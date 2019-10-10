南美左翼經濟典範？玻利維亞的「慢」革命

在任近14年的「走向社會主義運動黨」（MAS）總統莫拉萊斯（Evo Morales）將於下周日（10月20日）第三度尋求連任。在民調上領先對手的他有望留任至2025年。這位在2006年乘南美國家左翼「粉紅浪潮」上位的社會主義份子至今未倒，與委內瑞拉、阿根廷、巴西等國的同類政客形成明顯對比。

其實，根據憲法，莫拉萊斯已不能再追求連任，而在2016年的放寬總統連任限制的修憲公投中，民眾也投票反對。可是，最後憲法法院認為阻止莫拉萊斯參選傷及其政治權利，因此容許他再次尋求連任，這就讓外界擔心他會否走上一條獨裁路。

在此等爭議之中，其反對派對手美薩（Carlos Mesa）以26%民意支持，稍稍落後於莫拉萊斯的33%，兩人勢將進入次輪選戰。根據玻利維亞報章《第七頁》（Página Siete）的民調，美薩甚至有可能在次輪選舉中取勝。

不過，無論莫拉萊斯能否再度連任，他的「走向社會主義運動」己使玻利維亞成為「粉紅浪潮」眾多南美國家之中的成功典範。

美薩（Carlos Mesa）的支持者集會。（路透社）

平均財富下的經濟發展

自莫拉萊斯上台以來至2018年，其平均經濟增長達4.9%，人均國內生產總值由1,000美元左右上升至約3,600美元。與諸如委內瑞拉等國不同的是，同樣依靠能源（佔其出口總額約45%）和原材料出口的玻利維亞經濟，並沒有因為2014年的能源價格大跌而走入停滯，反而繼續保持在4%以上的水平——根據國際貨幣基金組織（IMF）的預估，玻利維亞的經濟增長本年將繼續持續在4%的水平，領先南美國家。

為自己建了一棟29層高總統府的莫拉萊斯，對於重新分配國家財富卻是不遺餘力。在他任內，玻利維亞的貧窮率下跌了超過六成，其堅尼系數也下跌了19%，每月最低工資增加了三倍，而超級市場及餐飲業的營業額則上升超過九倍，可見一般民眾的日常消費力大有上漲。

一直被視為右翼經濟政策代表的IMF，也曾在2015年底發表研究報告，讚揚玻利維亞收入重新分配的減貧成果，而此等較為平均的經濟發展，也再度挑戰自「庫茲涅茨曲線」（Kuznets curve）發明以來的「經濟發展初期，貧富差距必然擴大」的「定律」。

而且，莫拉萊斯的福利政策，與巴西前總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）的「家庭包」（Bolsa Familia）類似，不只是要財富再分配，還兼顧了鼓勵貧窮家庭教育的長遠策劃，例如其中一個受助條件就是一個有小學年紀兒童的家庭，要提供孩子們正在接受學校教育的證明。這正好符應《二十一世紀資本論》（Capital in the 21st Century）作者皮克提（Thomas Piketty）的觀察：知識與技術的傳播是經濟平均地發展的根本。

種族平權 成社會主義核心

同時，根據玻國政府的數字，其基建開支於2018年達到65億美元，是莫拉萊斯上台以前的十倍。作為首位原住民總統，莫拉萊斯特別着重原住民村落社區的文化和經濟發展。例如在一個接近秘魯邊境的湖畔小鎮蘇烏依納（Sahuiña），入口掛着的是原住民旗幟、人們說的是艾馬拉族（Aymara，莫拉萊斯亦屬此族）的語言，村裏自莫拉萊斯上任以來有了自來水、建了新公路，並且為了發展當地的旅遊資源優勢，建了一個有餐廳、小屋的旅客招待中心，另有一個小型機場正在興建中。

更加重要的是，原本位處社會底層的原住民地位日漸提升。在2009年，玻利維亞的國號由「玻利維亞共和國」改為「玻利維亞多民族國家」，並承認了36種原住民語言。

在「社會主義」與「種族平權」（而非「階級平權」）幾乎是同義詞的玻利維亞，原住民地位的上升也帶動了經濟發展：在莫拉萊斯上任之前，一個身穿原住民服飾的女性可能會被大城市的商場保安趕走；如今同一位女士卻可成為這類商場中的商店東主。

立足能源 放眼未來產業

除此之外，莫拉萊斯早看到單靠能源、原材料出口的經濟，只能盛於一時，卻無望長久。因此，他上任後努力發展農業和工業，先將大量生產力低及非法霸佔的土地收歸國有，分送無地農民；同時着力加大農地面積，並鼓勵農民擴展耕地，並將農產工業化，加入生物技術的原素，以擴大生產力——目前大豆出口已成為玻利維亞的第三大出口商品。

同時，由於玻利維亞的鋰藏量豐富，配合近年可再生能源的發展和電動汽車的推廣，莫拉萊斯早已與多國企業合作，一方面解決在高山地區開採鋰礦的困難，另一方面也逐步建設鋰電池的工廠，計劃將增值能力較高的電池工業也帶進國內。

雖然莫拉萊斯上任後將天然氣、石油、通訊、電力等關鍵企業國有化，可是他也知道市場機制在國家經濟上亦有其地位，因此他並沒有進行諸如委內瑞拉的日常生活品價格管制，而其國有化的企業也維持私有企業的管理模式，並沒有像委內瑞拉般由政治官員統領技術人員。同時，為吸引外資，莫拉萊斯也保證所有外來投資不會被國有化。

「沒有宏觀經濟政策 何來革命？」

目前，玻利維亞經濟層面的一個隱憂，在於其政府赤字在2014年能源價格大跌後不斷上漲，自2015年起已到達每年佔國內生產總值7%至8%的水平，情況讓外界擔心玻利維亞最終會走上其他南美左翼政府的舊路，只不過是遲來了一點而已。

不過，赤字開支如果用得其所，長遠而言對玻利維亞經濟並非沒有好處。相較之下，如果像受助於IMF的厄瓜多爾一般，突然大減燃料補貼，只會傷害社會基層生計，導致社會傷盪不安，阻礙經濟成長。如果未來的玻國政府能繼續其既有宏觀經濟方針，赤字只是為未來所作的投資。

從2006年至2017年一直掌管玻利維亞經濟政策的阿爾舍（Luis Alberto Arce Catacora），一直因沒有「積極」派錢和國有化私人企業而飽受批評。不過，他曾說了一句頗值得人深思的說話，似乎能代表莫拉萊斯的經濟思想：「沒有一套合理的宏觀經濟政策，革命就無從談起。」玻利維亞的宏觀經濟調控，不求急進的財富再分配，不拘泥於國有與私營的傳統二分法，只求經濟合理的長遠平均發展。這就使這個困於內陸的國家在一眾南美社會主義國家之中脫穎而出。

革命，聽起來像是意識形態追求一剎那的爆發，可是莫拉萊斯的社會主義革命，卻是一個長遠漸進、小心調控的緩慢過程。這，就是玻利維亞與其「粉紅革命」同伴走上了不同發展道路的原因。