2020年，庚子年。120年前的上一個庚子年時，滿清中國與各發達國家吵得不可開交，最終上演了悲壯的「庚子國難」。120年後的今天，又一場災難上演，只不過這次承擔該災難的，不僅是中國，更是全世界。

前期，新型冠状病毒肺炎（COVID-19）主攻的是武漢、湖北，而後病毒迅速開闢其他戰場，東亞的韓國、日本，中亞的伊朗，歐洲的意大利、西班牙、德國、法國，乃至如今的美國、加拿大、巴西、印度，沒有任何國家能夠倖免。

這場戰爭是全方位的，醫生抗疫是戰鬥，物資供應是戰鬥，居家隔離是戰鬥，商鋪停業也是戰鬥。這是一場醫療戰，一場保障戰，一場心理戰，也是一場經濟戰。病毒帶給人的健康威脅是最直觀的，但待得人們從這種最直觀的恐慌中冷靜下來，便需要應對更為棘手的經濟問題。

而在各國當中，美國的經濟問題又尤為特殊，這不僅令美國面對巨大的復產復工壓力，也令美國的疫情尤為令人擔心。

4月6日，周一，晚高峰時段，洛杉磯主幹道Figueroa大街及110高速公路車流稀疏。（Getty）

美股幻象的本質

3月期間美國股市的動蕩是罕見，甚至前所未見的。3月9日、12日、16日和18日的四次熔斷，將特朗普（Donald Trump）上任以來的「股市戰績」全部抹平。美國投資大亨、89歲的股神巴菲特（Warren Buffett）在接受媒體採訪時也說「我活了89年也沒見過這種場面」。

不過事實上，美國股市的下跌既在意料之外，又在預期之中。意料之外的自然是這場新冠疫情，且其烈度、規模，以及在各國尤其是在歐美發達國家所造成的傷亡及影響，遠甚於各界的預估。預期之中的則是美股必然要遭遇崩盤，新冠肺炎疫情只是那點燃煤氣的火苗。

過去一兩年美股的繁榮，是貨幣「洪水」和華爾街的貪婪所堆砌出來的幻象，美國實體經濟的基本盤根本不足以支撐高企的股指。事實上，疫情發生前，美國經濟已處於下行周期中，許多先行經濟指標都已亮起紅燈。

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+ 5 + 4 + 3

從2008年到2018年，美國基礎貨幣增加了6.2萬億美元，累計增幅為76%。可是同時間裏，美國近十年來的通脹率皆控制在4%以內，大部分時間徘徊在2%左右。增發的錢都流到了哪裏？答案是都流回了股市。

從2009年3月9日到2020年2月最高點，美國三大股指道瓊斯工業指數、標準普爾500指數和納斯達克指數分別上漲359.13％、408.93％和677.36％，道指最高已經接近30,000點，漲幅均遠遠高於同期貨幣增速，根本到了一個「高不可攀」的位置；同期國債規模從10萬億美元漲到24萬億美元，累計漲幅達119%，超過基礎貨幣增速。

由此表明，增發的基礎貨幣大量流向了股票和債券市場，導致這兩個市場泡沫非常集中。當美國貨幣政策持續放水，企業便一再進行債務融資，發行債務工具回購股票，使得原本價值有限的企業經歷嚴重的資產泡沫。僅以2019年來講，美股整體上漲幅度達到30%左右，期間還伴隨美聯儲降息與逆回購等擴大流動性的市場操作，資產泡沫的風險可想而知。

這才是美國股市幻象的實質。

在新冠肺炎疫情誘因影響下，美股3月上旬四度觸發熔斷機制。（新華社）

為何這次危機迥異於往例

面對當下高度混亂的金融市場，美聯儲（Fed）緊急將聯邦基金利率區間降到0至-0.25%，開啟無限量的量化寬鬆（QE）大門，啟動「商業票據融資機制」（CPFF），為企業提供「無抵押品」的短期流動性，與韓國、澳洲、巴西等9國簽署貨幣互換協定，以「鄉鎮（Main Street）商業貸款項目」支撐中小型企業貸款，為確保市場運行和貨幣政策傳導，不限量按需買入美債和MBS……

