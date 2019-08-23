特朗普貿易戰口風再轉變　白宮鷹派言論大打折扣

8月21日至22日，美國總統特朗普（Donald Trump）連續兩天表態，對中美貿易戰和香港抗議活動的口風再次轉變。這種轉變也讓美國副總統彭斯（Mike Pence）以及貿易團隊鷹派幕僚有關對華貿易戰的言論大打折扣。

8月21日，特朗普前往肯塔基州為退伍軍人發表講話前，在白宮對記者延續了他之前的一貫論調，即這場貿易戰並非他的貿易戰，前任們早該發起這場貿易戰，自己只不過是「被上天選中的人」，和中國對抗。美國正在貿易戰中取得勝利。8月22日，特朗普公開承認中美貿易戰可能會對美國經濟帶來傷害，但他強調，比起短期的損失，他更注重美國的長期利益，美國經濟也不會因為貿易戰陷入衰退。

特朗普開始深刻感受到關税貿易戰對自己政治利益的傷害。（VCG）

特朗普這一表態和白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）8月18日的表態明顯不同。納瓦羅18日接受媒體採訪時強調，儘管有來自哈佛大學、芝加哥大學和國際貨幣基金組織（IMF）等機構的研究人員對美國經濟表達擔憂，但中國的反制關税不會傷害美國任何人。

在這兩天的表態中，特朗普突然看重長期利益，而非短期的經濟傷害，明顯也是一種選舉賣點，重在強調自己連任的必要性。換句話說，只有自己在2020年連任，才能徹底打贏這場貿易戰，美國的利益才能夠得到保障。這完全是特朗普的競選策略的微微調整。

另外，在8月21日，特朗普在離開白宮時向保守政治新聞網「每日信號」（Daily Signal）提到，自己不會將香港視為貿易談判的籌碼，他希望香港的問題能夠被人道地解決，他也相信中國國家主席習近平有能力確保「人道解決」。這和美國副總統彭斯8月19日將貿易談判和香港議題掛鈎的表態完全不同。

為了自己的政治利益，特朗普對中美貿易談判始終堅持務實的路線。（Reuters）

7月下旬，特朗普首次就香港抗議表態時就提到香港是中國內部事務。8月初，特朗普向記者將香港抗議稱為「暴動」（Riot），引發國內左右兩派的不滿。8月15日，在國內的輿論施壓下，特朗普發佈推文，宣布將9月出對中國商品加税的計劃推遲至12月，同時提到「中國想要協議，首先讓他們人道地處理香港問題」。

8月18日，特朗普在新澤西州再次呼籲中國「人道地」解決香港局勢，並稱這對他所尋求的貿易協議「非常有利」。19日，彭斯表示，如果北京不遵守相關承諾，香港發生暴力的事情，中國想和美國達成貿易協議就會「更難」。

準確說，特朗普自始至終都沒有將香港和貿易談判捆綁，反而是彭斯刻意將所謂的香港民主與自由同中美關係聯繫起來。特朗普甚至對中國政府指控美國干涉香港事務感到「莫名其妙」。這種認識誤區的存在，意味着特朗普本人對香港的議題根本不關心。

現在特朗普口風的轉變主要還是和美國的經濟表現有關。特朗普一直期待美聯儲降息緩衝貿易戰影響，8月21日，美聯儲再次表態，強調了面對全球經濟不確定性時會保持利率彈性，不會對利率設置預定的路線。這就意味着美聯儲不太可能屈服於特朗普的政治施壓。

同一日，美國國會預算辦公室（CBO）8月21日也發出了對貿易戰後果的警告。該辦公室指出，特朗普關税政策預計將在2020年前使美國國內生產總值（GDP）縮減，若進一步提高關税可能會扼殺美國經濟增長，未來10年美國的赤字增長也有可能超過預期。

這都反映了特朗普對2020年連任競選的擔憂。從無視國會議員的施壓，拒絕將香港當做談判籌碼的態度來看，特朗普也不希望讓接下來的貿易談判複雜化。從他用長期經濟利益來解釋貿易戰導致的短期經濟損失，也可以看出他並不希望貿易戰影響自己的連任前景。

所以，無論身邊的鷹派幕僚和背後的極端保守勢力如何幫他尋找額外籌碼，特朗普始終堅持自己「打打談談」的既定路線，並沒有放棄和中國儘快達成協議的初衷。