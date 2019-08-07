「幾個月內」在亞太部署中程導彈　美防長想多了

美國於8月2日正式退出《中程導彈協定》次日，署理國防部長埃斯珀（Mark Esper）便在其亞太訪問首站的澳洲向記者表示「贊成在亞洲部署中程導彈」，並希望在幾個月內完成，顯然瞄準中國。 不過，無論是埃斯珀即將出訪的澳洲，或是離中國最近的美國盟友韓國，均否認有關計劃。美軍中程導彈「入亞」之路遠沒有想像中順利。

8月2日退出同俄國締結的《中程導彈協定》後，美國隨即表示將試射新型中程陸基導彈，以對抗俄羅斯「違反條約」行為。但熟悉地緣政治的讀者便知，美俄間戰略武器已足夠毀滅對方數次，俄國中程導彈更無法對美國造成威脅。醉翁之意不在酒，聯合國五常中唯一擁有中程導彈的中國才是美方目標。

早前，美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）已表示「中國不受條約約束令美國處於劣勢」。今次埃斯珀在亞太地區部署中程導彈言論，更披露美方加強同北京軍備競賽的意圖。

美國防長埃斯珀同國務卿蓬佩奧一同到訪澳洲。（路透社）

不過，美國亞太盟友似乎對中程導彈並不熱衷。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）8月5日表示，澳洲不會部署美國中程導彈。同日，韓國國防部發言人崔賢洙在例行記者會說：韓美從未正式討論在亞洲部署新型陸基常規中程導彈事宜，韓軍內部也沒有考慮此事。如此一來，美國可將中程導彈置於何地呢？

亞太國家顧慮多

中程導彈若部署在日、韓兩國，射程可覆蓋中國大部分地區，威懾能力相對較強。但接踵而至的，必然是當地民意強烈反彈。儘管埃斯珀聲稱美方意圖部署的僅為「常規導彈」。但在軍事常識上，當有核國家向另一擁核國發射導彈，勢必被判定為核武器並遭致反擊。

日韓兩國人民均對核武及導彈均有相當恐懼。日本政府1967年建立的「不擁有、不生產、不引進」無核三原則一路持續至今；直到美國所有航母轉為核動力前，派駐日本橫須賀的一直是唯一非核航母「小鷹號」，以免刺激當地社區。至於韓國，早前部署薩德（THAAD）已在保守派佔主流的星州郡引發相當爭議；若轉而部署進攻性武器，只會惹來更多麻煩。

除了國內民意考量，美國盟友更需考慮來自北京的外交壓力。中國軍事政策一直以本土安全為優先考量，並以陸基中程導彈為核心，發展出避免美軍接近中國的區域拒止戰略。過去中美兩國可威脅對方的僅有遠程洲際導彈，尚可維持平衡；但若美方在中國周邊部署中程導彈，中方卻無相關能力維持平衡，勢將極力施壓日韓。

韓國早前部署薩德系統，曾引發當地居民抗議。（VCG）

為制止韓國部署薩德導彈防禦系統，北京2016至2017年間不惜推出一系列經濟制裁手段，兩國關係至今未恢復事前水平。對於日韓等美國盟友而言，如今美國提供的核保護傘和軍事支援已足夠，額外部署攻擊性中程導彈對國家安全無額外助益，反可能惹禍上升。加之特朗普上台後，對日韓等盟友僅關注「重啟經貿談判」、「要求分擔軍費」等單方面利於美國的政策；很難想象日韓盟友會冒極大風險，積極配合埃斯珀的建議。

特朗普時代難成事

如此一來，可供美國部署導彈的地方，似乎只剩下境內的英美屬土：如印度洋上的迪戈加西亞群島，或者太平洋上包括關島在內的美屬馬裏亞納群島。不過，陸基導彈一大優勢在於其成本較低，可藉幅原廣闊的陸地大量部署，並可藉助自然防禦工事避免被打擊。但土地面積小、缺乏遮蔽的小島顯然不符合條件。若將中程導彈部署在射程可及中國北方的阿拉斯加，由於導彈飛行距離遠，威懾效果也將大打折扣。

美國今年2月試射民兵-3型洲際彈道導彈。（路透社）

事實上，除了難覓部署地，美國欲重啟中程導彈還面臨相當程度技術問題。1987年《中導協議》簽署後，美國事實上已停止相關武器研發，如今重啟需時。加之過去數十年美國導彈發展速度遲緩，目前現役的陸基彈道導彈只剩下70年代投入使用的「民兵-3」型，即使坐擁豐富技術儲備，也難在短期內完成研發、測試和實際部署。《華盛頓郵報》援引軍事專家表示，即使以最快速度研發，新一代中程導彈也需在2023年後才可投入現役；實際部署時間更超過特朗普可能任期。

至於埃斯珀「幾個月內部署」之言，恐怕只是出口術罷了。