中菲南海聯合勘探如何應對「主權在我」

中國國家主席習近平8月29日與訪華的菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）舉行會面，提到了南海問題。習近平稱「雙方要擱置爭議，排除外來干擾，集中精力搞合作、辦實事、謀發展」，「雙方在海上油氣共同開發方面步子可以邁得更大些」。杜特爾特則回應稱「菲方願同中方加快推進海上油氣共同開發」。之後，雙方宣布成立油氣合作政府間聯合指導委員會和企業間工作組，推動共同開發取得實質性進展。

杜特爾特上台後調整了阿基諾三世（ Benigno Simeon Cojuangco Aquino III）時期與北京對抗的姿態。中菲關係轉圜、南海局勢趨穩，「共同開發」南海這一話題重回枱面。2018年4月，杜特爾特訪華時，習近平就提到雙方要適時探討南海聯合勘探。7個月後，中菲簽署一份南海油氣聯合開發備忘錄。按照菲律賓官方的說法，雙方將按照採油利潤六四開的方式分成。如今，雙方成立相關委員會和企業間工作組，說明中菲聯合勘探進一步推進。

言及南海聯合勘探，一個繞不過的話題便是如何看待「主權在我」。在當下的形勢之下，中菲又該如何看待這一問題？

兩次不成功的嘗試

其實，中菲此前在南海有過聯合勘探的努力。2004年9月，中菲首次簽署南海油氣資源「共同開發」協議。之後，越南要求加入，2005年3月，中菲越三方簽署《在南海協議區三方聯合海洋地震工作協議》，共同進行南海石油藴藏量測量工作。這一舉動被認為是中菲越三方對「擱置爭議、共同開發」的一種實踐。

但這一努力很快就失敗了。時任菲律賓總統阿羅約（Gloria Macapagal Arroyo）出於選舉的需要，在任內通過了《領海基線法》，稱對位於其西部海域、中菲具有爭議的部分南沙島礁擁有「主權」，並明確界定了其主張的專屬經濟區範圍。中菲關係隨之從「黃金時期」降至低點，「共同開發」南海油氣資源一事擱淺。

中菲第二次南海油氣資源「共同開發」的嘗試是在南沙群島禮樂灘附近。菲律賓菲萊克斯石油公司（Philex Petroleum）董事長兼首席執行官邦義禮南（Manuel Pangilinan）曾提議將南沙群島納入他與中海油官員的討論範圍之內。時任阿基諾三世政府則強調，禮樂灘位於菲律賓專屬經濟區內，協議必須符合菲律賓法律。

菲律賓總統在南海問題上也在摸索與北京的相處之道。（AFP）

據菲律賓資深調查記者組織「真理檔案」（VERA Files）2014年3月9日披露的消息，中海油早在2012年5月2日就已拒絕邦義禮南提出的簽署共同開發禮樂灘油氣合同的建議。中海油拒絕的原因主要：由於涉及領土問題，在72號服務合同區中增加了聯合「開墾協議」的建議不被接受。」「開墾協議」指的是一種由「農場」的擁有者和開發夥伴簽署的合同，簽署此類協議可以被解讀為中海油接受菲律賓是禮樂灘的「擁有者」。中菲南海聯合勘探的希望再次落空。

要開發，要先有「擱置爭議」的共識

從中菲兩次失敗的嘗試可以看出，如果一方先強調主權、再來談合作，合作就難以推進下去。一直以來，北京對先「擱置爭議」沒有異議，現在關鍵的一方是菲律賓。杜特爾特想要推進與北京的聯合勘探，他必然要面對國內「先談主權」的聲音。

菲律賓國內反華聲音不可低估。（AP）

南海問題向來敏感，中菲在南海上的風吹草動會會引發菲律賓國內的激烈反應。菲律賓國內對杜特爾特上台後採取的對華友好政策有所不滿，他訪華前宣稱要與北京談南海仲裁案有着回應國內質疑的考量。

中菲南海聯合勘探如果推進下去，引發的爭議並不會比阿羅約和阿基諾時期要少。杜特爾特是否有政治勇氣和智慧應對這些不滿、甚至應對「賣國」的指責仍是疑問。習近平在與杜特爾特會晤時希望雙方「步子可以邁得更大些」也是看到了菲律賓國內的複雜情況。如果杜特爾特不能平息內部的紛爭，中菲在聯合勘探問題上很可能會步前人之後塵。

在未來很長一段時間裏，南海的爭議都會存在。在主權問題上，任何一位領導人都難言讓步。既然爭議方都想合作，不碰觸核心、採取迂迴的路線是必要的。「共同開發」的前提是雙方都同意擱置爭議，一方先強調「主權在我」就是不想談下去的意思，以往中菲的失敗先例是最好的例證。

中菲如果想要在聯合勘探一事上取得進展，就應該達成「先擱置主權、尋求共同開發」的共識，這方是穩定局勢的基礎。