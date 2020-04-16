【新冠肺炎】假新聞與病毒「齊飛」　比疫情更可怕的是人心

新冠性肺炎的疫情還在全球不斷發酵，歐美的疫情雖較上周出現了緩和之勢，但在防控措施上各國依舊保持謹慎。 值得一提的是，新冠性病毒（COVID-19）不僅讓全球經濟面臨困境，讓民眾經歷了一番病與哀的困境，更重要的是衝擊了各國社會出現了混亂之像。 而這一混亂之像的成因，除了是受病毒擴散的影響之外，更多的是伴隨着疫情不斷發酵而滋生出的大量「假新聞」。

英國廣播公司新聞（BBC）4月7日發布了一篇撰文名為「肺炎疫情：為什麼與新冠病毒相關的假新聞禁之不絕」（Why Smart People Believe Coronavirus Myths）。文章中提到，隨着疫情蔓延之際，許多相關的假新聞也不斷擴散。不少媒體輿論和公眾人物為了博取眼球和流量，許多時候會發布一些沒有證實的信息，而這樣的混淆視聽的行為往往會給社會造成災難性後果。

BBC撰文所言並非是聳人聽聞，自疫情爆發以來，關於COVID-19的「假新聞」和「陰謀論」在國際輿論上就從未間斷過。值得區分的是，所謂「假新聞」，實則包括虛假新聞，以及將有待確認的假設當成事實，以訛傳訛。

虛假新聞的情況包括北印度部分民眾認為「很多人一齊鼓掌所產生的迴蕩音波可以消滅病毒」，又或是美國一名網絡紅人塞特（Jordan Sather）在Twitter賬號上聲稱現時爆發的病毒是英國珀布賴特研究所（Pirbright Institute）為研發新型疫苗籌集資金故意製造。此外，「疫情涉及間諜活動」、「病毒有偏方可治」等不實信息在國際輿論平台層出不窮。英國部分輿論甚至認為，武漢疫情根本沒有中國報道得如此嚴重，反而與一般流感或感冒差不多，此次只是中國政府為了掩蓋電磁波和5G所造成的疾病，而使出的障眼法。

另一方面，「以訛傳訛」的情況亦層出不窮。其中最廣為流傳的便是「COVID-19的爆發與中國的生化實驗室有關」，這一假設的傳播源頭便是阿肯色州共和黨參議員科頓（Tom Cotton）。他於2月份時在美國霍士新聞頻道（Fox News）公開大談疫情爆發源頭，聲稱這個病毒來自武漢一個「戒備森嚴」的生化實驗室，是生化武器失控結果。

這種說法立即藉《每日郵報》和《華盛頓時報》等媒體傳開，美國總統特朗普的前白宮首席策略長班農（Steve Bannon）還在「戰情室：流行病」節目邀請華盛頓時報這名記者大談生化武器論。

諸如此類的「傳聞」充斥在了國際上各大輿論平台之上。雖然不少較為理智的媒體和輿論平台出面澄清，例如《紐約時報》和《科學雜誌》（Scientific American）一再發布報道和撰文駁斥這些虛假信息，強調它們沒有實際依據，但還是讓不少民眾對於這些「假新聞」深信不疑，更樂此不疲地對此類信息進行大量轉載。

畢竟，大多普通人沒有關注官方信息平台的習慣，許多信息更多是通過各大媒體和輿論平台傳播。在大眾傳媒的時代，傳統媒體不再掌握資訊的壟斷權，資訊創作和傳播的成本空前低廉，在造成信息扁平化、民主化的同時，也同時帶來假新聞、偏見、無意的謬傳、刻意的曲解等一系列問題。

部分傳播者為了奪取大眾眼球而有意發布的不實信息，如此行為不但誤導民眾自我保護和健康照顧行為，還會給目前已然不穩定的社會再添動盪。此時，傳統媒體便需與主流網絡平台一起，擔當澄清事實的角色。

然而，即便是傳統媒體報道很多時候都無法保持絕對的真實和客觀，尤其是在信息爆炸的時代之下，媒體在報道新聞時出現紕漏在所難免。但我們需要區分的是，「報道上的無心之失」不同於「有意為之的假新聞」，與報道出現紕漏不同，惡意傳播假新聞只會對社會造成動盪。

值此時，政府本應發揮教育民眾，闢清謠言的重要導向角色。可是，部分政府領導人和政客不僅沒有以身作則，還藉此時機助推「假新聞」傳播，亦或是藉此亂象攻擊立場與之相左的媒體，以此維護和實現個人政治利益與目的。相較於病毒，假新聞的散播者和此類私心才是社會秩序穩定和國家的安寧發展的最大隱患。