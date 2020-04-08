【新冠肺炎】為何連伊朗都在質疑中國數據？

全球的新冠肺炎（COVID-19）確診人數目前已經超過140萬。相比之下，疫情最初暴發的地方——中國已經基本控住了疫情，新增的確診病例基本是中國境外輸入。

對於中國的數據，伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）4月5日表示，中國官方的統計數據似乎是一個「慘痛的笑話」（bitter joke），讓世界上許多人認為新冠病毒就像流感一樣，且死亡率更低。

賈漢普爾還表示：「如果中國說疫情在兩個月內得到了控制，人們應該認真考慮一下。」

賈漢普爾的表述被不少媒體解讀為「批評中國」。中國駐伊朗大使常華表示，中國每天都會舉行新聞發佈會，賈漢普爾應該仔細關注中國的數據再做結論。

對中國數據的質疑

伊朗並不是唯一一個對中國數據存在疑問的國家。西方國家也多有質疑的聲音。比如，美國總統特朗普（Donald Trump）4月1日表示：「我們沒收到任何情報表明中國瞞報疫情數據，「我們真的不知道，不管他們怎麼報數據，我們怎麼會知道他們瞞報還是實報了。」

美國副總統彭斯（Mike Pence）則認為：「（美國）首個病例出現在1月下旬，1月20日左右，當時這個人在中國。現實情況是，如果中國能更加樂於提供信息，我們本可以更好。」（編者註：該為患者1月15日由武漢返回美國，1月19日就醫，翌日確診）

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更是屢次在公開場合指責中國隱瞞疫情和共享信息不充分。

彭博社4月1日援引美國官員的話稱，美國情報界的秘密報告顯示，中國政府故意少報了該國新冠肺炎病例和死亡總數。

同樣，3月29日，英國保守黨重臣之一內閣辦公室部長高文浩（Michael Gove）在被問及英國政府應對疫情的準備工作時說，中國方面的報告沒有清楚地說明病毒疫情的規模、性質和傳染性。

除了政府之外，西方媒體同樣也懷疑中國的數據，比如《時代週刊》在一篇報道的標題上直接發出了：「中國說正在打敗新冠肺炎，但我們能相信它的數據嗎？」的疑問。

質疑背後的含義

對於中國的數據，為何西方並不相信？如果說西方帶有意識形態的眼光來看待中國，此次疫情之下也不例外，可問題在於：相比之下，伊朗與中國關係比較好，在中國暴發疫情之後，伊朗還是首個向中國發出慰問的國家。為何現在伊朗也站出來對中國表示懷疑？

2月15日，中國外長王毅（右）與伊朗外長扎里夫會晤，當時，王毅稱扎里夫是國際上第一個向中國人民發來慰問的外長。（新華社）

如果看一下美國、英國和伊朗的表態，這背後的含義還是不同的。

特朗普政府對中國的質疑明顯帶有政治動機，尤其是在美國疫情日益嚴重之後，特朗普政府應對疫情不力、一開始淡化疫情的影響等招致了美國國內的批評。為了轉移國內的注意力以及指責，特朗普政府便將矛頭對準了中國，比如他一度稱新冠肺炎為「中國病毒」等。

與美國指責中國瞞報數據不同，英國抱怨的是中國沒有清楚地說明病毒的「規模、性質和傳染性」。英國不滿的是，中國可能向英國通報時，並沒有清楚表明這場疫情的嚴重程度，沒有足以讓英國引起重視。英國的這種表述也可以理解為為自己的防疫不力找藉口。

而伊朗的質疑一來認為中國用如此之短的時間控制住了疫情，是與世界開了一個玩笑，讓世界誤以為疫情並不嚴重。二來，中國用兩個月的時間控制住疫情不太可信。畢竟美歐國家的醫療水平要高於中國，而目前這些國家的確診病例和死亡病例都在趕超中國。中國能在如此之短的時間裏穩住疫情，這對很多國家來說都是不太容易實現的。

伊朗對中國數據的指責更大程度上是站在己方經驗論上的一種質疑，伊朗在疫情爆發後對中國抗疫經驗的採用非常充分，現如今發出質疑，可能是措施並未達到伊朗的預期效果所致，是實踐之後產生的質疑。伊朗對中國措施有充分瞭解，這種疑惑有其合理性的一面。與其說是對中國的攻擊，不如說是對中國式措施抱過高期望所致。伊朗官員並未考慮到中伊制度的差異以及相同措施可能產生不同效果的現實。