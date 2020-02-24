【武漢肺炎】為何疫情會在韓國大爆發

韓國（南韓）政府在2月21日和2月22日仍繼續將新型冠狀病毒肺炎疫情（COVID-19）的預警級別維持在第二高的「警惕」級別，但到了23日突然正式發佈新冠肺炎疫情最高級別「嚴重」預警。一時間，所有學校推遲開學、禁止集體活動的行政令紛至沓來。

韓國於1月20日出現首例新冠肺炎確診病例，半個月後的2月4日，韓國宣布禁止過去14天內到訪中國湖北地區的外國人入境，訪華韓國人回國則需隔離14天。

從1月20日至2月18日，每日確診病例增長緩慢，其中還有幾日未出現新增確診病例。但2月19日疫情出現突然爆發的趨勢。從2月20日開始，每日確診病例成倍增長。

2月24日韓國中央防疫對策本部通報，韓國2月24日下午宣布，再多70宗確診感染新型冠狀病毒個案，若加上當地上午公布的161宗，即當日新增231宗，全國累計升至833宗，累計死亡7例。韓國已經成為中國之外確診病例最多的國家。

韓國疫情為何爆發，並且逐步突破防空網？中國採取的措施能夠給韓國帶來何種啟示？

專家批政府漫不經心 民眾觀念更難轉變

一如世界各國，相對於韓國政府冷靜謹慎的態度，韓國社會各界對疫情的緊張程度更高。

韓國《每日經濟》2月21日報道指出，韓國境內新增確診病例數字「呈爆發式增長」，防疫網絡「成為一片焦土」，韓國全境陷入新冠肺炎疫情擴散危險。

韓國《京鄉新聞》2月21日發表社論指出，韓國迎來新冠肺炎確診人數急劇增加的「非常局面」。目前，慶尚北道清道郡大南醫院成為新冠病毒大規模擴散的又一「温床」。如果作為韓國社區防疫最前線的大邱和慶北地區「失守」，那麼韓國整體防疫工作或將迎來不可承受之重。

韓國《東亞日報》2月23日報道，傳染病專家主張政府應將警報級別提升至最高級別的「嚴重」級別，比起發現確診患者及隔離接觸者等以隔離為中心的「封鎖戰略」，政府應及早制定最大限度防止病毒全社會擴散的「持久戰略」。

韓國高麗大學安山醫院傳染內科教授崔元錫（音譯）表示，雖然還未達到「嚴重」級別，但是擴散速度比預想的要快，因此不應該在特定地區提升預警級別，而是要提前升級警報級別。

一位曾參加2015年中東呼吸綜合徵（MERS）防疫工作的韓國傳染病學專家表示，社區傳播是該國在MERS疫情中都不曾經歷的，因此防疫形勢仍然嚴峻。2015年MERS因醫院內部感染出現大規模爆發，韓國隨後對醫院的衛生措施做了許多改善，但在社區防疫層面，改善舉措實際上並不多。

韓國政府一開始的預警不足也影響了普通民眾對疫情嚴重性的判斷，一些民眾仍然認為新冠病毒主要是從海外傳播入境，只有極少數地區的社會氛圍較為緊張。

韓聯社2月22日報道，韓國市政府已要求在光化門廣場、首爾廣場等地暫停集會，但2月22日中午，仍有大批民眾不顧政府警告，在光華門前舉行大規模集會示威。其中「文在寅下台泛國民鬥爭本部」組織2月23日仍堅持集會。

儘管首爾市長朴元淳等官員到場勸告集會團體「要考慮自己和他人安全」，並要求集會者離場，但遭到現場抗議。有民眾表示，「新冠病毒有什麼可怕的？反正都是帶着必死的決心出來的」。在集會上演講的一位牧師公然宣稱，「在戶外感染新冠病毒是不可能的」。

韓國紐西斯通訊社2月23日報道，一名確診患者曾前往新世界百貨江南店餐飲樓層就餐，但該百貨店綜合考慮多種因素，於2月23日宣布僅暫時關閉餐飲樓層。

截至目前，許多包括政府人士在內的韓國民眾仍無法正確看待新冠肺炎疫情，在疫情已進入社區傳播階段的當下，仍有人堅持病毒皆來自中國的說法。醫生出身的韓國未來團結黨議員朴仁淑（音譯）在2月21日召開的黨內對策會議上反覆強調，「我已經說過多次，應該立即全面禁止中國人入境」。

「罪魁禍首」新天地教會

被認為是此次疫情大規模爆發的「罪魁禍首」、韓國「新天地」大邱教會及教徒仍然無法正確面對疫情，社會各界也對「新天地」教徒的動向十分關注。

紐西斯通訊社報道，至當地時間23日9時，確診患者已達556名，其中306名患者同「新天地」教會有關。在新增的123名確診患者中，有75名患者是「新天地」大邱教會相關人士。但該教會表面上通過官方主頁宣布暫停各類聚集活動，私底下卻給成員下指令，要求成員去其他教會擴散病毒，讓人以為這不只是「新天地教會」的問題。

