上周五、六（6月28、29日），G20峰會於日本大阪舉行，由於各界焦點都放在中美首腦會晤，峰會可算是被喧賓奪主，在相對的風平浪靜之下悄然結束。當各國輿論正想回頭作總結之時，會後訪韓的特朗普卻真的邀得朝鮮領袖金正恩在上周日（6月30日）於朝韓邊境非軍事區見面，更突然「創造歷史」成為首位跨進朝鮮邊境的美國總統，促成了美朝韓三國領袖聚首之機。一時之間，G20就更少獲人關注。 其實，此次峰會在單邊主義浪潮之中象徵意義甚重，且峰會期間屢傳出首腦共同宣言未能達成的消息，最後只在日本首相安倍晉三堅守一個「和」字的努力下，才促使各與會領袖達成文本，避過峰會不歡而散之危。

宣言平淡無味 不減多方合作

繁雜爭議之中，這份被德國總理默克爾形容為「幾日幾夜談判得來」的共同宣言極為「平淡無味」。由於美國在貿易議題上的堅持，宣言繼去年底阿根廷峰會後再次去除「反對保護主義」語句，只敢用上諸如「自由、公平、不歧視、透明、可預測、穩定」等用詞；在世界貿易組織調解機制改革上，宣言則說各方支持「必要的改革」，沒任何具體內容；氣候問題方面，宣言雖堅持落實「不可逆轉」的《巴黎氣候協議》，卻讚揚單方面退出協議的美國是「減排的世界領袖」，以換取後者的同意。

可是，共同宣言中的「和」蓋不住各方領袖對美國特朗普政府單邊主義的不滿。對氣候問題甚為執着的法國總統馬克龍就質疑G20的存在價值，直指「G20愈來愈跟世界脫節」，更稱聯合國或其他地區性組織更能有效繞過美國的阻礙。中國國家主席習近平則呼籲各方高舉多邊主義，以對抗單邊主義及保護主義。歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）也多次提及「多邊主義、以規則為基礎」的國際合作框架。

歐盟與南方共同市場在G20峰會周邊達成雙方貿易協議的共識。（路透社）

即使這個佔全球經濟總量85%、全球人口三分之二的國際論壇未能帶來重大變革，仍造就不少多邊合作成果。其中最值得關注的是歐盟正式與包括巴西和阿根廷等國、總人口近三億的南方共同市場（Mercosur）簽訂自由貿易協議，是歐盟繼去年與日本達成自貿協議後又一重大突破。這份談判歷時近二十年、互相豁免超過90%現有關稅的協議，勢將逐漸拉近南美國家與歐盟國家的貿易聯繫，使前者的貿易關係更為多元，而非集中在美洲或原材料出口之上。

協議達成的時機，也顯示出各國在美國單邊主義風行之際，積極促進多邊合作以聯結自保的努力。正如日本在美國壓力下積極促成日歐的自貿安排及落實《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP），特朗普上月針對墨西哥的關稅施壓似乎使南美國家無不心寒，致使連人稱「熱帶特朗普」的巴西右翼民粹新總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）也願意促成協議。與此同時，代表總統出席峰會的墨西哥外長埃布拉德（Marcelo Ebrard）在會後訪華，並表示會積極發展與中國和印度的貿易往來。

巴西總統博爾索納羅，上台後亦不忘展示其招牌手槍手勢。（路透社）

此外，各國元首也藉峰會契機進行一場接一接的雙邊首腦會談。俄羅斯總統普京就與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）達成共識，延長即將到期的所謂「超級石油輸出國組織」（OPEC+）的合作關係。安倍也與普京同意擴展兩國經貿關係和放寬旅客交流；安倍表示雙方離北方四島的經濟合作計劃愈來愈近，普京則指新合作為解決最困難問題創造條件。

