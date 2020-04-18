【專家有話說】中國經濟負增長　供應鏈外移會否帶來第二波衝擊

新冠肺炎（COVID-19）疫情還在全球範圍內擴散，國際合作抗疫的現實需求愈來愈迫切。4月14日，東盟-中日韓領導人特別峰會以視頻會議的方式舉行，會議結束後各國發表了《東盟與中日韓抗擊疫情領導人聯合聲明》，釋放了積極的合作信號。 中國外交學院戰略與和平中心主任蘇浩教授在接受香港01採訪時分析指出，這次會議具有十分特別的歷史意義，在全球化遭遇挫折的時候，以區域性合作為基礎的合作將會發揮更大的作用，無論是抗擊疫情，還是未來的經濟發展。

以下為訪談實錄，此為上篇。 採訪：《香港01》特約記者、《世界觀》總編輯，李翔

01：4月14日東盟與中日韓（10+3）抗擊新冠肺炎疫情領導人特別會議召開，這是繼二十國集團峰會（G20）之後又一次多邊會議，可以看出，隨着新冠肺炎疫情的全球蔓延，各國已經開始尋求全球性的抗疫合作，你如何評價這次以區域性合作為基礎的多邊會議？

蘇浩：我認為這次會議開得很及時。首先，新冠疫情正在全球爆發，各國目前還是各自為政，雖然中國向世界分享了經驗並且提供醫療力量援助，但全球抗擊疫情的主要方式還是以國家為單位。二十國集團峰會（G20）召開在先，並沒有提出具體合作措施，現在東亞國家有必要緊密聯繫，探討10+3制度框架下，區域內的多邊合作，共同應對新冠肺炎（COVID-19）疫情。

新冠疫情對國家、地區乃至全球的經濟都造成了巨大沖擊，東亞國家是聯繫緊密的經濟合作體，產業鏈和供應鏈聯繫尤為密切，這些目前都受到了影響。經濟發展、東亞經濟共同體目標的實現也被疫情拖累。

所以，10+3國家的領導人坐在一起，除了討論如何形成區域共同應對新冠肺炎的方式之外，還需要商量經濟和社會的發展問題，這是非常及時且必要的。

從更宏觀的角度來看，這次10+3特別峰會還有非常重要的意義。全球化正處於轉折點，傳統的全球化已經出現逆轉趨勢。西方國家貿易保護主義等逆全球化的行為給全球化造成了很大挫折，中國和東亞國家正在努力推動新的全球化，也就是以區域一體化為基礎的全球化，推動形成以歐洲、非洲、北美、南美、東亞以及南亞等區域合作為基礎的全球化，更立體的全球化。

過去西方國家主導下的平面全球化正在迷失方向，疫情中歐洲出現搶口罩物資的行為都是十分自私的。東亞國家應該率先在全球形成區域一體化，加強經濟整合來適應新的全球化發展，這是一個積極示範。

中國國務院總理李克強作為中方代表參與了此次東盟-中日韓領導人特別峰會。（新華社）

01：目前為止，與會各國已經發表聯合聲明，展現出了合作抗疫的態度。疫情發展到現階段，這是國際合作的一個積極信號，在你看來這種轉變的主要原因是什麼？對於下階段的抗疫工作有哪些作用？

蘇浩：各國已經意識到了，在疫情面前，沒有種族、國家和邊界的區分，這是全人類當下面臨的最大挑戰，單靠任何一個國家都無法成功阻擊疫情，所以，只有採取實質性的多邊合作，人類最終才有戰勝病毒的希望。

這次會議各國都提出了應對疫情的具體方案，比如在區域內建立衛生公共醫療機制化合作，建立安全醫療合作研究中心、保持疫情信息透明、及時分享應對新冠肺炎的技術成果等等。各國在會議上應該就進行制度化合作達成了共識，後續會有具體安排。

01：普遍認為，疫情對經濟的衝擊讓各方坐到了會議桌前，中日韓三國對東盟國家來說都是非常重要的貿易伙伴，如何看待疫情對於區域經濟一體化的影響，這次會議最重要的共識是什麼？

蘇浩： 中國是東亞所有國家的最大貿易伙伴，彼此之間的貿易關係十分密切，其中最關鍵的一環就是供應鏈，此外，中國和東亞地區的國家形成了一個巨大市場，區域內的貿易量甚至超過了區域外。

疫情對市場和貿易都造成了衝擊，各國人員往來減少、貿易活動放緩，商品不能及時交貨，中國為了阻擊疫情此前甚至按下了經濟的暫停鍵，這些已經嚴重波及了區域經濟的發展。疫情之下，各國開始反思對中國供應鏈的依賴，比如日本就開始考慮重新佈局供應鏈，如此一來，區域經濟的整體產業鏈建構勢必會遭受負面影響，這次會議也就相關問題進行了討論。

會議上，各國就如何鞏固產業鏈達成了基本共識，減少貿易壁壘，為貿易便利化創造條件也都是會議的重點。可以看出，疫情加強了各國推動區域經濟夥伴關係（RCEP）落地的意願，這是本次會議的重要共識。

01：疫情會促使各國反思對中國產業鏈的依賴，其實產業鏈轉移的話題在中美貿易爭端中就引起了廣泛討論，這次會議就整體產業佈局做出了哪些安排？面對產業外移的擔憂，中國應如何應對？

