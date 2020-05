【新冠肺炎】挑戰性研究：「人類白老鼠」測試疫苗是否值得？

在世界衛生組織(WHO)周三(5月6日)公布《新冠肺炎人類挑戰性研究的倫理可接受性關鍵準則》(Key criteria for the ethical acceptability of COVID-19 human challenge studies)後,美國國立衛生研究院(NIH)已開始為新冠病毒疫苗開發的挑戰性研究訂立框架,而諸如強生公司(Johnson & Johnson)大型製藥企業亦表示將考慮進行這種主動讓人類實驗參與者感染新冠病毒的研究。到底如此以人類作為「白老鼠」能否為我們早日帶來全球渴望已久的疫苗?