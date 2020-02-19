西方失勢：來自慕尼黑的靈魂拷問

不知從何時開始，我們逐漸習慣「東西」二分的世界觀，即便薩義德（Edward Said）等後殖民主義學者屢屢抨擊－所謂「東方」，其實是被「西方」所建構，好加以支配、宰制的概念；但在現實生活中，人類依舊擺脱不了東西二分的思維窠臼，東方雖經歷了去污名化的過程，但要如何在「後西方」的話語體系中，尋得新的政治與文化定位，眼下仍有漫漫長路要走。然而，隨着國際情勢變化，西方近來也面臨了類似的掙扎。

2月14日，第56屆慕尼黑安全會議召開，今年的主題饒富趣味－「西方失勢」（Westlessness），議程緊扣四大問題：世界是否變得越來越不「西方」？西方本身也不「西方」了嗎？「西方」退出諸多監管機制意味着什麼？「西方」對日益增長的大國競爭意義為何？

伴隨歐美各國的會上交鋒，加上猛被喚起的中國威脅論，會議在難達共識的窘境下落幕了。但爭執褪去，問題依舊，西方的困境仍在，且力道只會日漸加深。

美國國務卿蓬佩奧反駁「西方失勢」，認為「西方正在獲勝」。（AP）

西方為何失勢 歐洲何以發聲

此次會議首先揭露的，就是歐美跨大西洋聯盟的互不信任。過去雙方一度堅若盤石，如今卻明顯貌合神離－先是德國總統斯坦因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）在開幕時批評美國「未盡國際責任」，接着美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）馬上反駁「跨大西洋聯盟的死亡被嚴重誇大了，西方正在獲勝」，沒想到法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）隨即反嗆「西方已快撐不住了！」從華盛頓到柏林與巴黎的距離，或許從沒像現在這麼遠過。

立場的分歧，正是「西方失勢」的不安來源之一。在慕安會的透鏡下，各國脣槍舌劍光影駁雜，隱約折射出對跨大西洋聯盟的三種態度－其一，是法國所代表的歐洲獨立願景派；其二，是波蘭等東歐國家象徵的反俄親美派；其三，是以德國為首，提出反思，但仍猶豫不決的徘徊派。三種態度中，又以法國的立場最為鮮明。

馬克龍一來批評四處暴走的「美國優先」，二來強調歐洲不能只有大西洋戰略，還得要有獨立於美國與北約的歐洲戰略。在冷戰時代，歐洲的矛盾主要由美國協調；然而蘇聯崩解後，共同敵人一夕消失，共同利益的蒼白自然也裸露出來。美歐在許多國際事務上立場分歧，特朗普上任後更是嚴重，例如2019年美國突然宣布要從敘利亞北部撤軍，馬克龍便曾憤而脱口「這是北約的腦死！」；此次慕安會上，馬克龍雖然稍有收斂，強調北約與歐洲戰略是歐洲安全兩大支柱，但仍公開邀請德國參與跟法國核武相關的戰略對話，企圖藉本身的核資產，爭取重塑歐洲主權的話語權。

馬克龍曾在2019年美國宣布從敘北撤軍時，抨擊「這是北約的腦死！」；此次又於慕安會重申歐洲主權、歐洲戰略等理念。（Reuters）

而「西方失勢」的另一根源，則在於陣營內部對自由民主話語的失守。「東方」是個難以定義的用法，但「西方是什麼」卻也不易回答。若撇除地理、人種與文化侷限，所謂「政治上的西方陣營」，便往往是指那些標榜自己奉行自由、民主、人權、普世價值的國家，然而這般分野如今卻日漸模糊。近年中東難民潮不斷拷問着歐洲的政治傳統、財政體系與社會穩定，不僅間接逼使英國脱歐，卻也導致歐洲左右兩翼撕裂，以及民粹與極右政治家的崛起。

面對此種態勢，傳統的西方政治菁英如坐鍼氈；然而美國的立場，恐怕才更令其心寒。特朗普的勝選，本身就象徵反全球化與民粹的捲土重來，而眼見歐洲部分地區民主政治衰退，在這個國際主義與民族主義的對峙當口，特朗普毫不猶豫地支持了後者－抨擊默克爾、馬克龍和文翠珊等歐洲中右派與中左派國家領導人，讚賞匈牙利的歐爾班、法國的勒龐、意大利的薩爾維尼和波蘭的卡欽斯基等非自由派的右翼民粹領袖。

