又下跌了一些。

同時，卡倫鮑爾更似乎毫無政治觸角，在歐盟選舉失敗之後，竟批評選前網民「不要投票給基民盟或社民黨」的呼籲，指之為「政治宣傳工具」，表示要加以規管，在德國政壇惹來軒然大波，使基民盟的形象更差。

會說俄語、對特朗普不卑不亢、與馬克龍關係甚佳、對英國脫歐溫和友善的默克爾，的確是歐盟委員會主席的極佳人選。（路透社）

默克爾留任的一大目標，就是要慢慢放權予卡倫鮑爾，讓後者逐漸建成自己的政治勢力。雖然德國有超過六成民意希望默克爾留任，不過既然她親手栽培的接班人不成大器，德國的政治形勢在過去兩年又已見大變，其實此刻放手，讓德國政壇得以重新洗牌，也算是明智之舉。

更重要的是，歐盟各國右翼崛起，諸如意大利等民粹政府，更恃歐洲議會選舉結果大勝之勢，而連番挑戰歐盟——除了再次因政府財政問題與歐盟起干戈，其國會更通過象徵式動議，或將建立歐元以外的類貨幣，挑戰歐盟的歐元區整合理想。

此時此刻，各派的歐盟委員會主席人選，也非眾望所歸的權威人物。如果默克爾能放下其德國政途，運用其政治巨人的能量於歐盟政治之中，將能在此歐盟內部政局不穩之時，成為未來數載的向心力，助歐盟渡過難關。