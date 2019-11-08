【通烏門】內鬼翻供兒子上陣　彈劾戲愈發好看

一場「通烏門」，讓美國總統特朗普（Donald Trump）陷入了被彈劾的危機，也讓他再次體驗了一把遭背叛的感覺。

自美國眾議院通過對特朗普開啟彈劾調查的議案後，該事件持續發酵。美國國會眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）11月6日宣布，將於下週開始彈劾總統特朗普調查公開聽證會。希夫當天在社交媒體還表示，公開聽證會是給美國民眾自己判斷的機會，讓民眾自己判斷證人所言是否屬實以及總統特朗普是否有「不當行為」。

對於通烏門的指控，特朗普及其盟友一直堅稱：「不知道，我（特朗普）沒做，這是民主黨的政治迫害」。但人算不如天算，美國有線電視新聞網（CNN）11月6日的一篇報道讓劇情峯迴路轉。

6日當天，CNN的報道公布了美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）11月5日向眾議院提供的補充證詞，該證詞顯示，桑德蘭曾告訴烏克蘭政府的一名高級官員，如果烏克蘭不承諾對特朗普的政治對手拜登（Joe Biden）父子展開調查，烏克蘭將不太可能獲得美國近4億美元的軍事援助。

此消息一出，立即引起了輿論的軒然大波。桑德蘭是特朗普的盟友，原本是俄勒岡州一位富有的酒店經營者。在特朗普2016年的總統大選中，桑德蘭為競選活動捐助款項。此前10月17日桑德蘭曾向眾議院三個委員會進行了超過10小時的作證，證詞中桑德蘭表示，他相信特朗普所說的，沒有在與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的接觸中提出「交換條件」。

如今翻供，這可是赤裸裸的背叛，而他的新供詞基本證明，特朗普與烏克蘭之間確實存在着要求烏調查拜登父子的「交易」，讓特朗普陷入了危機。路透社稱，這是眾議院彈劾調查迄今最有力的證據之一。CNN則評論指出，桑德蘭翻供擊碎了特朗普對民主黨人彈劾調查的防線，並有可能使總統和他的2020年競選計劃陷入危險境地。

小特朗普近段時間一直不斷公開抨擊拜登和「通烏門」。（VCG）

除了桑德蘭，目前確定出席公開聽證會的還有三名官員，他們分別是美國駐烏克蘭使館臨時代辦泰勒（William Taylor）、負責歐洲事務的副助理國務卿肯特（George Kent），以及前美國駐烏克蘭大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）。

泰勒和肯特將於11月13日出席聽證會，約萬諾維奇將於11月15日出席聽證會。這三人此前均已出席眾議院舉行的彈劾總統調查閉門聽證會。其中，泰勒在證詞中稱美國總統特朗普曾要求凍結對烏克蘭軍事援助，除非烏方同意調查民主黨總統競選人拜登。約萬諾維奇在證詞中稱，自己2019年5月被突然解職的原因是由於特朗普連續數月向國務院施壓。

形勢嚴峻，特朗普政府、國會的共和黨人甚至特朗普的家人都很着急，尤其是桑德蘭這位關鍵證人翻供之後。美國國務院政務次卿黑爾（David Hale）6日在國會作證。有消息人士表示，黑爾計劃告訴彈劾調查者，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及其他高級官員曾認為，如果保住約萬諾維奇的職位，將有損美國對烏軍事援助所作出的努力。很明顯，特朗普內閣試圖以此來削弱約萬諾維奇證詞對特朗普的影響。

小特朗普（Donald Trump Jr.）11月6日發推特公布了一名中央情報局分析家的姓名，還貼出極端保守主義媒體布萊巴特新聞網報道，暗示此人支持民主黨，反對特朗普。

此前10月30日，小特朗普在接受福克斯新聞的《肖恩·漢尼蒂》（The Sean Hannity Show）節目的採訪時，還嘲諷拜登的兒子亨特（Hunter Biden）。他說：「希望自己的名字叫亨特·拜登，這樣就能從其父親的總統職位上賺取幾百萬美元。」

不僅如此，小特朗普還給眾議院院長佩洛西（Nancy Pelosi ）送去一封信指責她正在以莫須有的事情彈劾他的父親。而特朗普的另一個兒子艾力克（Eric Trump）10月27日在推特上嘲諷道，多虧了佩洛西和民主黨的彈劾調查，他父親的連任競選在兩天的時間就淨賺了850萬美元。

為了這起彈劾調查，特朗普全家上陣與民主黨鬧得不可開交，做假證、翻供、言語攻擊，雙方可謂是無所不用其極，激烈的爭鬥也讓整個美國陷入了兩黨爭鬥的漩渦之中，此情此景實在讓人哭笑不得。要知道，在美國的歷史上，彈劾調查總統和傳喚官員本應該是美國民主司法公正的重要體現，也是他們為之驕傲200多年的法治程序，卻也淪為了服務兩黨爭奪政治利益的工具。引以為傲的司法程序被如此玷污，美國在干涉他國民主體制之時，還存有多少的底氣呢？這場戲，還遠未結束。