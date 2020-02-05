特朗普中東和平新計劃：以巴難笑納　中東難和平

繼2019年發佈「世紀協議」，作為以巴經濟和解方案後，特朗普又於1月28日公布備受爭議的「中東和平新計劃」，表示將以此作為以巴衝突的政治解方。特朗普不僅在協議中承認耶路撒冷為以色列「不可分割的首都」，也承認以色列在約旦河西岸定居點的主權，更允許以色列完全控制定居點。

可想而知，此番舉動自會在中東政壇引發軒然大波，例如巴勒斯坦總統阿巴斯便聲稱切斷與美國、以色列的安全關係，然而據Middle East Eye在2月4日的報導，阿巴斯喊完後，三方往來依舊，彷彿昨日的熱血吶喊不過南柯一夢。

其餘各方雖有所反應，卻也是作戲成分居多。巴勒斯坦、土耳其、約旦與伊朗的反應在預料之內，紛紛抨擊特朗普行事過於單邊，偏袒以色列；沙特、埃及、阿聯酋等也按照劇本演出，表示贊成，並呼籲巴勒斯坦慎重考慮美國的提案。對巴勒斯坦領導人而言，一旦同意這份協議，便形同政治自殺，更有可能引來現實生活中的殺身之禍，故切斷安全關係的口號喊得極高，私下卻又保留談判空間；其餘中東國家則各有盤算，背後動機既涉對美關係，也有經營己身地位的考慮。短期之內，和平新計劃難行，以巴衝突也將持續歹戲拖棚。

特朗普於1月28日公布「中東和平新計劃」，大量讓利以色列，並表示將以此作為以巴衝突的政治解方。（Reuters）

為政治服務的「和平計劃」

特朗普的提案看似要調解以巴衝突，實則服務於美以兩國領導人各自的政治需求。特朗普眼下彈劾案纏身，選在此時丟出外交震撼彈，不僅能稍微遮掩自身醜聞，也能穩固國內親以色列的基督教福音派等選票來源。自特朗普上任以來，其屢屢將以巴問題當作政治公關提款機，先是在2018年承認國際共管的耶路撒冷屬於以色列，又在2019年宣布戈蘭高地是以色列領土，好替內塔尼亞胡催票，近來又提出中東和平新計劃。其雖宣稱自己在中東有遠大戰略，但以巴問題明顯不在考慮之內。

以色列的內塔尼亞胡則身陷腐敗官司，同時被內政局勢搞得焦頭爛額。2019年4月，以色列右翼政黨利庫德集團贏得第21屆議會選舉，但因內塔尼亞胡組閣失敗，議會隨後解散；當年9月，以色列再度舉行第22屆議會選舉，總統里夫林先後授權內塔尼亞胡和中間黨派藍白黨領導人甘茨組閣，沒想到雙吞敗績，議會再次解散。組閣不順加上賄選案，讓民眾對其信心盡失，雖說內塔尼亞胡表示同意計劃中的全部條款，但民眾卻顯冷眼旁觀。根據以色列民主研究所3日發佈的民調顯示，有高達49.9%的以色列人認為，日前公布的「中東和平新計劃」，其醉翁之意不在酒，而是要幫內塔尼亞胡在3月2日的議會選舉中催票。

內塔尼亞胡領導的利庫德集團以 特朗普與內塔尼亞胡合照兩人合照作為競選旗幟（AFP）

回顧巴勒斯坦一方，總統穆罕默德·阿巴斯在計劃公布之初便明確表示拒絕，不僅稱其為「陰謀」、「世紀耳光」，更在2月1日發表強硬聲明，表示要切斷與美國、以色列的安全關係。然而過了一天後，2月2日所有部門仍正常運作，彷佛什麼都沒發生，至今依然，原因在於，阿巴斯的用意不在真斷，而在恐嚇美以。以色列長年與組成巴勒斯坦政府的法塔赫私下合作，將安全行動與情報信息外包給後者，使其在維持秩序、壓制對手哈馬斯的同時，能減少對以色列部隊與公民遇襲的風險。故「切斷安全關係」，就像是藏於阿巴斯袖內的王牌，只能喊喊不能真用，否則結果便是大規模的哈馬斯火箭攻擊，也可能導致現今巴勒斯坦權力機構的崩解，屆時群龍無首、亂上加亂。

猶太定居者俯瞰約旦河西岸城市傑里科。在特朗普總統公布「中東和平新計劃」後，以色列誓言吞併約旦河西岸的大片地區。（AP）

同床異夢的中東

特朗普提的和平新計劃，美以巴三方皆心知肚明，根本難以實踐。但其餘中東國家的反應則饒富趣味。土耳其的埃爾多安因國內景氣欠佳、民怨沖天，故去年起便實行一連串強硬外交舉措，包括入侵敘北、發兵利比亞等，短期目標意在轉移內政經濟壓力，長遠規劃則在奪取伊斯蘭世界的話語權；伊朗自美國加重經濟制裁、片面撕毀核協議後，便重新奏起反美主旋律，加上蘇萊曼尼遇刺，現下正是如火如荼的高潮，自然也要批評幾句。

反觀沙特、阿聯酋、巴林等海灣諸國拍手贊成，主因在於沙特與美一向有着特殊的政經合作關係，也是特朗普「拉攏以沙、共抗伊朗」戰略的要角之一，故區區以巴問題自然是美國說的算；阿聯酋與巴林兩國則一向是沙特的附庸，雖偶會意見分歧，但在大原則上一向以沙特馬首是瞻。埃及則曾在幾次中東戰爭中付出慘痛代價，故對力挺巴勒斯坦一事早就敬謝不敏，此外其也仰賴美國提供軍火與反恐金援，自然也不會對特朗普此舉有太多意見。

以巴衝突至今已逾70載，中東諸國幾乎都曾牽涉其中，但如今看來，各方疲態已現、意興闌珊。即便所謂和平新計劃的本質就是「巴勒斯坦併吞計劃」，但不用等到計劃實施，併吞與傷亡便每日上演；計劃本身也不過是各種政治盤算的產物，無人在意，也難以實施，更遑論能為以巴與中東帶來和平。