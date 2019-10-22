在「假新聞時代」如魚得水的特朗普團隊

在這個信息爆炸的年代，有時候，所見非真相，因為有人會編造消息，比如白宮國家貿易委員會主任納瓦羅（Peter Navarro）。

納瓦羅曾著書《致命中國》，稱中國「故意操縱匯率」「製造貿易逆差」等等。正是因為有這樣的言論，他被貼上了特朗普（Donald Trump）政府內部「極端反華」的標籤。

美國國內這樣指責中國的人不在少數。問題是納瓦羅為了「佐證」自己的說法，在文中用了一個名為「Ron Vara」之專家的話，此人被描述為哈佛大學的博士生。並且，這個人不只一次出現，而是出現在了納瓦羅的六本書中，甚至還出現在了索引之中。

但澳洲國立大學學者莫里斯-鈴木（Tessa Morris-Suzuki）發現，這個所謂的「專家」在現實中根本就不存在，哈佛大學也沒有他的記錄，僅為納瓦羅自己本名的變寫（Navarro - Ron Vara）。對此，納瓦羅解釋稱這是一個「突發奇想的設置和筆名」，只是為了增加「娛樂價值」。

但在「製造假新聞」這一點上，納瓦羅相較於國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就是小巫見大巫。蓬佩奧曾於2019年4月15日在德州農工大學（美國著名軍校）演講後回答問題時，直接了當地說：「西點軍校的校訓是什麼？『拒絕撒謊、拒絕欺騙、取決盜竊，並絕不容忍這般行事之人』，但我曾是CIA局長，我們撒謊、欺騙、盜竊，我們幾乎可說是有專門課程培養人這麼做。」

之前9月沙特油田遭襲，外界還在猜測誰是主謀的時候，蓬佩奧立即站出來說：是伊朗。委內瑞拉問題上，4月30日委內瑞拉「臨時總統」瓜伊多（Juan Guaido）率領幾十人對馬杜羅（Nicolas Maduro）政府發起軍事政變。蓬佩奧（Mike Pompeo）表示：「馬杜羅在停機坪上有一架飛機準備飛往古巴，然後俄羅斯暗示他應該留下。」

結果蓬佩奧所言都難以證實，沙特油田遭襲到現在還沒有定論，而馬杜羅到現在也還沒有被推翻。

蓬佩奧「引領」熱點話題，但有時也必須面對「謊言被揭穿」的現實。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump）總是不滿「假新聞媒體」，這些媒體已經成為他口中的一個專有名詞，這些媒體包括但不限於美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》和《華盛頓郵報》等主流媒體。只要CNN、《紐約時報》等媒體發佈有關特朗普不利的消息，特朗普就要站出來痛斥它們一番。

特朗普自稱深受「假新聞」之害，現實看來，他也在製造「假新聞」，比如在貿易戰問題上，他說成千上萬的企業撤離中國，稱中國經濟很糟糕。這些都遭到數據的反駁。

「兵不厭詐」，美國享有西方話語權和輿論主導權，政府表態通常都會比較嚴謹，有時候，美國說什麼、輿論便認為這是真相。但今日之美國政府卻撕下了這層「遮羞布」，直截了當地散佈謠言，發起輿論攻勢。

在今天訊息量大量流傳的情況下，不明所以的輿論往往不加嚴謹確認便予以傳播，在知情或不知情的情況下以訛傳訛。特朗普團隊可謂是這種時勢下的先行者——先製造一個假新聞，遑論真假，之後若被質疑，大可再找理由修正。納瓦羅如是、蓬佩奧如是、特朗普更如是。

而對世界而言，這種趨勢或許是難以逆轉的，美國政府選擇以這種方式行事，且不加遮攔，也是人們所無法阻止的。或許，最終人們可依靠的還是那句老話：謠言止於智者。