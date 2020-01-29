【專家有話說】特朗普對華強硬已趨近極點　中國應避免過度反應

中美第一階段貿易協議已然簽定，儘管協議在很多人看來更像一份「採購清單」，但兩國關係於過去兩周趨向穩定，對正處於滑坡的中美關係而言，這依舊是正面趨勢。 中美談判還將持續下去，接下來的談判可以預見會觸碰兩國之間的核心分歧，難度將會更大。2020年美國進入大選周期，對中美關係將會產生何種影響？美國兩黨的對華立場是否愈來愈趨同？ 圍繞以上話題，《香港01》採訪了中國社科院美國研究所美國外交室主任袁征，此為第一篇。

01：2020年是美國的大選年，從歷史經驗可以看出，兩黨為了最大化政治利益，會利用各種內政外交的議題進行炒作，過去近兩年，中美博弈牽動世界的目光，雖然中美在1月15日簽訂了第一階段協議，但外界對於未來中美關係的發展並不樂觀，在你看來，美國大選年會如何影響中美關係？

袁征：對於美國大選年最重要的依舊是美國國內的政治因素，中美博弈以及美國在新疆、台灣等問題上的炒作其實十分常見。到目前為止，我認為這些議題並沒有成為候選人的主要操作話題，因為中美關係其實已經足夠糟糕了，還能炒作到什麼程度？民主共和兩黨在對華政策的立場也在漸漸趨同，特朗普政府對華強硬地步已經到達極點。

老布殊政府曾極力主張發展對華關係，即便國會通過了對中美關係不利的法案，老布殊都壓下了，但克林頓上台之後，對中國的態度安全不同於老布殊，再到小布什上台，競選之初便開始了對克林頓的嚴厲批評。所以，在過去，美國國內對華政策分歧很大，但現在兩黨在這一問題上立場越來越接近，都主張強硬，特朗普政府更是採取了一系列強硬動作。可以說，特朗普在對華關係強硬方便，該做的都做了。

當然中美貿易談判會受到國內政治牽制，特朗普其實正處於一個兩難的境地。即便現在與中國達成了第一階段協議，也無法避免來自民主黨的批評。整體來看，中美關係已經糟糕到了這個程度，而中方在與美國的博弈中並沒有主動挑釁對方，第一階段協議達成，民主黨會有些口舌，但到目前為止，中國議題並沒有成為一個大選的主要議題。當然，也需要看初選結束以後會不會有新變化。

儘管遭遇彈劾危機，但在美國經濟的良好表現下，特朗普的選情依舊可觀，圖為特朗普在威斯康星州密爾沃基分校的黑豹競技場的競選集會演講。（AP）

01：反觀中美近兩年的博弈，中方的反制措施一直相對克制，此前美國國會通過涉港、涉疆的法案，引發中國強烈譴責，但是不難預料，大選年美國對中國話題的炒作，中國應該如何應對？

袁征：我認為對於中方來說，最重要的是不要在美國出現針對中國的強硬言論時反應過度。在美國經濟沒有出現太大問題的情況下，民主黨對特朗普的指責就會減少一些，這其中也包括對華關係，尤其是對華經貿關係。如果經濟不好，這些都會成為民主的重點攻擊對象。

現在的事實是，中美經貿額在下降，美國的貿易逆差也在下降，所以美國的民生、就業等問題會是大選的主要議題。中方只要不在這個周期內發生重大的事件和意外情況，我認為對華關係不會成為大選的重要話題。特朗普當前最主要的目標是實現連任，他的所有外交動作都會圍繞這一目標進行，此時的外交是為內政服務，在對華關係上，特朗普也想取得一些進展來對美國國內有所交代。

01：特朗普彈劾案也跟隨大選推進，兩黨候選人圍繞政治外交等議題展開利益爭奪，在外界看來，美國的外交政策在大選年尤其顯得混亂。對中國而言，在中美關係中能夠掌控的並不多。

袁征：的確是這樣，不過可以從兩個層面進行解讀，特朗普作為總統，缺乏長遠規劃，他本人也十分善變，說話從來不算數。美國國會在某種程度上是美國國內輿論的一個集中反映，眾議院的任期只有兩年，所以在大選期間他們受國內政治影響非常大。再加上特朗普作為弱勢總統，喜歡演戲，說話不算話，給中美關係打來了更多不確定性。

但是另一面，對中國未必是壞事，特朗普缺乏長遠規劃，章法比較亂，很多美國人都不知道他在對華問題上到底想要什麼，中國方面也一直困擾，特朗普與白宮其他官員有什麼差異？特朗普本人是想徹底從長遠的角度改變中美關係，還是隻想扭轉貿易逆差的局面？此外，特朗普不僅僅發動對華貿易戰，與印度、歐盟等其他國家也有貿易摩擦。毫無章法的四處出擊，除了帶來不確定性之外，缺乏長遠戰略考慮，也會對美國自身造成損害。

所以從這個角度來看，對中國而言可能並不是最糟糕的局面，特朗普越是折騰，自相矛盾就是陷入了自我損耗的狀況。