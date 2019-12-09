對盟友濫開關稅戰　特朗普背叛「美國優先」

藉倫敦北約峰會之機避過國內彈劾風暴的美國總統特朗普，上周一（12月2日）突然在Twitter表示重新向阿根廷及巴西徵收鋼鋁關稅，殺兩國一個措手不及。同日，美國貿易代表辦公室分別引用法國數碼服務稅針對美國公司，以及世貿組織（WTO）有關歐盟違規補貼空中巴士（Airbus）的判決為由，向法國及歐盟威脅加徵關稅報復。翌日，特朗普再放話指中美貿易協議可待至2020年美國大選後再簽，而美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）更重新炒作針對歐盟的汽車關稅。在聖誕臨近的冬日時節，關稅戰火再次熾熱。

特朗普的「第一炮」炮轟阿根廷與巴西的貨幣大幅貶值，「損害美國農民」，對兩國落實美國在去年初以國家安全為由向各國開徵的鋼鋁關稅。阿根廷比索（Peso）與巴西雷亞爾（Real）的確在本年內兌美元分別跌近60%及10%，而巴西在中國進口大豆市場的佔有率更上升近倍，可是這主要是中美互加關稅的自然結果。

大西洋兩岸的歲晚三響炮

雖然對美鋼鋁出口只佔兩國總出口額1%至3%不等，表明「從未預見」新增關稅的阿根廷已馬上與美國展開談判；而似乎在記者詢問下才得悉此事的巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）就宣稱他「與特朗普有暢通無阻的溝通渠道」，將會「給（特朗普）打個電話」。遊說組織「巴西鋼鐵協會」（Instituto Aço Brasil）則直指關稅將會損害美國企業，因為後者慣從巴西進口鋼鐵半成品。

由美國貿易代表辦公室開出的「第二炮」則直指法國在7月通過的數碼服務稅。美方聲稱這個針對科網巨企收入的3%稅項是對美國公司的「歧視」；特朗普也表明「只有美國人能佔美國公司便宜，而非法國」。美方可開徵高達100%關稅的清單包括手袋、芝士、香檳等商品，總值近24億美元，公開諮詢期至明年1月7日。聞訊後，香檳名牌泰廷爵（Taittinger）的總經理就抱怨他雖然知道數碼稅的各方意見，卻看不到為何香檳會與此相關。

上周二（12月3日）與特朗普共同會見記者的法國總統馬克龍就直言：「我將堅定守護我國和歐洲的利益。」雖然特朗普指這是一個小紛爭，「事情不久就會變得非常美好」，但羅斯卻在同一天痛批數碼稅以收入而非營利徵稅「極其激進」，呼籲法國「好好發展自己的技術，不要因為美國企業的成功而懲罰他們」。

美國關稅戰的「第三炮」更似是對歐盟展開全面貿易戰的另一步。早在10月，美國已藉WTO有關歐盟航空製造業補貼的判決，向包括飛機零件在內的75億美元歐盟商品加徵報復性關稅。在新判決之下，美國貿易代表辦公室已表明會「開始評估提高關稅和向其他歐盟商品徵收關稅」。

羅斯亦指出，在美歐最大份額的21項貿易商品中，歐盟在其中17項的關稅也比美國高，因此「關稅戰早就存在，只不過美國一直沒有保護自己」；同時，他更重提在上月已過行動期限的汽車關稅，表示美國最後「也許會，也許不會」發現此等關稅的必要性，極盡威脅之意。

歐盟委員會已表明會與法國站在一起，如果美國真的落實關稅，歐盟會作出相應報復。如此看來，這個聖誕與新年將是戰雲密布。

「關稅為保貿易自由」的奇談

也許是要為特朗普對盟友連環開火作辯解，美國副總統彭斯（Mike Pence）上周二向霍士財經網表示：「在特朗普總統的眼中，關稅只是手段而不是目的，目的是自由貿易。」不過，特朗普的關稅戰三響炮卻似與此目的背道而馳。

首先，特朗普批評阿根廷與巴西故意壓低匯率，本身就是毫無根據。兩國近月都曾賣出美元以抬高匯率。阿根廷正在接受國際貨幣基金組織（IMF）史上最大540億美元的援助計劃，為避資金外流更實施外匯管制。同時亦因新左翼政府即將上台而處於政策不確定環境之中。巴西的經濟增長數年來低於1%，多次油田拍賣也無人問津，博爾索納羅政府削減結構性赤字的進展也不及預期。這些市場因素明顯是兩國匯率下跌的原因，「壓低匯率」從何談起？

