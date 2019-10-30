英國脫歐又延遲　紀念幣需回收重鑄

歐盟10月29日正式批准英國第三度延長脫歐期限至2020年1月31日。英國財政部10月28日表示，英國皇家鑄幣廠將全面回收英鎊50便士脫歐紀念幣，原因是硬幣上的舊脫歐限期已不合時宜。

歐盟10月29日正式批准英國第三度延長脫歐期限至2020年1月31日。（AP）

財政部早在脫歐前景未卜時，已生產這款脫歐紀念幣，計劃發行一千萬枚。硬幣由銅和鎳製成，印有英文字「和平、繁榮，與所有國家的友誼」及脫歐日期「2019年10月31日」。

由於脫歐期限會延長至2020年1月31日，這批紀念幣已經不合時宜。當局上周已認為如期脫歐機會渺茫，暫停鑄造紀念幣，已經製成的十萬枚硬幣會被回收。

fixed the 50p brexit coins 😌 you’re welcome x pic.twitter.com/RxKlt8MXcd — hope (@GebbieHope) October 23, 2019

外界推測，原本已製造的紀念幣一枚可以炒賣至800英鎊，惟財政部強調，會回收所有紀念幣，熔掉並重造，待成功脫歐後發行。

前財相夏文達（Philip Hammond）在任時提出，將發行一萬個各售10英鎊的脫歐紀念幣，當時最初版的日期是3月29日。該批硬幣已被熔化及重鑄，怎料今次又需再次被溶掉，不少網民都改圖加以諷刺。

財政部稱，皇家鑄幣局的收支足以負擔重新設計及重鑄紀念幣的成本。