安倍的失算：把日韓磨擦責任推給韓國造成激烈反彈

日韓的磨擦，似乎正向日本意料之外的方向發展。日本政府利用輿論導向，把日韓磨擦責任全歸咎於韓國，部分媒體更把文在寅塑造成「反日大魔王」的形象。 日本認為把日韓緊張的責任歸咎於韓國政府，動搖韓國社會令韓國立場軟化，但似乎事與願違。

韓國反日的情緒已深入民間，各處都出現抵制日貨的標語或聲明。（Getty Images）

日本《文藝春秋》最新9月號，一篇文章評論道，日本對韓實施出口限制措施後，文在寅的支持率不降反升，就連韓國保守在野黨自由韓國黨也加入參與反日運動。

韓國激烈反應始料不及

文章引用了日本政府相關人士指出，對韓實施出口限制是安倍政府繞過經濟產業省及外務省，擅自作出的決定。假若對韓國政治圈情況稍有認識，安倍不應該作出這樣會造成反效果的措施。

國際政治學者、京都大學教授中西寬在日本《每日新聞》發表專欄文章，同樣指出日本政府的戰略錯誤。中西教授表示，日本此舉實際成就了文在寅政府能手持反日大旗，提高韓國政府支持度。

《日刊大眾》以「反日魔王」形容文在寅，意圖表示今天日韓磨擦的原因都是因文在寅反日而來。（日刊大眾）

韓國在日韓歷史上問題上超越政治

日韓磨擦的原因歸根兩國歷史問題，而韓國人在面對歷史問題往往超越政治，致使日本以不滿強徵勞工判決為由對韓國實施出口限制，韓國左右兩黨能團結一致，共同反抗。

歷史問題觸動韓國民間情緒，以致韓國今天上下充斥反日氣氛。不但網民自發抵制日貨、罷去日本，就連首爾市政府也一度要在市內懸掛反日旗幟，以示抗議。

這是日本所預料不及的，也是令日韓今天磨擦急劇升級的原因。

但儘管日本也有輿論要求安倍政府採取新措施，扭轉局面，但聲音未能成為主流。今天日本把責任全歸咎於韓國，並拋出訊息，等待韓國先踏出第一步收拾事態。然而隨韓國同樣把日本剔除出口白名單之外，恐怕雙方關係短期內會進一步惡化。