確診人數將是中國兩倍　美國混亂表象下的防疫邏輯

美國的疫情出現了告急。據美國約翰霍普金斯(Johns Hopkins University)大學實時數據顯示,截至3月30日,美國新冠肺炎(COVID-19)確診感染病例共142,106個,死亡2,489人,該國新增確診病例已經連續兩日突破2萬個以上。按照這樣的速度預估,美國的確診人數將在24小時內兩倍於中國,成為全球確診人數最多的國家。隨着美國疫情加劇,不少輿論開始聚焦美國的醫療物資緊缺和防疫能力的問題之上。

美國防疫能力受質疑

對於物資緊缺的問題,美國總統特朗普(Donald Trump)在3月30日的一個視頻會議上表示,用於測試COVID-19試劑盒的缺口已經得到緩解;至於呼吸機和其他防疫物資的緊缺情況,他承諾將會在不久之後消失。

3月29日,在美國首都華盛頓聯合車站,為阻止新冠肺炎疫情蔓延,候車室的座椅被包裹起來,禁止使用。(AP)

值得注意的是,與特朗普的樂觀表述不同,蒙大拿州州長布洛克(Steve Bullock)表示,好不誇張的說如果沒有從美國疾病控制與預防中心(CDC)獲得試劑盒,那麼我們根本無法在蒙大拿州進行COVID-19檢測。

紐約州州長科莫(Andrew Cuomo)3月29日也在發佈會上表示,紐約州還需要兩至三周時間才能到達感染人數上升曲線的高點,他呼籲增加物資供應並要求聯邦政府進行協調。科莫還說,各州都在試圖從相同的企業購買相同的物資,這種情形抬高了價格。「不幸的是,我們正在與美國其他各州爭搶同樣的物資。」

此前3月19日,科莫已督促聯邦政府滿足該州對醫用設備的需求。他警告稱,紐約州需要數量為目前5到6倍的呼吸機,來治療預計數量的新冠肺炎病人。

美國總統特朗普(右二)3月19日在華盛頓美國聯邦緊急措施署(FEMA)總部同各州州長舉行電話會。(Reuters)

除了蒙大拿州和紐約州,南達科他州州長克里斯蒂(Chris Christie)在3月30日的電話會議中也抱怨稱:「兩周以來,我們一直在向(美國疾病防控中心)申請試劑,但他們一直在向私人供應商供貨,卻不斷取消我們的訂單。」

伊利諾伊州州長普利茲克(J.B. Pritzker)表達了類似的擔憂:「雖然你們都在提供測試盒,但我們沒有從病人身上採集樣本所需的試劑或拭子。」

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy),以及麻省州長貝克( Charlie Baker)則在視頻會議上表示,他們最為擔心的是,州內缺乏口罩、防護服和手套等醫用防護設備。

美國感染人數不斷上升,以及各大州長的抱怨讓輿論開始為美國防疫能力發出了擔憂。英國《金融時報》3月26日刊了社論,標題為「白宮應對病毒笨手笨腳」(The White House has fumbled it response to the virus)。該文章強調,疫情暴露了美國幾十年來打造的政府管理、經濟和社會保障方面的短板。白宮方面在控制疫情上缺乏協調統一的戰略和信息,讓各地方和州政府自行制定應對疫情政策,並且對重要的醫療資源形成競爭。

此外,白宮首席傳染病福西(Anthony Fauci)預測稱「美國或將有多達20萬人死於疫情」。物資的缺乏,各州的「混亂」信息都顯示出了美國防疫模式不容樂觀的情況,那麼,美國是否能夠順利挺過此次疫情的衝擊?

美國醫療上的抗疫「硬件」

在分析人士看來,美國有着足夠的能力和絕對的勢力應付此次疫情。首先從「硬件配置」——美國的醫療水平分析。作為世界上最發達的經濟體,美國的醫療水平雖然不是世界首位,但其擁有的醫療技術和診療方案都是世界上最成熟,國內的醫療人才更是彬彬濟濟。從藥品研發上看,美國研新藥數量約佔全球的48.7%,以癌症靶向藥為例,截至2018年,美國已經上市了96個靶向和免疫藥物。在臨床試驗方面,截至2019年3月,全球共有近30萬項臨床試驗登記註冊,其中約40%在美國進行。這足以體現出美國在醫藥研發上的優勢。