在G20這個多邊主義國際秩序的表表者，連特朗普也不得不放下美國單邊行動的威風，與各國領袖大展親和。除了跟習近平會面重啟中美貿易談判外，特朗普與多國領袖見面之際也緩和或避談雙方的爭議。

他與安倍會面前就沒有再提及對美日同盟的質疑，反而似乎因為會前收到安倍為他特製的「日本在美投資更新」一頁文件，而大讚日本在美興建眾多「宏大工廠」，表示美國「很感激」，安倍也藉機在特朗普面前向媒體重申「美日領袖互訪頻繁已是日美同盟關係堅實的明證」。

其次，在兩日前才批評印度增加關稅的特朗普，與莫迪事隔超過年半再次會面，卻指「印美關係從來沒有這樣好過」，除大大誇獎莫迪5月時勝出大選外，還指兩國將會宣布「非常大」的貿易協議。美國早前取消印度的免關稅地位，以及印度隨後的報復性關稅等貿易摩擦，好像沒有發生過一樣。

沙特王儲穆罕默德，在大阪G20峰會之上，再沒有被明顯冷待。（路透社）

另外，自去年夏天因美籍牧師被拘而鬧翻的美土關係也有緩和勢頭。雖然兩國目前仍因土耳其向俄國購買S-400防空導彈系統而僵持不下，美國除逐步將土耳其排拒於S-35戰機合作計劃之外，還有傳將對土耳其實施制裁，但特朗普在與土耳其總統埃爾多安會面後，卻指土耳其之所以會向俄方購武，全因前總統奧巴馬不願出售美國愛國者導彈防禦系統，是美國對土耳其「不公」在先。即使美方沒有確認埃爾多安口中「美國已決定不會實施制裁」的說法，從特朗普的表態即可見其立場之軟化。慣於朝令夕改的特朗普如此軟化態度，不排除隨後有更弘易轍的可能。然而，其立場之軟化，可見特朗普不得不在全球主要國家領袖聚首一堂的環境下稍曲其身。

多邊遊戲規則終難敵

雖然特朗普對外表態溫和，但有與會高層官員透露，特朗普在會上曾試圖「策反」沙特、土耳其、澳洲和巴西，說服他們與美國一起反對在共同宣言中堅守《巴黎氣候協議》。由於特朗普在記者卡舒吉被殺一案中一直支持被視為幕後黑手的沙特、對外債沉重的土耳其經濟操生殺之權，澳洲與巴西也分別由在氣候問題立場曖昧的政府執政，此舉幾乎讓共同宣言流產，使作為主人家的安倍顏面掃地。

馬克龍對氣候議題的堅持，與特朗普的反對相撞，差點使大阪G20共同宣言告吹。（路透社）

馬克龍堅持氣候問題是「紅線」，威脅拉倒，又派出手下官員四出游說，安倍也使出以「和」為本的外交手腕，以「同意大家有不同意見」的手法將堅守《巴黎氣候協議》文句加入宣言，卻同時讚揚美國的減排成果，才使宣言最後不致流產。不過，特朗普如此拉攏G20國家支持己方立場，卻是對其單邊主義自打嘴巴—如果單邊主義確實可行，美國又何需同伴支持？

這次G20峰會，可說是多邊主義抗衡美國單邊政策的戰場，不少領袖不約而同地高調提出多邊主義的重要性，而人們的眼光就聚焦在特朗普身上，看他如何反應。從特朗普的溫和表態、軟化立場，以至於背後尋求他國支持的舉措，其實可以看出G20峰會的前景並非如馬克龍所言的悲觀。一個聚合全球主要19國加上歐盟領袖的峰會，提供一個各方領袖進行多邊緊密親身交流的機會之餘，也因其權力牽扯的形勢，而使一國無論何大，也不得不接受這種多邊主義的遊戲規則。

上文節錄自第169期《香港01》周報（2019年7月2日）《大阪G20峰會平安過渡 單邊主義浪潮未能成勢》，網上標題為編輯重擬。

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