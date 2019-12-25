美軍率先封殺抖音　華為之後又一中國企業面臨考驗

任何一款被美國視為國安威脅的企業、技術或產品，都首先會引起國內競爭對手的注意。競爭對手通過遊說等手段，將相關訴求傳達給美國國會政客，然後國會施壓，要求國安機構採取相關措施，阻止相關技術產品在聯邦政府機構中的應用。最後就是通過白宮，出台相關政策，將具有潛在安全風險的技術封殺。

中國企業華為及其5G技術（第五代移動通訊技術）在美國的遭遇就是典型案例。從2006年引起國會注意，到2018年孟晚舟被逮捕，美國從未放鬆對競爭對手的打壓。

華為之後，中國企業字節跳動（ByteDance）的音樂短影片應用apps「抖音」之海外版「TikTok」，也成為了美國國安機構的調查對象。

2019年12月20日，美國總統特朗普在馬里蘭州安德魯斯空軍基地簽署了《2020財年國防授權法案》。該法案要求美軍加大同科技創新領域的互動與合作。（AP）

根據美國《華爾街日報》和《彭博社》等媒體12月23日的報道，面對美國的調查，為了擺脱公司的中國形象，字節跳動公司正在尋求海外建立新的總部，目標城市有新加坡、都柏林和倫敦。美國城市不在考慮之列。另外，字節跳動也存在出售100多億美元的股份的選項，以確保TikTok不受美國監管機構的限制。目前，字節跳動市值為750億美元。

不過，字節跳動和TikTok否認了出售所持股份的報道，指有關報道並不準確，集團未有計劃出售抖音股權。對於在海外建立新總部的說法，該公司強調，總部選址重在接近東南亞等新興市場。但從該企業目前面臨的美國輿論壓力來看，相關傳聞絕非空穴來風。另外，據彭博社報道，字節跳動也在聘請律師幫忙，做好打官司的準備。

另外，美國海軍和陸軍都在禁用當前安裝了TikTok的智能手機等電子設備。如果海軍人員在電子設備安裝TikTok將被驅逐出軍隊的內部網絡（Navy Marine Corps Intranet）。12月23日，美國軍方網絡司令部公共事務主任貝納姆（Dave Benham）在對《今日美國》的一份聲明中提到，美國海軍做出這一決定完全基於對網絡安全威脅的評估，符合第十艦隊積極應對現有和新型網絡安全威脅的要求。但美國海軍並未給出TikTok具體構成哪種威脅。

美國參議院少數黨領袖舒默（右一）是支持在貿易和科技領域加大對華施壓的鷹派代表人物之一。（VCG）

這再次體現了美國政府對字節跳動公司的不信任，也凸顯出TikTok已經成為美國國安鷹派注重的重要安全威脅。

這不是美軍首次對TikTok發難。美國陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）12月初曾說，美國軍方正在對TikTok進行安全評估。今年10月，美國民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）和共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）致信美國情報官員，要求調查TikTok存在的反間諜風險。他們認為，TikTok有可能成為外國勢力干涉美國選舉的工具。11月，美國外國投資委員會（CFIU）宣布調查字節跳動公司在2017年以10億美元收購社交媒體應用程式Musical.ly的交易，查看TikTok和字節跳動之間的關係，以判斷這筆交易是否存在國安風險。正是此筆交易促成TikTok在美業務的快速增長。

字符挑動公司於2016年9月在中國市場推出抖音，並於2017年在全球範圍內推出海外版TikTok，如今抖音及TikTok在全球範圍內每日有5億在線用戶，遠高過LinkedIn、Twitter、Pinterest和Snapchat等知名apps，其中1.5億來自中國內地，3.5億來自海外市場，全球下載量於2019年1月便超過10億，且在美國青年人中有廣泛市場，在美國18歲至24歲的的青少年當中，每8人當中就有1位使用TikTok。

很多美國科技企業並未放棄進入中國市場的嘗試與努力。（Reuters）

如此大的市場衝擊，讓美國鷹派議員擔心中國影響力的滲透。圍繞內容審查、IP地址、定位和個人數據存儲與處理的安全，華盛頓政客有意將之前對華為的指控套用於字節跳動。所以，字節跳動公司現在面臨的處境和華為類似，因為它們都被美國視為「政府企業」，背後有龐大的情報和國安系統支持。一些美國鷹派堅持認為，中國對母公司下達的指令，同樣也會波及分公司。

一些美國鷹派認為，中國沒有能夠保護企業拒絕政府要求的法律機制，一些內容審查完全基於中國政府的要求標準。TikTok則多次強調，其不會在中國儲存美國用戶數據，也不受制於中國法律。

字節跳動之所以成為新的被針對對象，也和當前中美科技戰趨勢相關。一方面，中國企業想方設法免受美國的封殺和制裁，另一方面，美國企業則絞盡腦汁在中國市場找立足點，包括配合美國政府打貿易戰，要求中國政府更多地開放市場。但從目前來看，雙方在科技領域的較量已經被過度政治化。任何創新技術或業務都有可能被貼上意識形態的標籤。

即便是字節跳動在海外建立總部、甚至出售部分股權，也無法減輕它面臨的美國調查壓力。因為凡是被美國國會議員盯上的國外技術和產品，想要在美國佔據市場，就必須過立法調查這一關。立法不成，華盛頓政客也會通過行政手段干預。而另一方面，字節跳動也不可能完全無視中國法律法規和政府的要求。

所以，隨着中國科技崛起，以及更多中國企業「走出去」，華為和字節跳動之後可能換會有更多和中國相關的互聯網技術或應用被美國限制、甚至封殺，畢竟中美兩國在科技領域的博弈將是一個持久戰。