英國大選：保守黨約翰遜民調穩勝　工黨仍有奇招「斬首」

英國12月的提前大選在周二（10月29日）才確定，兩大黨連競選政綱還未正式發表，選戰已是風起雲湧，連特朗普也透過脫歐黨（Brexit Party）黨魁法拉奇（Nigel Farage）的電台節目公開為保守黨首相約翰遜拉票。目前，保守黨民調大勝工黨，工黨還有沒有翻身之機？

史上最弱的反對黨？

根據Britain Elects的綜合民調，保守黨民望以36.1%，大勝工黨24.9%。選舉研究顧問公司Electoral Calculus以民調配合選舉模型推算，在一共650席的英國下議院，保守黨料將取得363席多數，大勝工黨的186席。

對工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）更為不利的是，約翰遜在10月25日結束的Opinium首相民調中以39%支持遠超郝爾彬的16%；同時，郝爾彬自己的民望也極低，只有23%對他表示支持，反對者達59%，而他在9月的一項民調中更一度成為英國自1982年以來民望最差的反對黨領袖。

郝爾彬在萬聖節正式展開競選活動。（路透社）

郝爾彬當然有2017年幾乎反勝前首相文翠珊的往績。不過，郝爾彬因黨內政爭問題困擾，早已失去左翼理想主義者的光環。在脫歐取態上進退失據的他，似乎難以來一次歷史重演。

不過，工黨即使無法挽回選舉敗局，郝爾彬仍有招數向約翰遜來一記回馬槍。

保守黨大勝與約翰遜大敗

雖然近年的英國政壇似有趨向「總統式政治」的格局，兩大黨都逐漸以其黨魁為焦點，其他人物漸成次要，不過英國首相說到底只是「同儕之首」，要成為首相的必要條件就是要先成為下議院議員。這，正是工黨奇招的切入點。

目前，約翰遜是大倫敦西沿阿克斯橋（Uxbridge）選區的議員，預計將繼續在該區尋求連任。雖然該席位自1970年以來也在保守黨手中，可是根據保守黨競選總部的評估，該區已被歸入「有危機」的選區。

看其選舉歷史，保守黨在2010年與2015年的選舉也以過萬票大勝工黨。可是，到了脫歐公投後的2017年，約翰遜只比工黨候選人多約5,000票。雖然該區在2016年公投中有57%支持脫歐，然而根據2018年8月的一項研究，該區選民支持留歐的比例已從43%上升至51%。

如果工黨願意與自由民主黨（Lib Dem）合作，只推一個候選人出選，並加緊拉票，並非沒有反勝保守黨的可能。

讓約翰遜更為擔心的是脫歐黨與保守黨分票。雖然特朗普周四（10月31日）在脫歐黨法拉奇的電台節目中公開呼籲脫歐黨與保守黨合作，可是公開反對約翰遜脫歐協議的法拉奇早已聲言會在競逐全國各選區議席，而且他在特朗普面前也堅持要約翰遜先放棄脫歐協議，轉而支持沒有協議下的「乾淨脫歐」，才會與保守黨合作。

如果統一的工黨與自由民主黨，對上分裂的保守黨與脫歐黨，約翰遜實有可能失去其阿克斯橋的議席。到時候，即使保守黨奪得國會多數，約翰遜也要黯然離開政壇，留下一個群龍無首的保守黨；而且，他亦會再次創造歷史，因為英國史上從來沒有在位首相曾失去國會議席（雖然此事曾在同屬議會制的澳洲發生）。

為安全計，保守黨當然可以臨陣換將，把約翰遜調到保守黨必勝的選區。可是，工黨郝爾彬早提防此着，於周二國會中公開提及約翰遜換區的可能作為嘲諷，而約翰遜當時也信心滿滿的高呼：「來阿克斯橋吧！我們歡迎你！」如果約翰遜突然換區，將顏面盡喪，也再難維持他一人復興保守黨的脫歐英雄形象。

遠在天邊隔岸觀火、捧着花生笑看英國政壇的我們，最期待的英國大選劇情發展，也許是這個「工黨大敗、保守黨大勝、約翰遜失去議席」的詭異結局。