若特朗普的鋼鋁關稅是要充當迫使兩國減少與美國農民競爭的手段，這更是明顯違反自由貿易原則。兩國政府只能賣出更多美元「人為」抬高匯率，或實施在南美國家甚為流行的「出口稅」，以增加國內農產品出口的相對成本。可是，兩者皆是政治介入國際貿易的操作，阻礙商人自由作出進出口決定。

法國總統馬克龍早在8月底的法國G7峰會上聲言與特朗普達成有關法國數碼稅的協議，換得美方不以關稅報復，豈料如今情況又再起變化。（路透社）

另一方面，法國的數碼稅雖然有加重美國科網巨企稅負的客觀效果，可是其目的也是要給予美國壓力，促使全球各國達成新國際徵稅的共識，讓以銷售服務為主的跨國企業不能隨意將營利轉移到低稅國家。馬克龍早在8月底的G7峰會上表明，如果國際社會落實新稅制，法國將取消其數碼稅，並退稅予受影響公司。

數碼稅也並非法國獨創，從丹麥、意大利等歐盟成員，到加拿大、澳洲等英語圈國家，也正在推展同類稅項；連最得特朗普歡心的英國首相約翰遜，也在其保守黨競選政綱列明要實施數碼服務稅。另外，在今年6月的G20財長會議上，各國也同意要建立一套共同規則去堵塞類似的稅制漏洞，也承諾要盡力在2020年內達成以共識為基礎的解決辦法；而經濟合作與發展組織（OECD）也正在與全球135個國家或地區進行相關研究。

特朗普以數碼稅為針對美國企業的盤算，只是以「美國優先」的有色眼鏡去看「自由貿易」，視跨國貿易所需的共識機制如無物。

最後，對他國實施世貿仲裁所容許的報復性關稅，當然是「名正言順」之事。然而，美國於此時此事上如此施為，卻是只知名正言順，而不顧貿易紛爭中立仲裁的精神。

雖然歐盟的確未有去除對空中巴士的補貼，可是WTO亦早判定美國違規補貼波音公司（Boeing），歐盟未來亦可以此向美國作出關稅報復。既然仲裁的精神在於公正地調解紛爭，在這個「五十步笑百步」的境況下，美歐雙方其實應該以談判解決問題，而非以關稅戰的方法將紛爭擴展到不相關的貿易項目上。

更荒謬的是，在特朗普政府堅決阻礙法官任命的情況下，被美國指為不公的世貿上訴機構將於本周二（12月10日）因法官人數不足而開始停擺；美國亦主動反對讓上訴機構完成審理餘下三宗案件，其代表更嘲笑「上訴機構至今還想違規行事」。然而，如此蔑視世貿機制的美方卻以世貿判決高舉「美國六度勝出空中巴士補貼爭議」來合理化其關稅政策，這可算是赤裸裸的雙重標準。

為蠅頭小利而自毀長城

特朗普的可愛之處在於他的胸無城府，常將心中想法掛在嘴邊。他的「美國優先」便是明證。無論在他威迫盟友多付軍費的言辭上，還是在他將貿易看成零和遊戲的視角上，都毫無保留地顯示出凡事只顧美國利益的精神。

可是，關稅戰改變國際貿易遊戲規則，其中必然有贏家亦有輸家，於美國國內亦然。紐約聯邦儲備銀行在11月25日就發表研究報告，指出雖然中國對美出口減少有利其他國家，但「中國商品的進口價格持續穩定，顯示美國企業和消費者需支持對華關稅」；美國太陽能產業協會（SEIA）上周二亦警告，特朗普的太陽能板關稅將使美國喪失近6.2萬個就業機會和190億美元的企業投資。

當然，這些關稅政策將有利部份美國企業，諸如早有中國以外貨源供應的商人，或者美國本地的太陽能板生產商。不過，這只是「部份美國人優先」，而非「美國優先」。

加拿大、英國、法國與荷蘭四國領導在北約峰會上被拍得「圍爐」嘲笑特朗普。（路透社）

更有甚者，特朗普恃着美國市場大，不留情面地威迫他國服從，更是自毀長城的短視行為。例如人稱「熱帶特朗普」的巴西右翼狂人博爾索納羅一直以跟從特朗普外交路線為傲，可是特朗普不只未有協助巴西加入OECD，如今更以關稅相逼，或許真會令這個少有的、堅定支持特朗普政府的主要國家，也將與白宮「分手」。

二戰之後的美國霸權，除了拳頭上的硬權力之外，還有其眾多盟友對其軟性權威的尊重和信任。如今特朗普政府只求好壞參半的蠅頭小利而胡亂向他國開火，將使美國在其拳頭漸軟的世局下進一步失去其權威。在北約峰會之間，加拿大、英國、法國和荷蘭四國領袖被媒體拍得正在「圍爐」嘲笑特朗普的那一幕，可算是特朗普背叛「美國優先」的最佳剪影。￼