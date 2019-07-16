荒謬的英國脱歐：低處未算低

英國脱歐的戲碼，在文翠珊於5月底宣佈辭職後，暫告一段落，換成保守黨黨魁小圈子選舉的劇情。然而，此刻於保守黨黨員投票意願調查中領先對手侯俊偉近三倍的約翰遜，事實上已可準備在7月24日文翠珊正式離任後搬進唐寧街10號首相府。大局既定，英國脱歐劇目的新一季又再登場。

法國文豪小仲馬（Alexandre Dumas fils）曾有一句名言：「有一件事讓我深感謙卑：人類的天才是有極限的，而人類的愚蠢卻沒有。」吾人總錯誤的以為英國脱歐的荒謬總有底線，可是其荒謬卻與人類的愚蠢一般沒有極限，每當人們以為事情已到了谷底，及後卻發現這個深谷原來還未到底。

疑歐派再走極端 有序脱歐無望

如今，代表温和路線的現任外相侯俊偉（Jeremy Hunt），眼見自己敗局已定，已向代表疑歐派的「下任首相」約翰遜（Boris Johnson）大舉白旗，希望博得未來政府的內閣要職。

侯俊偉已舉白旗投降。（路透社）

在週一（15日）的一場候選人問答大會上，約翰遜將其脱歐協議的立場再推向極端，直指將北愛爾蘭暫時留在歐盟單一市場中，以避免愛爾蘭島上硬邊境的「補底方案」（Backstop）需要完全作廢，比疑歐派以往在反對文翠珊協議期間，只要求為「補底方案」加上期限或英國單方面脱離機制的要求，更進一步。

歐盟一直堅拒任何期限或英國單方面脱離的機制，如今約翰遜再加強硬，可算是將英國迫上無協議脱歐一途。

可是，理論上脱歐立場應更為温和的侯俊偉，在台上不只附和約翰遜，更直指「『補底方案』已死」，使他原來已難與約翰遜區分的關鍵脱歐取態變得完全一致。

温和派為進內閣 不顧英國墮崖

侯俊偉這種「舉白旗、求要職」的做法，早已有跡可尋。他自本月初黨員投票開始以來，已多次表示會邀請約翰遜加入其內閣擔任要職，同時補充説他自己也很願意加入約翰遜的內閣。由於侯俊偉敗局已定，其內閣只是空中樓閣，言下之意就是想約翰遜保留他的外相之職，或者另委諸如國防大臣等重任。

在週一的問答大會上，侯俊偉更以此等言論為約翰遜解圍。當時，約翰遜被問及其女友西蒙茲（Carrie Symonds）會否搬進唐寧街10號。由於兩人早前的屋內爭執事件是約翰遜一直不願談及的事，他只得重彈「不談私事」的老調支吾以對。

英國前外相約翰遜與女友西蒙茲同居，惟兩人6月21日發生爭執，驚動鄰居報警。圖為2018年2月7日，兩人參加完保守黨一個籌款派對後離開。（GettyImages）

此時，侯俊偉不但沒有如往日般藉此攻擊約翰遜，反而開玩笑的為他調和現場氣氛：「我可以為他回答這個問題，因為到時候他會跟我一起住。我住在唐寧街10號，他就住在11號。」由於11號素來是財政大臣的府第，侯俊偉此言不僅成功為約翰遜解圍「護主」，還在約翰遜面前完美表達自己加入新內閣的渴求。

配合一直被視為保守黨温和派的代表人物、現任就業及退休保障大臣盧綺婷（Amber Rudd）日前表示她「不會再躺在推土機前」阻止無協議脱歐，可見保守黨一眾温和派主要政客，為求約翰遜內閣要職，都一一放棄立場，置無協議脱歐後的英國前景於不顧。只有已表明「不會加入新內閣」的現任財相夏文達（Philip Hammond）聲言會繼續「用盡一切方法阻止墮崖式的無協議脱歐」。

無協議脱歐 還看英女王？

外界一直盼望立場多變的約翰遜上任後會來一個華麗轉身，向歐盟討得一個跟文翠珊方案差不多的脱歐方案，再藉其宣傳技倆，配合內亂中的工黨少數支持，讓英國終能有序脱歐。然而，照目前情況看來，約翰遜政府只餘「無協議脱歐」一途。

不過，在國會下議院早已多次表態反對無協議脱歐的背景下，約翰遜只能出動英女王在10月31日的脱歐大限之前中止國會會期，以阻止國會阻止無協議脱歐。由於中止國會會期（Prorogation）是皇家特權，因此此招是要運用王室的專權去壓過英國國會主權至上的憲政傳統，並將不應幹預政治的英女王拉進政鬥的風眼之中。

英女王雖然老當益壯，但英國政壇目前敢明言出動她來中止國會會期的人還不多。（路透社）

目前，保守黨前首相馬卓安（John Major）已表明會就中止國會會期提出司法覆核。不過，由於英國並無統一的明文憲法，且有國會主權至上的憲政傳統，因此法庭大概會認為自身沒有權力把首相出動英女王中止國會會期的做法判為違憲。

在英國，最能阻止政府作為的，還是國會本身。

阻止「中止國會會期」的奇招

保守黨前檢察總長葛偉富（Dominic Grieve）上週就覓得奇招制止中止國會會期的操作。上週英國下議院表決例行性質的《北愛爾蘭行政機關組成法案》（Northern Ireland Executive Formation Bill）時，除了被工黨暗渡陳倉提出將同性婚姻、墮胎等權利擴展至北愛爾蘭的修正案外，葛偉富提出了一個「看似與脱歐無關，卻能阻止國會會期被中止」的修正案。

「葛偉富修正案」提出政府官員要就北愛爾蘭自2017年以來未能組成地方政府，及新行政機構組成的狀況，每兩個星期向下議院報告一次，變相讓約翰遜政府不能合法地中止國會會期。

雖然「葛偉富修正案」未有被下議院議長選中，不過如今有關北愛爾蘭的法案已送到由貴族把持的上議院討論，上議院將有權力把「葛偉富修正案」加入其中再送回下議院。由於下議院確有多數議員反對無協議脱歐，有關修正案若得表決勢將獲得通過，變相砍斷無協議脱歐之路。

文翠珊離職日期在望，笑起來也比以前輕鬆得多。（路透社）

後文翠珊時代的「文翠珊路線」

目前，保守黨與工黨的民望也是不相伯仲的維持在不足25%水平的低位，前者受脱歐黨（Brexit Party）威脅，後者則外有自由民主黨追逼，內有脱歐路線黨爭分歧，更遇上反猶太主義的調查，因此兩黨料將不會願意提前大選。而且，提前大選按目前英國政壇的分裂狀態，更會使國會票數分佈更加碎片化，也無助於英國脱歐。

國會的分裂狀況解決無望，協議下的有序脱歐行不通，無協議脱歐也將被封絕，英國脱歐已經超越邏輯的矛盾律所容許的所有可能性。因此，脱歐不成的英國，似乎就要回到文翠珊「拖字訣」的舊路，繼續押後脱歐。

當然，這還須要歐盟同意。不過，新一屆歐盟委員會主席人選馮德萊恩（Ursula von der Leyen）已表明，如果英國能給出「好理由」，她會支持繼續押後脱歐。由於馮德萊恩是向來最反對押後脱歐的法國總統馬克龍的人選，在她主張對英國寬容的情況下，馬克龍難免要給些面子，在英國維持現狀的情況下接受押後要求。

不知道「英國脱歐在邏輯上不太可能」能否算作約翰遜政府要求押後脱歐的「好理由」？