經韓國KBS廣播節目證實，一名以「新天地專門諮詢師」身份參加教會活動的傳教士稱，教會要求教友「不要接電話」，以躲避相關搜查。此前，觸發「超級傳播」事件並引爆疫情連鎖效應的「第31例病例」隱瞞活動歷史，導致1,001名「新天地」教徒在家隔離。該教會有9,336名教徒，已追蹤到4,475人，其中544人稱身體不適，另有670人目前仍處於無法聯繫的狀態。

文在寅於2020年2月23日在新聞節目中表示，將針對「新天地」教會信徒採取特別行動。（AP）

面對當前不斷擴散的疫情，「新天地」教會創始人李萬熙聲稱，「這次疾病是魔鬼為阻止新天地迅速成長所挑起的」。

牧師申顯旭（音譯）表示，該教會開展傳福音活動時十分「大膽」，但行事「隱秘」，佈道者會潛入其他基督教會，參加他們的禮拜活動，勸說他人皈依「新天地」。

韓國《東亞日報》2月20日報道指出，「新天地」教會這種緊密的宗教聯繫，將會極大地改變新冠肺炎疫情的走向。一位宗教專家告訴該報，「在新天地教會，成百上千信眾都聚集在一個地方，禮拜、聚餐、交談，病毒在極短的時間裏就能造成感染」。

另據韓國SBS電視台2月21日報道，韓國社會對於「新天地」教會恐懼四起，韓國社交網站上出現多個辱罵該教的文章，大邱多家餐館更是掛出「拒絕新天地信徒用餐」的告示。大邱當地民眾抱怨，去超市猶如「奔赴戰場」，雞蛋、即食麪等食物很難搶到。大邱地區是目前韓國疫情最嚴重的區域。還有人稱，僅僅過去1天生活就發生翻天覆地的變化，很擔心大邱會像武漢一樣封城。

一位專家指出，如何將防疫體系進一步滲透到社區及每一個大型聚會，成為韓國下一步面臨的考驗，「即便配了一批口罩，如果大家都堅信某種歪門邪說，不戴口罩，那也沒有什麼用」。

目前，韓國大部分確診患者已同海外傳播源的關聯度極低，而與爆發大規模集體感染有極高關聯性的「新天地」教徒人數眾多，9,336名教徒中目前僅有一千多人在家中隔離，大多數教徒很難追蹤行動軌迹。曾經前往大邱、慶尚北道地區的韓國士兵也將新冠肺炎帶進軍隊，未來幾周韓國確診患者人數恐繼續翻倍。

文在寅壓力倍增

有不少聲音認為韓國政府一開始的防疫重點是防止病毒從境外流入。韓國民眾的不重視的心理也使早期隔離措施不夠嚴格，為今天疫情的爆發埋下了「禍根」。

顯然，韓國政府應實施進一步的嚴厲措施。中國的疫情管控效果非常顯著，新增病例正在逐日降低。其採取的強制居家隔離、社區封閉管理、封鎖道路、運用大數據捕捉各個地區流入人員信息等強制措施，但這在韓國來說並不具有可行性。參加過什麼活動，接觸過什麼人等信息的採集由於涉及隱私並不容易開展。也就是說，韓國政府採取和中國類似的各種強制措施的法律支撐不夠。

此外，韓國政府行政令對於宗教主張的影響有限。韓國是個傳統宗教與新興宗教、外來宗教與民族宗教、一神教與多神教等同時並存的多宗教國家，享有「世界宗教博物館」之稱。韓國憲法規定國民享有信仰宗教的自由，不承認國教的存在，主張宗教應與政治分離。韓國政府公務員有自身宗教信仰的並不少。疫情最為嚴重的大邱西區新冠疫情防控主任經確認為「新天地」教徒，科學防控措施在信教教眾中較難普及落地。

文在寅政府上台後因經濟低迷、就業困難始終遭到反對派攻擊，這些對於韓國政府採取雷厲風行的措施也有一定的掣肘作用。隨着疫情發酵，觀察隔離設施的徵用，測試試劑、醫務人員、醫療設施物資的供應等都需要籌措，中國動用舉國體制提供保障的模式很難在韓國複製。

在流行病領域，最基本也是最根本的專業知識是——早發現、早隔離，才能最有效防止病毒傳播。儘管今天科技發達，這還是迄今為止最有效的傳統應對方式。唯有最大可能地進行嚴格阻斷，病毒才有可能失去傳播鏈條、直至失活。文在寅如何在疫情迅速蔓延的情況下采取符合韓國實際的有效措施備受關注。