蘇浩：產業鏈轉移的問題不是現在才出現，近一兩年來，特朗普以美國優先為口號，不斷號召美國企業和其盟國將一些產業鏈從中國轉移出去。此外，隨着中國勞動力成本上升，的確也有一些產業從中國轉移到了東南亞國家，但這是正常的經濟活動。

中國是世界上生產要素最完整的國家，有着無與倫比的生產能力，有的國家可能考慮不成熟做了產業的矯正，但最後發現得不償失，各國都在重新反思。

過去很長一段時間，美國產業向全球過度擴張，導致國內產業空心化的同時，北美區域製造業的建構也逐步弱化，從這個角度來看，美國號召製造業迴歸可以理解也有必要。

對於本區域的日本而言，提出了將高端產業從中國轉回日本，以及部分轉移到東南亞地區如越南等國，以此分散產業供應鏈。從日本國家利益的角度來看，也可以理解，但效果如何還需要進一步觀察。因為也有人發現，轉移出去之後生產成本反而比在中國時更高了，所以還需要思考更合理的產業佈局。

這一次10+3峰會，各方可能提出了這個問題，即如何鞏固現有的有效產業鏈和供應鏈。我認為，如何合理佈局東亞整體產業鏈，認真落實安排，都是各方關注的首要問題。

對於中國而言，一定程度的產業轉移，其實是低端產業的轉移，這是由經濟發展規律決定的，中國也沒有必要過分擔憂。因為中國有製造業和全產業鏈的優勢，這一點應該自信，有的產業鏈是無法脱離中國的。中國應該利用這個機會，優化現有產業，這次會議提供了思考的契機，中國應該考慮建構一個更合理、更紮實的東亞產業鏈。

01：從中國轉移產業是一種思考的趨勢，對於中國來說，有哪些利和弊？

蘇浩：從中近期來看，確實有一些消極作用，美國的經濟部門已經開始提出製造業迴歸的問題，歐洲也有類似的想法，尤其是疫情照出這些國家基本醫療設施、防護物資的生產能力不足，所以它們肯定會考慮將相關產業轉移回國內，加強自身的生產能力。

從長遠來看，中國除了有全產業鏈的優勢之外，還是世界上最大的市場，需要靠近市場的產業可能就不會選擇轉移，這些產業需要考慮中國優越的產業鏈條件和中國的巨大市場之外，甚至還會考慮與中國經濟結構緊密結合。

全球需要一種合理、完整的良性產業佈局，包含國家、區域以及全球這三個層面在內，中國也有能力和優勢加入到全球產業鏈和供應鏈的佈局當中。

01：在供應鏈調整的過程中，是否會增強東盟國家、東北亞國家與中國的競爭關係？

蘇浩：疫情的衝擊，讓東南亞國家感受到更有必要與中國合作，在這次10+3峰會之前，東盟也召開了一次峰會，可以看出，東盟成員國單獨應對疫情的能力較弱，需要中日韓等基礎設施較為完善的國家的援助和支持。

應對疫情本身，東盟國家需要與中日韓合作，甚至需要直接的援助。中國在峰會上已經承諾給予東盟包括口罩、防護服等大量物資援助，這也體現了東北亞、東南亞國家在疫情面前合作的必要性。

另一方面，東盟雖然有十國，也在試圖進入各自的市場，但客觀來看，由於東盟是相對分散的區域，整合程度較低，所以經濟上也需要與中日韓等國家合作。

前面提到，日本將一些產業轉移到東南亞，實際上也不能徹底轉移，原料還是要靠中國提供，東盟和整個東北亞國家的產業鏈是一個相對固定的整體，無法改變。

疫情讓各國意識到產業鏈的重要性，部分產業中斷會導致整體生產活動受到限制，這也是各國為什麼要討論整個東亞區域內產業鏈部署的原因，東盟國家實際上更需要與東北亞國家更好地進行生產上的連接、更好地形成合理產業佈局。尤其是在糧食供應問題上，東南亞糧食供應市場需要與東北亞整合，東盟只靠自己很難解決問題。

01：聯合國也就糧食安全發出了警告，稱可能由於疫情擴散導致糧食減產。本次峰會上，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）也特別提及糧食短缺的問題，在你看來，這次峰會是否提出了解決方案？

蘇浩：糧食安全，特別是維持大米市場的穩定，也是峰會的一個重要議題之一。東亞國家的一個共同特點就是都以大米為主糧，中國、越南、泰國、印度尼西亞和菲律賓都是世界上重要的大米市場供應國，中國同時還是世界上最大的大米進口國。大米涉及民生問題，涉及到人民的口料問題，各國都非常重視。

由於疫情爆發，勞動力居家隔離會在一定程度上影響糧食生產，就像菲律賓所說，加上供應鏈受阻，糧食供應不順暢，就會導致有些國家從國家利益出發，限制糧食出口，對地區糧食市場的問題造成消極影響，所以本次峰會將大米供應問題作為重要議題討論。

關鍵在於東亞國家形成政策和市場的供應協調來穩定大米市場，就出口和進口問題進行協商，保證地區糧食供應順暢。必要的話還需要探討大米糧食儲備等問題，就長遠風險做安排。