這些都是2008年金融危機時期曾使用的方法，甚至力度和決心都遠甚於當年。可是，這或許解決不了今天的問題。

與以往傳統金融危機不同的是，當前的市場波動的根源是病毒大流行，且危害程度百年不遇。疫情所造成的衝擊主要是在需求側。隨着多國先後宣佈進入緊急狀態，愈來愈多的國家關閉邊境或擴大入境限制，多國呼籲民眾限制社交活動，餐廳、大量酒吧暫停營業，許多購物中心、城市街道空無一人，大型體育賽事宣佈推遲舉行……疫情導致人們的社交活動幾乎停止。漸漸地，市場開始變得蕭條，並不是因為沒錢，而是因為找不到供貨商、沒有貨物可賣。

當下，各國都在推行寬鬆的貨幣政策，這可以緩解經濟壓力，其目的是讓人渡過難關，但對「抗疫」本身沒有作用。只要疫情得不到控制，生產、消費活動不能正常進行，再多的貨幣刺激都無法改變這種情況；要想提振經濟，就必須復工。特朗普之所以在3月底講出「復活節就復工」這種話，也是因為這樣。

但若頂着病毒復工，則將面臨大規模傳染，且新冠病毒重症率約為20%，死亡率約為3%，放任不管則將造成大量醫療擠兌和死亡。這是無法忽視的。

這也就是說，各國必須先打贏「抗疫之戰」，再着手復產復工。各國也必須承受「抗疫之戰」期間的經濟代價。因此，這次經濟危機與2008年乃至以往的經濟危機是不同的，「救市」僅能暫時止痛，卻無法解決危機。而在這場危機當中，美國所承受的代價也遠大於其他主要國家。

4月6日，數位洛杉磯青年在一個街道口為來往私家車洗刷擋風玻璃，賺取散錢。（Getty）

美國所獨有的問題

美國經濟正常運轉的必備因素是低失業率和勞動市場的高流動性，只有確保人們有持續不斷的收入和開銷，才可維持信貸體系的運轉。長期以來，美國政府可以通過寬鬆的貨幣政策為企業注入資本，確保市場有持續不斷的工作機會。

美國經濟總量的80%都是服務業，且零售、餐飲、旅遊等服務業員工多數以工時計薪。一旦遭遇當下這種大規模失業，未失業的人也需居家辦公的情況，美國勞動市場的流動性就被凍結了。工薪階層不再有工作收入，繼而不再有開銷，而那些有資產的人又大多將資產配置到金融資產，其中有一半是股票和基金，因此美股暴跌會造成居民財富大幅縮水，進而拖累消費和投資。

此時，美國又缺乏加拿大、英國、德國、法國、中國等國的公共社會保障機制，那麼美國便步入了一個束手無措的地步，其結果是可想而知的。

3月30日，外交事務（Foreign Affairs）網站刊登布朗大學教授Mark Blyth「美國經濟在新冠病毒面前尤其脆弱」一文，表示美國經濟的結構導致美國就是不能完全停工，否則便會對自己造成巨大傷害，相對於其他國家在疫情期間加大對公共社會保障機制的投入，美國模式被設計為通過薪資和就業來消化經濟危機的衝擊。所以，一旦政治領袖們意識到，從流行病學的角度考慮最正確的應對方式是將經濟「冬眠數月」，美國領袖們就立刻開始尋找其他選項。

對此，特朗普講出了「重啟經濟」的話，可是，當重啟經濟意味着大量人染病，大量人重症，大量人死亡，又如何重啟？或許有個別政客重視經濟多過人命，但人們也不傻。現在即使是最「佛系」的美國人，也已開始保命。

以近期生意大幅拓展的電商巨頭亞馬遜（Amazon）為例，截至3月6日，亞馬遜在全美50多個倉庫被爆出現新冠感染，位於紐約州Staten Island的倉庫（超過5,000員工）自3月24日確診首例病患後，現已確診26人，卻依舊未停業，從而引發兩次抗議。抗議員工怒斥亞馬遜，「這是沾滿鮮血的錢（blood money）, 我們不應該冒着感染新冠風險來工作」。

可是，對美國而言，除了盡快復工，又有甚麽其他選項呢？因病毒而死，或是因經濟崩潰而亡，這個各國都在面臨的問題，在被擺到美國面前時，額外突兀，尤其嚴峻。