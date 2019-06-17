「特朗普高地」的荒誕：強強相衛的故技重施　無助解開百年死結　

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周日（16日）主持「特朗普高地」牌匾的揭幕儀式。新命名的「特朗普高地」位於戈蘭高地北部一處殖民區。該社區有30年歷史，卻只有約十名居民。內塔尼亞胡指出，這是要向特朗普承認以色列擁有戈蘭高地主權，作出感謝。 內塔尼亞胡在儀式上重申，以色列擁有戈蘭高地主權，並表示特朗普是以色列「偉大的朋友」。不過，內塔尼亞胡前內閣成員豪澤爾（Zvi Hauser）在Twitter公開批評，這個被內塔尼亞胡稱為「歷史性」的決定，是一場虛假的鬧劇。 以色列與美國之間的「強強相衛」態度，似乎已到了視鄰國如無物的程度。

內塔尼亞胡出席「特朗普高地」的揭幕儀式。（路透社）

「兩國方案」之名 一國之實

月前有消息指，美國即將在6月25日召開巴林投資者大會，會議期間將公布白宮處理以巴問題的第一階段協議。之所以定期在6月下旬，原先也是為了待內塔尼亞胡總理能夠在以色列4月大選之後重新組閣。

然而隨着內塔尼亞胡組閣失敗，以色列需要在9月重新舉行大選，這次巴林投資者大會能否照原計劃召開也就成為未知數。路透社便引述白宮官員指出，這項被特朗普稱為「世紀協議」的以巴和平方案，有機會留待九月以色列大選之後，才會正式公布。

姑勿論「世紀協議」何時方發，它的內容雖未曾泄漏出來，但觀乎美國和以色列這半年來的「高調表態」，已可預視的議案內容基調：美國會在「兩國方案」的大前提下，提出利好以方的「和平協議」。而主力負責「世紀協議」的白宮高級顧問兼特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）接受美國媒體Axios訪問時也表明，巴勒斯坦人「沒有自我管治國家的能力」，惹起巴人眾怒。

巴勒斯坦人雖然名義上享有自治權利，但其居住地一直以來被以色列殖民侵占。（Getty Images）

特朗普3月與到訪的內塔尼亞胡會面後，宣布承認以色列擁有戈蘭高地主權。內塔尼亞胡將其中一塊殖民區，命名為「特朗普高地」。這個行為的回應十分媚俗，但客觀上來看，這是試圖威懾其他阿拉伯國家：在巴勒斯坦問題上，以色列不會有任何讓步之舉。

換句話說，「世紀協議」無論在何時公布，從這條脈絡中可以看到，美國將繼續會為以色列充當強而有力的大後台，即便美其名為「和平協議」，但仍會以以色列的利益為首要考慮因素。

衡量先後 巴國問題居次

不過，礙於眾阿拉伯國家盟國的面子，尤其是沙特，若公然摒棄「兩國方案」，撕毀自70年代至今的一紙合同，只怕百害而無一利。畢竟沙特等國在半島地區仍是美國最重要盟友，在伊朗問題上得罪不得。所以，「世紀協議」很大機會仍是肯定「兩國方案」，但繼續行一國之實，偏袒以色列。

從沙特、阿聯酋等阿拉伯國家的角度來看，在未來一段時間內，它們相信也會拿着以往消極的態度處理以巴問題，不會有太大改變。加上近期伊朗問題正鬧得熱哄哄，半島國家與美國此間槍口一致對外。在這個重大的地緣局勢下，巴勒斯坦對它們來說，只是一道長期被擱置的不解議題，近日波斯灣油輪危機衍生的風波才是現時首要處理的燙手山芋。「特朗普高地」事件，估計眾阿拉伯國家不會高調抨擊，甚至不值一提。

以色列的國力在區內屬超班，眾阿拉伯國家對以色列的霸凌行為一直以來都是愛莫能助。（Getty Images）

故計重施 再借「美國牌」造勢

稍為長遠來看，內塔尼亞胡此舉，相信亦有將三個月後的大選放入一籃子考慮。自4月大選前，白宮與內塔尼亞胡已經有多次互動，旨在為後者造勢，譬如承認戈蘭高地歸屬以色列。內塔尼亞胡到了現在，又透過命名「特朗普高地」，向白宮示好，明顯是故技重施，企圖展現自己與白宮的情誼，是他的最強優勢，無人可取其代之，希望藉此嬴得國內錫安派及海外猶太人的支持。另一方面，他亦表現出強烈擁抱猶太民族主義的形象，試圖鞏固其右翼陣營的聲勢。為了準備9月17日的新一輪大選的選舉籌碼，「美國牌」是內塔尼亞胡最重要的皇牌。

然而，即使內塔尼亞胡這般的操弄手段，也未能可以確保他再次勝選。在四月的大選中，他領導的利庫德集團（Likud）僅勝「藍與白」中間政黨聯盟，且其後更未能成功籌組聯合政府，可見他在朝野的勢力岌岌可危。加上他與家人接連捲入貪腐醜聞，一連串的信任危機為他的連任之路迎來暗湧。

以巴死結，只能通過各方理性溝通，互相遷就，才有可能化解。若續以右翼單邊思維處理紛爭，流血衝突只會沒完沒了。（Getty Images）

巴勒斯坦問題早已成為中東世界的最大火藥庫，若要真正實現和平，各方必須互諒讓步。內塔尼亞胡及特朗普兩名右翼政治家如今在戈蘭高地肆意「強強相衛」，不但無視過往多年在殖民區遭欺壓的巴人，而且還恃勢凌鄰，阿拉伯各國被迫慢慢承認現況。這種驕恣的單邊外交方針，對地區和平只是弊多於利，最終只會將複雜難解的中東死結，越拉越緊。

特朗普高地揭幕：以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）6月16日為戈蘭高地一個取名為「特朗普高地」的殖民區舉行牌匾揭幕儀式。圖為美國駐以色列大使弗里德曼（David Friedman）與內塔尼亞胡在揭幕後鼓掌。（法新社）

↓↓↓想看更多「特朗普高地」揭幕的圖片，請點擊放大觀看：