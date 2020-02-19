自從新型冠狀病毒疫情爆發以來，不少香港人改變了生活習慣。搜羅「口罩情報」之餘，「打邊爐」等也被視作高危活動；升降機的按鈕也是「生人勿近」，可以推開的門都改用腳來「推」，甚至打一個噴嚏也擔心自己是不是下一個確診患者。

人類對於疾病的恐懼，卻不止於新型肺炎。澳洲科學網站ScienceAlert上周一（2月10日）引述科學家的最新研究，指在巴西發現一種被命名為「雅拉病毒」（Yaravirus）的神秘病毒。該病毒最特別的地方在於逾九成基因從未見過，雖然專家表明病毒不會感染人類，但在疫情的陰霾下，很多人都聞之色變，紛紛在社交網絡轉載報道。

離奇怪病造成逾百人感染

曾經歷伊波拉病毒洗禮的非洲大陸亦正面臨另一場公共衞生的考驗。尼日利亞近日出現一種神秘疾病，據說最先在1月30日於首都阿布賈（Abuja）東南的貝努埃州（Benue State）出現，患者會出現嘔吐、腫脹和肚瀉的徵狀。貝努埃州的參議員莫羅（Abba Moro）指出，截至2月3日，已有104人感染神秘疾病，當中有15人死亡，部份死者甚至在染病48小時內病逝。

尼日利亞擁有世界第九大的石油儲量，是非洲第一大經濟體，圖為其首都拉各斯。（Reuters）

尼日利亞衞生部長埃哈尼爾（Osagie Ehanire）表示，該國疾病控制中心正努力研究這種不明疾病，實驗室結果顯示疾病並非伊波拉、拉薩熱或新型冠狀病毒。疾病控制中心同時啟用緊急行動中心，與位於貝努埃州首府馬庫爾迪（Makurdi）的聯邦醫療中心協調，希望查明疾病。尼日利亞通訊社引述州政府指，將會抽取當地的水、沙、魚和植物樣本化驗。

當地的《抨擊報》（Punch）報道，貝努埃州的伊蓋代全國青年理事會候任會長Andyson Egbodo批評州政府未能找出怪病的原因，又指直到目前為止，政府仍然未對已經進行的臨床檢查發表任何明確聲明。他直言，部份患者遭到不人道對待，有人身處設施嚴重不足的私人醫療設施，其他人只是絕望地留在家裏等死。面對致命的疾病，人們內心的恐懼都是一樣的。

人類歷史與流行病緊密相關

回看人類歷史，傳染病其實從來沒有離開過。從中世紀的黑死病，到二十世紀初的西班牙流感，再到近十多年的嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS，俗稱沙士）、豬流感和中東呼吸綜合症（MERS），均奪去無數人的性命。

由於中國近期爆發新冠肺炎，尼日利亞出現的不明原因傳染病癒發加劇外界擔憂。（AP）

事實上，傳染病最為顯著的三類為流感、禽流感與流感大流行。其中流感是人們最為熟悉的，又稱季節性流感，是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，健康的人患上流感後，通常會於一周內自行痊癒；禽流感是由影響鳥類和雞鴨等家禽的甲型流感病毒引致，人類感染禽流感的情況並不常見，且這些病毒人傳人的能力非常低；流感大流行則是流感病毒出現重大變異，人傳人能力大增，人類對這種變異後的新病毒缺乏抵抗力，致使疾病往往大範圍肆虐，感染者眾多，患者病情輕重不一，死亡率較高於流感。

近年全球最嚴重的流感大流行，要數2009年爆發的甲型流感病毒（H1N1）豬流感疫情。當年4月，豬流感首先在北美洲爆發，隨後迅速擴散到全球。世界衞生組織（WHO）同年6月宣布為流行病，當時已有74個國家和地區出現確診病例。美國疾病控制和預防中心（CDC）估計，病毒散播的一年內，導致全球至少約15.17萬人死亡。

再上一次流感大流行是1918至1919年間爆發的西班牙流感。美國疾病控制和預防中心指全球有5億人感染，最少5,000萬人死亡，其中單是美國便錄得約67.5萬宗死亡個案。

流感病毒一直在變異，變異結果有時會減低對人類的危害性，有時則會倍增傳染風險甚至死亡率，疫症也因此每隔一陣子就會靜悄悄襲來。但不論是流感、尼日利亞的怪病或是源於中國武漢的新型肺炎，面對疫情，最重要和最應該做的，還是保持科學理性，注意個人衞生，積極配合公共防疫措施。

上文節錄自第201期《香港01》周報（2020年2月17日）《尼日利亞也陷疫症恐慌？》。

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