習近平G20前訪問朝鮮　國事二字給金正恩的提醒

就在輿論熱議習近平是否會同特朗普在G20會晤時，中國宣布習近平將於6月20日至21日訪朝。中國將此訪定義為國事訪問。性質和工作訪問與正式訪問都不同。

就在輿論熱議6月末的大阪二十國集團（G20）領導人峰會上，中國國家主席習近平是否會同美國總統特朗普會晤時，中共中央對外聯絡部6月17日宣布習近平將於6月20日至21日訪問朝鮮。這是習近平擔任國家主席以來首次訪問朝鮮，也是中國國家主席14年來首次訪問朝鮮。

值得注意的是，中國官方將此次習近平訪問朝鮮定義為國事訪問，其性質與一般的工作訪問和正式訪問都不同。

中國前領導人胡錦濤2005年曾經訪問朝鮮，進行的是為期三天的正式友好訪問，中國前領導人江澤民2002年訪問朝鮮，進行的也是為期三天的正式友好訪問。1990年江澤民訪問朝鮮是以中共總書記的身份進行的，並不是國事訪問。2009年10月4日至6日，時任中國總理溫家寶對朝鮮進行正式友好訪問。

金正恩四次訪華，有非正式訪問，也有沒有任何定性的訪問，但並沒有國事訪問。朝鮮前領導人金正日生平七次訪華，2000年5月、2001年1月、2004年4月、2006年1月、2010年5月、2010年8月、2011年5月，對華進行的都是非正式訪問。

朝鮮前領導人金日成生平訪華次數繁多，1953年訪華是正式訪問，1954年、1958年、1959年、1961年、1975年訪華是友好訪問，1987年、1991年訪華稱為正式友好訪問，1983年、1984年訪華是非正式訪問，稱為國事訪問的是1982年9月金日成對中國進行的訪問。

近二三十年來，中朝之間進行的元首級別的國事訪問可以說非常少見。習近平此次對朝鮮進行國事訪問意義非凡。

金正恩（左）多次盛讚習近平具有遠見卓識（路透社）

首先，這是中國對朝外交決策的變化和轉移，完全體現由總書記和國家主席負責。中國對朝鮮外交有兩個非常重要的傳統，一個是黨際外交，一個是總理推動。

黨際外交一直在中朝關係當中佔據主要地位。中朝之間的重大事件溝通大多是通過黨際外交完成的。

1990年江澤民訪問朝鮮，2005年胡錦濤訪問朝鮮，包括此次習近平訪問朝鮮，都是中國通過中聯部發佈消息和力推的。即便是金正恩2018年開始推動中朝關係轉圜，開頭語也是中朝兩黨的傳統友誼。中朝黨際交往是中朝兩國的國家性質決定的，總書記主要負責對兩國外交方向進行定調。

總理推動傳統源自於中國前總理周恩來。1958年2月14日，中共建政後的第一任總理周恩來第一次正式率團訪問朝鮮。中國志願軍最後的撤軍時間就是在周恩來訪問敲定的。當時周恩來和金日成簽署了聯合聲明，宣布中國人民志願軍將於當年年底前全部撤出朝鮮。

1991年5月3日，當年「五一」假期的最後一天，中國時任總理李鵬訪問朝鮮。當時中方正式向朝方提出，對韓國再次提出加入聯合國的問題將難以持反對態度，而中方也會支持朝鮮同時加入聯合國。2009年溫家寶訪問朝鮮，是2006年10月朝鮮首次核試驗後，兩國高層唯一的互動。溫家寶的平壤之行，贏得了朝鮮「有條件重返六方會談」的承諾。

可以說，以往中國總理歷次訪問朝鮮，都涉及中朝兩國重大決定。

此次習近平出訪，一方面是由主導黨際外交的中聯部推動的，體現了社會主義的性質。另一方面此次訪問是國事訪問性質。並不是一般意義上的總書記訪問。

國事訪問代表的是國家外交，這說明習近平將會就中國對朝外交作出重要決定。這是中國政治發生變化的涉外體現，朝鮮需要明白中國發生的這一切的意義。

金正恩習近平曾在中國大連會晤（路透社）

其次，習近平上台後，中國一度將中國外交部提升到中國對朝鮮外交的前台，中朝外交部門戰略對話舉辦的頻率雖然不高，但是也在斷斷續續進行，這被視為中國致力於發展同朝鮮的現代化國與國關係的象徵。

雖然金正恩推動的中朝關係改善主線仍然是黨際外交，但是中國推動對朝鮮外交、對社會主義國家外交的現代化是題中之義。

此前2017年習近平訪問越南和老撾，提出中越和中老構建具有戰略意義的命運共同體。中國和老撾還在今年的「一帶一路」國際高峰論壇期間簽訂了首份構建命運共同體文件。

中國同社會主義國家的關係必然會納入到構建命運共同體這一中國全球治理體系當中。此次習近平訪問朝鮮的性質是國事訪問，題中之義就在於此。

金正恩需要明白，中國同朝鮮的關係是黨際外交的性質，但不再是傳統的意識形態盟友。中朝無法忽視黨際親密關係，同時也越來越重視國家利益和國家外交。具有戰略意義的命運共同體是中國可能要向朝鮮提及的。

普京（左）同習近平近來進行了密切的戰略溝通，轉達了金正恩給中方的信息（Getty）

第三，習近平訪問朝鮮，是中朝關係完全恢復的標誌，是中國對朝鮮一系列棄核措施的官方肯定。中方完全接受了金正恩四次訪華帶去的誠意。

第一次訪華金正恩的主要任務是將兩國關係拉回良性溝通的軌道，第二第三次訪華金正恩的主要任務是就朝核問題如何解決同中方對接共識和思路。第四次訪華金正恩最關鍵核心的任務是啃下朝核問題裡邊難解的硬骨頭。

金正恩第三次第四次訪華時陪同人員開始出現軍人人民武力相努光鐵。雖然中方並未派出軍方人員公開同朝鮮軍方人員對接，但是此次習近平對朝鮮國事訪問，是黨政軍層面對朝鮮的訪問和對接。中朝真正開始觸及敏感難題。

雖然公開的信息顯示，習近平訪問朝鮮只有兩天，活動也僅限於參拜中朝友誼塔等，但真正重要的是朝鮮的核清單，朝鮮的棄核步驟，包括未來的半島安全協議，這些都必須向中方交底。

第四，從現實層面來說，朝鮮半島局勢陷入僵局，下一步如何走是中國必須考慮的。朝鮮的棄核勢頭需要穩固。

美朝元首越南會晤後，金正恩訪問俄羅斯同普京（Vladimir Putin）進行了會晤，當時金正恩讓普京向習近平捎信。普京和習近平近來多次會晤，兩者在朝鮮問題上進行了充分的溝通。習近平此次訪問意在同朝鮮進行深度的溝通，推動局勢如何進一步轉圜。

中國和美國進行這麼多輪的貿易談判與接觸，十分有可能已經掌握了相當多的一手信息和判斷。習近平和普京也可能就半島問題達成了新的共識。這些都是習近平此次訪問可能涉及的。

歷次金正恩訪華半島局勢都有大的突破進展，此次習近平訪問之後，金正恩和韓國總統文在寅的會晤以及金正恩和特朗普（Donald Trump）的會晤都有可能有所突破。