所謂「西方失勢」，最根本的問題，還是夥伴的同床異夢。不論是戰略利益的分歧，導致各國齟齬難達共識；抑或是內部反自由主義的崛起，使西方產生了認同危機，這個陣營都已難回過往默契。而之所以走到同床異夢的境地，則與西方的經濟與科技優勢不再有關。

美國眾議院議長佩洛西在慕尼黑安全會議上抨擊華為，遭致傅瑩反駁。（AP）

炒不盡的中國威脅冷飯

西方過去一度壟斷世界經濟與科技話語權，但如今中國迎頭趕上，西方卻日漸疲軟。長此以往，各國也不再把槍口一致對準中國，反會在某些議題上，尋求與中國合作的機會，不如過往團結。但這種選擇性騎牆的舉動，自然會招致美國忌憚。

面對歐洲在此次慕安會上的反思與疏離，美國的回覆仍是一貫地簡單粗暴，拉攏說服不成，便搬出外部威脅，大肆炒作，往復之間，華為明顯成了美國轉移焦點的箭靶。先是眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在2月14日表示：「華為正在輸出數字專制主義，要人權要自由，就不要用華為」；此番言論引來同樣與會的傅瑩質問，「中國引入微軟、IBM、亞馬遜等西方技術後，仍保有自己的政治體制，並無受到威脅。為何華為的5G就會威脅西方政治制度呢？你真認為民主如此脆弱，華為區區一家高科技公司就能威脅到它？」

無獨有偶，美國國務卿蓬佩奧也與中國外長王毅在2月15日的會議場地，短暫隔空交火，前者直指中國的高技術企業是情報部門的「特洛伊木馬」，後者則以「指責都是謊言」加以回擊。諷刺的是，近來《華盛頓郵報》才踢爆，美國中央情報局（CIA）和德國情報機關聯邦情報局（BND）連手操控瑞士加密通信設備公司Crypto AG數十年，共竊聽超過120個國家的機密情報；中國與蘇聯因不使用Crypto AG，故能倖免於難。

而正因美國自身劣迹斑斑，故而以己度人，將華為與5G打為子虛烏有的情報武器，甚至將其與專制極權畫上等號，只差沒扣一頂反人類的帽子。但更諷刺的是，即便美國已呼喊得聲嘶力竭，英法德仍不打算跟近，英國甚至在前月宣布，要讓華為參與英國的5G建設。

中國外交部長王毅於2月15日在慕尼黑安全會議上發表演講，反駁美方指控。（AP）

長年以來，西方都視自己為普世價值的掌門人，統治並分配着正確的價值觀、優越的政治哲學、良善的社會制度，即便其主導的國際秩序本質仍是弱肉強食，既不民主，也少有公平，甚至不怎麼人道，但西方能長期傲視世界的自信來源，便是在強大的經濟基礎上，那團虛無縹緲的價值承諾－對自由民主與人權的堅持、對經濟市場的維護、對國際合作的倡議。但就算這些承諾遭遇現實挑戰也不要緊，只要找個共同敵人轉移焦點便完事。

於是中國屢屢成了箭靶。從西方媒體對新疆再教育營的誇張報道，到造謠中國政府大舉監禁加拿大人以報復孟晚舟案等，種種虛構敘事層出不窮，卻有效遮掩自己的表裏不一－嘴上說要「藉對話建立和平」，但所謂「對話」其本質往往不是實施經濟制裁、發動戰爭，就是資助恐怖主義；所謂「和平」其實也只有西方主導的國際秩序才配用這個字。

冰凍三尺，非一日之寒。「西方」的本質，就是挾船堅炮利與萬貫家財，漂浮在含糊、華美的詞藻之海上，但這些詞藻其實難以經受事實考驗。當帝國主義以解放、推翻暴政為名，行市場宰制與資源掠奪之實起，便已種下「西方失勢」的禍根－一旦西方實力不再，甚至遭遇難民危機等困境反噬，這片詞藻之海便很容易一夕虛無，從而令西方喪失道德優越，瞬間擱淺。

到頭來，所謂西方秩序，不過就是國際政治史上曾經一段燦爛千陽；如今令各國惴惴不安的「西方失勢」，也就是對落日餘暉的一聲歎息。然而，世界本可無分東西，在全球化的時代，人類命運休慼與共，此次疫情便是最寫實的批註。西方過去沉迷於冷戰對峙，至今又自陷於是否同中國合作的矜持，卻恰恰忘了一個道理－西方為小，世界為大，與其有精力在東西分野上苦惱，不如接受國際體系變遷的現實，聚焦在本國的治理問題上，才能走得長遠。