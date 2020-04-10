1940年以來最高失業率　美國究竟怎麼了？

根據美國勞工部4月9日發佈的最新數據，截至4月4日的三周時間內，也就是各城市和各州開始限制公眾聚集、並在某些情況下命令居民居家避疫以來的三個完整星期內，約有1,680萬（3月15日-21日330萬人，3月22日-28日690萬人和3月29日-4月4日的660萬人）美國人首次申請失業救濟金，創下空前慘淡的歷史新高。

對比歷史數據看，在2001年互聯網泡沫時期，每周首次申請失業救濟金的數據為47.54萬，而後在2008年次貸危機最嚴重時，該數據為66.9萬人。有記載的最高歷史記錄，是第五次資本主義世界經濟危機期間，1982年創下的一周70萬人。美國財富網（Fortune）4月10日發文表示，美國真實失業率應該已高達14.7%，「我們正經歷1940年小羅斯福總統（Franklin D. Roosevelt）時代以來最高的失業水平」。

更可怕的是，隨着新冠疫情在美國進一步蔓延，以及所影響的經濟形勢進一步惡化，三周1,680萬的失業人數還只是個開始。美聯儲經濟學家預測，美國最終將有約4700萬人失業，失業率將飆升至32.1％。

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在這樣的背景下，再回頭看白宮3月頒布的兩萬億美元經濟刺激法案。根據這項法案，美國政府將為大多數年收入低於7.5萬美元的個人一次性發放1,200美元現金，已婚夫婦除了個人支票之外，每個孩子還將得到500美元。收入高於7.5萬美元的個人得到的現金逐步減少，收入超過9.9萬美元的人和收入超過19.8萬美元的夫婦則沒有現金援助——可是，考慮到美國45%的人完全沒有存款之情況，在大批失業的情況下，即使每人獲得約1,200美元的補助，也無法支撐一兩個月的日常生活。

特別要注意到，在受衝擊最嚴峻的第三產業，有大量的美國人處在所謂的零工經濟（gig economy），也即各類散工，沒有固定僱主，這類工作也鮮有提供保險與福利。飆升的失業率和明顯的收入下滑，必然重創美國的消費面。再考慮到絕大多數居民居家防疫，許多消費活動大幅減少，這些零工就進一步面臨裁員。惡性循環已然形成，且在疫情結束前只會持續惡化。

消費佔美國GDP約70％的比重，是推動經濟增長的最主要動力。一般來說，財政政策相對於貨幣政策更加有效，給民眾現金補貼是財政政策中刺激需求最為有效的舉措。但在此次2萬億財政刺激法案中，其中最主要的一部分（約44％）將用於提供美國企業貸款，僅有26％用於州政府抗疫和公共服務，15％用於補貼民眾生計，另外15％用於擴張失業救濟。

正如2017年特朗普給企業大幅減稅後，受益人主要是企業的股權持有者和債權人，今次為企業提供的大額貸款援助，依然會主要保護這個群體。之所以將2萬億中最大的一部分提供給企業，原因在於美國缺乏完善的公共社會保障體系，需要仰仗企業通過提供就業來消化經濟危機期間的衝擊。

可是很多人未注意到的是，在當前慘淡的經濟形勢下，企業在獲得貸款後，並不會選擇擴大投資或僱傭，過去三周內美國企業已經解僱1,680萬員工便證明了這一點。

換言之，美國經濟結構及運轉方式，決定了美國政府在面臨當下這種「需求側缺口」的經濟危機時，缺乏有效提振方式。「2萬億」是美國史上規模最大的救濟方案，這是沒有辦法的辦法，卻也是效果有限的辦法。

如今，新冠疫情致使消費停擺，大量仰仗消費的崗位消失，由這些崗位產生的消費力進一步消失；而美國大量人士儲蓄水平有限，甚至是處於「負資產」狀態，銀行儲蓄少於信用卡欠款；有資產的人又大量將財富置入債券股市，隨着後者的貶值，消費慾也進一步降低。

美國是全球最發達的社會，但許多國民的生活其實如履薄冰，經不起連續兩周無收入。這有政府的責任，有社會的責任，也有國民自己的責任。美國社會經濟的缺陷，是經年累月而形成的，也曾多次遇到危機，但都有恃無恐的過去，政府層面也形成了這種「向企業注水，企業提供就業，消費力恢復，市場得到提振」的危機應對方式。

可是，新冠病毒肺炎疫情所造成的經濟危機，主要影響的是「需求側」，這對美國而言絕對是致命的，可謂「美國特色的經濟窘境」。美國經濟的窘狀，又會進一步影響全球，令眾多仰仗美國市場的經濟體受到嚴重影響。

最終，人們總能挺過疫情的代價，也只望美國政府、社會及國民經此一難後，能對其結構性問題進行深刻的反思與調整。為自己，也為全球創造更穩妥、更健康、更有可持續性的經濟基礎。