除了藥品研發,美國還是全世界最大的醫療器械製造大國。目前,世界上絕大多數頂尖醫療器械公司幾乎都在美國,例如特醫療(Baxter),貝克曼庫爾特(Beckman Coulter),碧迪醫療器械(Becton Dickinson)巴德醫療,C.R. Bard Inc.)等。此外,美國的眾多的醫療人才和機構也是其擁有較高醫療水平重要原因。有數據統計,在美國3.231億人口中,共有96.7萬醫生,17.5萬護師,390萬護士,醫療機構784,626家。其中,大約63萬醫生(佔比65%)是診所執業醫生,只有11萬醫生(佔比11.8%)是醫院僱員。

綜合看,無論是藥品研發,還是醫療設備、醫護人才,美國的水平都是處於世界一流之位,基於如此強大的硬件設配判斷,美國在抗擊疫情方面並非是毫無準備,在對抗COVID-19方面,該國還是有着絕對的實力。

2020年3月29日,特朗普在白宮玫瑰園舉行的一次冠狀病毒工作組簡報會上發表講話。(AP)

慌亂現象下 紐約州的有條不紊

目前,紐約州病房總數是53,000張,14萬人住院意味着需要填補87,000張床位的缺口。在科莫的方案中,他提出對現有醫院進行改造的方案,讓大多數醫院的病床數能增加50%(多出27,000張);還有一部分醫院經過改造後床位能增加5,000張;另外紐約州正在修建四個臨時醫院,每個臨時醫院1,000張病床,總共是4,000張;紐約州立大學的宿舍也改造成臨時病床,以此增加29,164張床位;耶魯佩恩惠特尼體育館也改為方航醫院,以備不時之需。另外紐約州政府還在考慮徵用酒店以及療養設施。

在醫療人員,紐約州目前已有4萬醫護人員線上報名參與防疫工作,還有6,175名心理醫生已經報名當志願者,為有需要的紐約人提供免費的心理諮詢。

而醫療物資的問題,目前賈維茨會展中心裏已經堆了339,760個N-95口罩,861,700個醫用口罩,145,122套防護服,353,300雙手套,197,085副防護面罩。通用和福特也宣布,將投身呼吸機和口罩的生產,以緩解疫情需求。

至於呼吸機的缺口,科莫也並非毫無準備。紐約州目前採取的策略是:輕症患者線上治療,無需到醫院就診;全力救治那些年老、體弱、或者原本就有免疫系統缺陷的重症患者。之所以有此策略是因為在所有確診病例裏,80%以上可以自愈;目前需要入院治療的僅佔12%,3%需要進入ICU。按這樣的比例計算,美國入院治療的14萬人中,大約有3萬人需要呼吸機。

紐約州的呼吸機原本的儲備只有4,000台,後經過滿世界採購買到了7,000台,聯邦政府也許諾會給紐約州再送4,000台。與此同時,科莫還呼籲美國其他州能夠暫時把呼吸機支援給紐約。此外,美國特斯拉和SpaceX公司的行政總裁馬斯克(Elon Musk)先前從中國採購了1,255台呼吸機供加州醫院使用,並承諾還會繼續免費向美國有需要的地區提供呼吸機,這也意味着他向紐約援助呼吸機的可能性很大。

從科莫詳實的數據和方案便可知,美國並非對這場疫情毫無準備,該國防疫策略主要都是數據模型進行推算的,每當疫情出現變化,他們都會立即對此作出最快的反應,出台更嚴厲的防控措施,他們非常清楚疫情的變化情況,更明白自身對疫情控制底線到底在哪,這也是他們與眾不同的防疫邏輯。擁有高端醫療水平,又對疫情有着如此深刻解讀和了解的美國,怎麼可能會沒有足夠的能力對其進行防控呢?

正如中國上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏教授3月26日所言。美國的醫療條件和衛生專業人員素質是沒問題的,現在有點慌亂,都和體制執行有問題。

美國有56個住人的州和屬土,每一個地方政府都有着不同的治理模式和執法流程,在保持着這樣的獨立性下,各個州政府在執行防疫工作時定會與聯邦政府及其他州政府出現「混亂」和差異,但這樣的「混亂」並不代表美國沒有能力和實力對抗疫情。不過,紐約畢竟是美國最富有的大州之一,雖然疫情最嚴重,但較於其他州而言資源還是甚為豐富,且頗受全國乃至全世界關注的,各種救援都會來。但其他各州並無紐約這般實力,譬如蒙大拿州,在醫療資源上比起紐約更加有限。若疫情持續加劇,物資問題還是得不到解決,那麼這些與蒙大拿州有着類似處境的州政府或將會面臨着比紐約州更嚴峻的挑戰。