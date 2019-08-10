日本2019年防衛白皮書　韓安保合作夥伴地位降

日韓關係自韓法院就日本二戰時強徵勞工事件裁決後持續惡化，日本對韓國祭出限貿措施、來往兩地民航航班減少、民間交流規模縮減，如今影響已蔓延到國防方面。

日本的國旗稱為「日章旗」，海軍大陽標誌的旗則稱為「旭日旗」。2018年韓國要求來參加國際海軍閲兵儀式的日本自衛隊艦隻勿掛旭日旗遭拒，此事也被寫入日本2019年防衛白皮書。日本要求韓國恰當應對此事。（VCG）

包括日本共同社及《日本時報》等媒體8月10日引述防衛省消息人士稱，日本2019年《防衞白皮書》中「安全保障合作」（安全保障協力）章節中國家排序出現變化，韓國2018年處於第二位，僅次於澳洲，如今韓國已變成第四位，2019年韓國排在澳洲、印度及東盟之後。這反映日韓雙邊關係惡化的情況。防衛省的消息人士亦指出，「這意味事實上的降級」。

這份預計在9月中才向內閣發布的報告，促請首爾政府恰當回應東京政府所關切的事，當中包括2018年12月日本指控韓軍艦用火控雷達鎖定日本軍機，以及「旭日旗之爭」。事緣韓國2018年10月10日到14日舉行國際海軍閲兵儀式，日本原本應邀派遣自衛隊艦隻參加，但因韓國要求日艦上勿掛旭日旗，最終日本放棄參加，拒絕派船前往。