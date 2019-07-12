朝鮮高官赴北京會宋濤 中朝年底前還有大動作

繼習近平任內首訪朝鮮後，加之特朗普和金正恩板門店第三次會面，朝鮮高官11日抵達北京會見中聯部部長宋濤，宋曾擔任過習近平與金正恩的聯絡官。外界推測，有跡象顯示年底前中朝兩國聯手還會有大動作。

朝中社7月11日報道，率團正在中國訪問的朝鮮勞動黨中央第一副部長金成男和中共中央委員會對外聯絡部長宋濤11日在北京舉行會談。當天，中國官方就確認了金成男與宋濤會面的消息。

此外，值得注意的是，中國外交部新聞司司長陸慷7月10日率團訪問朝鮮，與朝鮮外務省報道局負責人進行對口磋商。

宋濤（右二）擔任過習近平和金正恩的聯絡官，還在2019年1月前往中國遼寧丹東站去接金正恩。（Reuters）

中朝通稿顯現玄機

朝鮮官方消息稱，中共中央對外聯絡部10日在釣魚台國賓館設宴歡迎朝鮮黨中央國際部代表團到訪。11日，金成男和宋濤在北京舉行會談，這是習近平6月首次訪問朝鮮後中朝兩國官員會面的最高規格。

官方通稿顯示，宋濤稱，迎接簽訂58週年的《朝中友好合作互助條約》是中朝關係的基石和象徵，並表示遵循兩黨最高領導人的崇高意圖，願意推動新時代中朝關係發展。

觀察人士認為，宋濤的講話透露兩個信息：其一、中朝兩國最高領導人的引領作用，一切都按照「老大」的安排推進，處理朝鮮半島問題的方法和節奏亦是如此。其二、中朝關係是根基和象徵，甚至擺在朝核問題之前來談。正如習近平在平壤剛見到金正恩時就表達了來意，「我這次是為鞏固傳承中朝友誼而來，為推動朝鮮半島問題政治解決進程而來。」

再看中國官方通稿只有短短的兩句話，再無更多信息提供。第一句中方確認了中朝高官在北京會晤這一事實。第二句中方用雙方就「共同關心的問題深入交換意見」來強調會談的重點。

觀察人士補充道，今年是中朝建交70週年，未來9月、10月兩個月，特別是國慶日前後，中朝兩國會有一系列的大型慶祝活動。金成男這次訪華主要有兩個任務：第一、向中方通報第三次特金會的情況。第二、為兩國後續慶祝活動做準備工作。

第四次特金會恐為時尚早，但中朝聯手年底前還會有大動作。（VCG）

中朝高官身份特殊

金成男是朝鮮外交界的風雲人物，非常熟悉對華事務。他於2019年3月首次入選朝鮮第十四屆最高人民會議代議員名單。這標誌着金成男正式進入朝鮮的權力中樞。

根據朝鮮憲法，最高人民會議是最高權力機關，最高人民會議各選區每5年實施等額選舉。

韓聯社分析稱，朝鮮權力結構變化常常體現在代議員選舉結果中，此會因此是朝鮮政治生活中的一件大事。每五年換血的代議員選舉落幕標誌着金正恩的第二期領導班子正式上台。而由於第二次特金會美朝雙方沒有簽訂任何協議，朝鮮也希望通過此次選舉加強內部團結。

宋濤是中共中央對外聯絡部部長、中共中央外事委員會辦公室副主任。2018年3月，中共中央印發了《深化黨和國家機構改革方案》，將中央外事工作領導小組改為中央外事工作委員會。習近平擔任中共中央外事工作委員會主任，王岐山擔任該委員會委員，楊潔篪擔任該委員會辦公室主任。

宋濤還擔任過習近平與金正恩的「信使」。十九大之後，他曾作為習近平特使親赴朝鮮通報十九大情況並進行訪問。

綜上所述，外界對金成男此次訪華的時機和內容都頗為關注。希望從中朝高官的互動中窺探出美朝核問題談判的下一步走勢。

儘管朝鮮勞動黨中央第一副部長金成男對於特金會和半島問題的參與度都沒有那麼高，但是不置可否他此次訪華足以證明中朝將會提升70週年慶祝的規模，很可能聯手推動朝核問題的解決再往前邁進一步。

觀察人士認為，習近平訪朝極具象徵意義。此後，特朗普和金正恩輕鬆實現了板門店的第三次會晤。由此看來，年內第四次特金會的成行也並不是沒有可能。不過特金兩人若再次見面，想必會有備而來並希望有所收穫。這之間還有一段路程要走，其中就需要背後中國力量的助推作用。