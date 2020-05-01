2008年來美國GDP增長最低水平　聯儲局措辭有五點不同於以往

美國今年第一季度國內生產總值（GDP）折合為成年率萎縮4.8%，低於前值2.1%，並超出經濟學家曾預期的4%。值得注意的是，這是自2008年四季度以來GDP增長的最低水平。經濟學家稱，這一下滑標誌着一個可以確定的衰退期的開始。

美國聯儲局4月29日召開疫情後的第二次例行議息會議，宣布將聯邦基金利率目標區間維持在0%-0.25%不變。會後發表的聲明中，聯儲局強調致力於使用各種工具來支持美國經濟，並預計當前持續的公共衛生危機將在短期內嚴重影響經濟活動、就業和通脹，並對中期經濟前景構成相當大風險。但並沒有宣布任何新的政策措施。

將疫情期間兩次例行議息會議（第一次是 3月 15日）記錄對比，會發現5點不同，措辭變化所釋放的信號，值得仔細琢磨。

美國新冠肺炎疫情愈演愈烈，恐對經濟造成嚴重衝擊。圖為3月1日醫護人員和其他醫療工作者在美國華盛頓柯克蘭生命護理中心將一名躺在擔架上的病人轉移到救護車上。（路透社）

第一點不同是針對新冠疫情所造成的影響判斷。3月15日的表述是：冠狀病毒的影響將在短期內影響經濟活動，並對經濟前景構成風險。而4月29日的表述是：當前持續的公共衛生危機將在短期內嚴重影響經濟活動、就業和通脹，並對中期經濟前景構成相當大的風險。明顯的措辭變化，疫情將對經濟造成的衝擊不言而喻。

第二，勞動力市場衝擊遠超預期。前次稱：疫情傷害了包括美國在內的許多國家的社區並阻斷了經濟活動；全球金融狀況也受到嚴重影響；美國經濟以堅實的步伐跨入這個充滿挑戰的時期；勞動力市場截止到2月份依然強勁，經濟活動以溫和的速度增長；近幾個月平均就業增長穩健，失業率維持在低位。然而，4月29日會議紀要稱，疫情正給美國及全世界造成巨大的民生和經濟困難，疫情本身以及為保護公眾健康而採取的措施，正在引起經濟活動急劇下降和失業人數大幅增加；國內外經濟活動中斷嚴重影響了金融狀況，並損害了向美國居民和企業的信貸流動。

美國勞工部4月29日數據顯示，在截至4月25日的一周中，美國初次申請失業救濟人數達到383.9萬。過去六周，累計突破3,000萬。這已經超過了2010年以來美國新增就業崗位數量。而且，就業環境的惡化還看不到緩解，預計失業數字會繼續攀升，還有不少地方政府的失業保險系統老舊，無法及時處理暴增的救濟申請，導致申請被積壓。美國勞工部長30日也對此正面回應表示，目前還不清楚申請積壓的程度。另據華爾街日報報道，上周有60萬人由於等待過長等原因未得到及時批覆。白宮經濟顧問表示，到6月時，美國失業率可能達到16%-20%。

特朗普屢屢向聯儲局施壓，被指干涉後者獨立性。然而危機當前，這已經不是人們最擔憂的問題。（路透社）

第三點不同，前次會議一直到會議記錄尾端部分才表示，「準備動用其全部工具來支持信貸向居民和企業的流動」。而在今次，開篇即強調「致力於在這個充滿挑戰的時期使用全部工具來支持美國經濟」。一方面透露了運用工具的急迫性，這是一個更糟預期的預示。此外，近兩個月來美國已啟用了眾多工具，但聯儲局此番言下之意有「這還不夠」的味道。面對經濟下滑，美國或啟用更多非常規工具，這對世界他國來說並非幸事。

第四點對於通脹預期有變。前次表示，最近一段時間以來能源行業面臨壓力。以12個月為基礎的指標看，整體通脹率和扣除食品及能源的通脹率都低於2%；基於市場的通脹補償指標已出現下降；基於調查的較長期通脹預期指標幾乎沒有變化。而4月29日稱，需求更加疲軟，油價大幅下跌，正抑制通脹水平。

此外，在金融市場操作上也略有差異。其一體現於證券購買。今次表示，聯儲局將以維持市場順暢運作所需要的規模，繼續購買美國國債、機構住宅和商業抵押貸款支持證券，從而促進貨幣政策有效傳遞到更廣泛的金融環境中。前次明確將在未來幾個月內將其國債持有量增加至少5,000億美元，將其持有的機構抵押貸款支持證券增加至少2,000億美元；將把聯儲局持有的機構債和機構抵押貸款支持證券的所有本金再投資到機構抵押貸款支持證券中。

4月29日，美國聯儲局主席鮑威爾發表視訊講話，表示聯儲局將繼續「強力、主動而進攻性」地使用其借貸能力，直到可以確信美國經濟回到復甦軌跡為止。（Getty）

差異在於此番沒有發債或者其他金融工具規模的描述，此外，何謂「以維持市場順暢運作所需要的規模繼續購買」？眾所周知，美國各種債務規模已經非常高，聯儲局言下之意，是表達繼續發債的「困難」？還是將繼續不設上限的發債以及無限量的QE？

此外，在回購部分描述也有差異。3月15日會議記錄顯示：公開市場部門最近擴大了隔夜和定期回購協議操作。而 4月29日會議稱：公開市場部門將繼續開展大規模的隔夜和定期回購協議操作。

事實上，在過去兩個月裏，聯儲局已經馬力全開，然而超強經濟刺激計劃的結果是，美國股市看似穩住，但實體企業還在苦苦掙扎，包括大型以及超大型的實體企業。更糟糕的是，美國疫情防控舉措使得經濟幾近停擺已有約八周，餐飲和旅遊等行業陷入困境。一些州正重新開放，但經濟活動仍遠低於疫情暴發前的水平。這些部分的真實數據錄入，恐怕都在第二季度。分析人士預期美國第二季度經濟萎縮幅度要大得多。從聯儲局兩次會議記錄對比可見，恐怕聯儲局的判斷也是如此 。